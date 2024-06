Kincsek a múltból: Megújult kastélyok és majorságok várnak a Balatontól egy karnyújtásnyira

A múzeumként és rendezvényközponként is működő keszthelyi Festetics-kastély nem csak nyáron bakancslistás úti cél. A nagy múltú, festői környezetben található kastélyt nemrégiben felújították, így idén már megújult lakosztályok és kiállítási terek várják az érdeklődőket. Emellett elkészült az épület új éke, a kastély tükörtermében berendezett ragyogó főúri ebédlő is.

This cookie policy has been created and updated by the Cookie Consent Tool