20 nagyszerű étterem a Balaton északi partján, amit megéri kipróbálni idén nyáron

A balatonszepezdi vasútállomás egykor ürességtől kongó épülete nem is olyan rég új életet kapott. Falai közé költözött ugyanis a Bakterház, ahol immár kedvünkre kortyolhatjuk a reggeli kávénkat, brunch-olhatunk egy jót, de beszerezhetjük a Balaton-felvidék helyi termelőinek legfinomabb termékeit is.

Az önmagában is mesés Hévíz a testi-lelki feltöltődés mellett gasztronómiai élménnyel egyaránt megajándékozza a városba érkezőket. A belváros szívében, a Tófürdőtől mindössze egy karnyújtásnyira található Brix Bistro kulináris élmények számtalanját sorakoztatja fel kínálatában. A különleges kialakítású bisztróban széles és változatos étel- és italkínálat várja az ínyenceket, akik a Brix Burgert vagy épp a Burgundi bárányból készített pásztorpitét szicíliai pisztáciás canollival koronázhatják meg. A kulináris élvezetek mellett a Brixben péntek és szombat este ráadásul élőzenével is várnak benneteket.

Természetesen Tihanyban sem kell lemondanotok a már megszokott tematikus napokról. Minden hónapban egy hétvége alkalmával a glutén-, tej- és tojásmentes alapanyagokból készített kürtőskalácsoké a főszerep. A tematikus napok alkalmával kipróbálhatjátok a vegán kínálatot is, de egy-egy hétvégén a legkülönlegesebb ízeket, a Kürtős Fondü Variációkat és a töltött tésztájú kürtőst, a Kürtősbont is megkóstolhatjátok.

Ha a lehető legszebb helyre gondoltok, talán nektek is épp a tihanyi Visszhang-domb és kilátó környezete, az apátsági sétány jut először eszetekbe, ahol immár negyedik éve várja vendégeit a Vitéz Kürtős sütöde. Abban talán mindannyian egyetérthetünk, hogy nincs is annál jobb, mikor a kilátásban gyönyörködve, a Pisky sétány támfalán lábat lógatva majszoljátok a kedvenc kürtőskalácsotokat.

Egy 100 éves múlttal rendelkező családi gazdaság és két testvér összefogásának hála születhetett meg a badacsonyi borvidéken található Napsárkán Terasz és Pince. A gyönyörű panorámával megáldott helyszínen, méltó körülmények között kaphattok ízelítőt a különös gonddal és odafigyeléssel művelt szőlőből készített organikus borokból. A teraszon tematikus estekkel, vakkóstolóval, borbírálattal is készülnek a vendégeknek, de lehetőség nyílik saját cuvée elkészítésére is.

A Taverna Étterem & Vendégház Balatonfüred központjában, a Tagore sétánytól nem messze található. Az étterem séfje a menü megalkotása során a legmodernebb konyhai technológiákat ötvözte a hagyományos magyar konyha ízeivel, egy igazán egyedi ízvilágot alkotva ezzel. A Balaton-felvidék legfinomabb borai és nagyszerű finomságok mellett egy teljeskörűen felújított ötszobás vendégház is várja a nyaralókat. Éppen ezért, ha Füredre látogattok, akkor ez a hely fel is kerülhet a bakancslistára, akár vacsoráról, akár hosszabb pihenésről legyen szó!

A Borház & Pizzaház kínálatában az isteni pizzák mellett hamburgereket, tortillatekercseket kóstolhatunk, de hagyományos velős pirítóst is választhatunk. Az itallapot a legkülönfélébb igények szerint állították össze, így a Balaton-felvidék kitűnő borászainak palackos borai mellett nem hiányozhat az olasz pörkölt kávé, a szeszes italok, koktélok és limonádék széles választéka sem. A néhány évvel ezelőtti átalakításnak köszönhetően mára modern térrel várják a vendégeket, de a Borház továbbra is hordozza azt a fesztelen hangulatot, amiért sokan ide járnak már 25 éve!

