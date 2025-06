11 mesebeli kirándulóhely és látnivaló a Balaton déli partján, amit érdemes útba ejteni nyáron

A pihenésre és kikapcsolódásra tökéletesen alkalmas Balaton déli partját bebarangolva számtalan kincsre lelhetünk. A látnivalók közt az északi partra nyíló panorámapontok mellett árnyas parkokat, középkori műemlékeket és vadregényes kirándulóhelyeket is ajánlunk felfedezésre.

Jókai park, Siófok

Varázslatos japánkerttel várja a látogatókat a Jókai park, amely ideális célpont lehet, ha komolyabb túra helyett egy kicsit pihenősebbre vennénk a napot. A siófoki hajóállomás közelében található zöldterület impozáns fái alatt vízinövényekben gazdag, takaros tavacska fekszik. A sportolásra is alkalmas park fontos eleme még a játszótér, illetve a zenepavilon, ahová rendszeresen szerveznek kültéri koncerteket.

Töreki-tavak tanösvény

A Töreki városrész mellett húzódó völgyet 1994-ben nyilvánították védetté, ahol lenyűgöző természeti értékek között sétálva ismerhetjük meg a térség élővilágát. Az útvonalat mindenki a kedvére szabhatja: a tanösvény teljes hossza 8,5 km, de összeköthetjük egy 14 km hosszú túraútvonallal, illetve rövidebb sétákra is van lehetőség. Ha szerencsések vagyunk, a madárlesből bepillantást nyerhetünk a madárvilág mindennapjaiba.

Kőröshegyi völgyhíd

Természeti szépség és építészeti csoda találkozása – így foglalhatnánk össze a látványt, amely a kilátópontból tárul elénk, különösen naplemente idején. Lenyűgöző panoráma nyílik Magyarország leghosszabb hídjára, az 1872 méter hosszú és 88 méter magas viaduktra, valamint a környező halastavakra és dombokra, illetve a Balaton déli partjára. A közeli Völgyhíd Konyha & Rét ideális megálló egy túra utáni frissítőhöz.

Fehérkő vára, Kereki

Hangulatos erdei sétával juthatunk el Fehérkő középkori várához, pontosabban annak restaurált maradványai közé. A 283 méter magasan álló műemlék köré az elmúlt években biztonságos fajárdát létesítettek, amelyről kényelmesen megcsodálhatjuk, hogyan veszik át az uralmat a vadvirágok az egykori erődítmény falai között. Az öreg diófákkal borított magaslatról nagyszerű kilátás nyílik a kőröshegyi völgyhídra.

Panoráma kilátó és magaspart, Balatonvilágos

Több festőművészt is megihletett ez a különleges helyszín, amely nem hagyományos kilátó, hiszen a talajszintről, a löszfalon sétálva gyönyörködhetünk az egyedülálló panorámában. Meglátogathatjuk a 12 méter magas Szent Korona emlékművet, vagy ha a párunkkal érkezünk, az örök boldogságot ígérő, lakatokkal teli szerelmesek hídját. Itt halad el a Balatoni Bringakörút, így kerékpárosoknak kiemelten ajánlott úti cél.

Vörös és Kék kápolna, Balatonboglár

Balatonboglár és a délnyugati part kihagyhatatlan látnivalójának számít a Vörös és a Kék kápolna. A Temetődombon magasodó, fotóra kívánkozó neogótikus kápolnákban istentiszteletet nem tartanak ugyan, helyette képzőművészeti kiállítások szólítják meg a kultúra szerelmeseit. A 19. században keletkezett templomokat a környéken élő egy-egy evangélikus család hívta életre és alig néhány perc sétára találhatók egymástól.

Csicsergő-sziget, Balatonberény

Igazi ékszerdoboz a Balatonberényben található, már nevében is különleges Csicsergő-sziget. A nádasokkal ölelt sziget nevét az itt fészkelő madarakról kapta, hangulata pedig ahhoz hasonlítható, milyen természetes és háborítatlan volt valaha a Balaton vidéke. A vízállástól függően a szigetet van, hogy félszigetként említik, természetvédelmi területe pedig pihenést és kikapcsolódást nyújt az itt kirándulóknak.

Fehérvízi-láp, Nagyberek

A déli part különleges látnivalóinak sorát gazdagítja a Nagyberek, mely valaha a Balaton árterületeként szolgált. Az itt található, hatalmas értéket képviselő Fehérvízi-láp egy darabka az egykor gazdag flórát és faunát őrző mocsárból. Vadregényességét jól mutatja, hogy a tatárjáráskor és a török időkben menedéket nyújtott még az itt élő lakosságnak is, napjainkban pedig ritka állat- és növényfajoknak szolgál otthonául.

Walko-kilátó és Kripta villa, Fonyód

Fonyódi kiruccanás alkalmával, ha igazán szép panorámában gyönyörködnétek, a Walko-kilátóból és a közeli Kripta villából nyíló kilátásban egészen biztosan nem fogtok csalódni. A népszerű kilátó a Sipos-hegy lábánál található, és semmihez sem fogható látvány tárul a Badacsonyra és az északi partra. De igaz ez az örök szerelem háza címet viselő Kripta villára is, ahol akár egy csésze kávé mellett is élvezhetitek a kilátást.

Balatonboglári magasösvény

Az ikonikus Xantus János Gömbkilátótól egy karnyújtásnyira néhány évvel ezelőtt új látványossággal bővült Balatonboglár nevezetességeinek sora. A valaha kopár, napjainkra azonban fekete fenyőkben gazdag Várdomb oldalában alakítottak ki magasösvényt, mely 10 méteres magasságban kalauzolja a kirándulókat a fák lombkoronái közt. Az 500 méteres ösvény mesés kilátást nyújt az északi part egymás után sorakozó tanúhegyeire.

Kányavári-sziget, Kis-Balaton

Lélegzetelállító fahídon keresztül lépünk be a gyönyörű, vezető nélkül látogatható szigetre, amelyen a másfél kilométeres Búbos vöcsök tanösvény halad végig. Madárbarátoknak különösen nagy élményben lehet részük, hiszen az emberhez hozzászokott vízimadarakat kitűnő körülmények között figyelhetjük meg, de megismerkedhetünk a térség denevérfaunájával is. A sziget sütögetésre és horgászatra is lehetőséget nyújt.

