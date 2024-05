5 elbűvölő tanösvény a Balaton-felvidéken kora nyári barangolásokhoz

A Haláp-hegy a Balaton-felvidék egyik legegyedibb formájával büszkélkedő tanúhegye, hiszen a koporsó formájú felső része még évekkel ezelőtt tovatűnt az egykoron itt folyó bányászati tevékenységek következtében. Bár a hegy egy részét napjainkban már hiányolnunk kell, azért még most is számtalan csodára lelhetünk az itt kanyargó, 3 kilométer hosszú tanösvényen. Sűrű, vadregényes erdei utak, sziklafallal körülvett kráter kápráztat el minket az útvonalon barangolva, mígnem a mélyedésből kiérve érkezünk meg a tanösvény legszebb részéhez. A Haláp csúcsának tövében a Stonehenge-re emlékeztető sziklaformációk állnak, ahonnan egy meredek lépcsősoron kapaszkodhatunk fel a nem mindennapi, 360 fokos panorámához.

