13 bakancslistás látnivaló és program a Balaton-felvidéken, amit nem érdemes kihagyni idén nyáron

A tihanyi Belső-tótól a zöld jelzésen haladva juthatunk fel a mesés látvánnyal kecsegtető Csúcs-hegyre. Tihanyi látogatás alkalmával a Csúcs-hegy több szempontból is különleges úti cél. Amellett, hogy tetejéről kedvünkre gyönyörködhetünk a Belső- és Külső-tó által közrefogott Tihany településében, az itt található őslevendulás és a Csúcs-hegyi forrásbarlang is remek kikapcsolódási lehetőséggel szolgál.

