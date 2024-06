15 illatozó levendulás a Balaton körül, ami tárt karokkal vár 2024 nyarán

A Balaton körül összesen 15 helyszínen csodálhatjátok meg a levendulától élénk lila horizontot, sőt, ha úgy tartja kedvetek, akár haza is vihettek egy kosárral az illatozó gyógynövényből, vagy megkóstolhatjátok az egyes helyszínek levendulából készült szörpjeit, lekvárjait és egyéb finomságait. Családi ültetvények, panorámás levendulamezők és gyönyörű pihenőkertek is várnak rátok a Balatontól egy karnyújtásnyira!

