Megnyílt a Balaton Wines Visitor Center – új korszak kezdődik a balatoni borturizmusban

2025 nyarán új mérföldkőhöz érkezett a magyar borturizmus: Balatonszőlősön ünnepélyesen megnyílt a Balaton Wines Visitor Center, az ország első olyan látogatóközpontja, amely a balatoni borrégió teljes kínálatát egy helyszínen mutatja be.

A látogatóközpontot a Casa Christa alapítói – Forrai Miklós és Forrai Kovács Kriszta – hozták létre, akik több évtizedes turisztikai és gasztronómiai tapasztalatukra, nemzetközi kapcsolataikra és a három Michelin Bib Gourmand minősítéssel rendelkező balatonszőlősi éttermük sikerére alapozva álmodták meg a projektet. A cél, hogy a balatoni borok széles spektruma egész évben elérhető legyen, ezzel erősítve a régió gasztronómiai és turisztikai vonzerejét.

A Balaton Wines Visitor Center több mint 70 balatoni borászat összefogásával valósult meg, és olyan hiánypótló funkciókat lát el, mint a vezetett borkóstolók, sommelier-képzések, szakmai workshopok, borvásárlási lehetőség, valamint a helyi gasztronómiai szereplők és őstermelők bevonása. A helyszín egész évben nyitva tart, és több nyelven kínál programokat, így a külföldi látogatók számára is elérhetővé teszi a balatoni borkultúrát.

Nagy Márton, nemzetgazdasági miniszter kifejtette, hogy a turizmus fantasztikus teljesítményt nyújt, rekordot rekordra halmoz, nemzetgazdasági hozzájárulása pedig már meghaladja a 13 százalékot. Ebben a balatoni régió kiemelkedő szereppel bír, ezt a vonzerőt a látogatóközpont tovább növeli. A Balaton Wines Visitor Center több, mint egy új turisztikai attrakció – egy olyan régiós és országos szinten is jelentős, innovatív kezdeményezés, amely egyszerre ötvözi a minőségi borturizmust, a gasztronómiát és az élményalapú vendéglátást is. A kormány célja egyértelmű: a 400 ezer családnak megélhetést biztosító ágazatot tovább kell erősíteni, fejleszteni, a balatoni szezont pedig egyre inkább ki kell szélesíteni. A mai napon nem csupán egy épületet adtunk át, hanem a jövőt építjük – fogalmazott.

Rókusfalvy Pál, nemzeti bormarketingért felelős kormánybiztos elmondta, hogy a Balaton borrégió számos ponton jelentős szerepet kap a Nemzeti Bormarketing Stratégiában. Legyen szó az unikális, vulkanikus talajról származó borokról, a nemzetközi piacokon egyik kiemelten népszerű olaszrizlingről, vagy a fiatalabb korosztályt célzó Buborékok Nyara kampány idei origójáról – a Balaton boros szempontból is egy abszolút megkerülhetetlen tényező, hívószó akár bel-, akár külpiacon. „Számunkra, de személyesen számomra is, nagyon fontosak az ilyen helyi kezdeményezések, ami a gasztronómiát, turizmust integrálva, a térség borászatát támogatja és népszerűsíti az elsődleges és másodlagos borturisták számára egyaránt” – tette hozzá Rókusfalvy Pál.

Princzinger Péter, a VisitBalaton365 ügyvezetője hangsúlyozta: amikor turizmusfejlesztésről esik szó, a legtöbben nagy ingatlanfejlesztésekre, építési beruházásokra gondolnak. De ugyanolyan fontosak azok a vonzerőfejlesztési projektek, melyek célja a meglevő kapacitások és erőforrások, jelen esetben a borászatok, gasztronómiai szolgáltatók és őstermelők tudásának és termékeinek összekapcsolása, ennek révén új, izgalmas ajánlatok megalkotása. Ilyen vonzerőfejlesztési projekt a Balaton Wines Visitor Center, amely meggyőződése szerint több száz kilométerről „látható” vezérvonzerő lesz a Balaton turisztikai desztinációban, és turistamágnesként vonzza majd a vendégeket, hazaiakat és külföldieket egyaránt.

„A Balaton Wines Visitor Center nem csupán turisztikai attrakció, hanem egy integrált szakmai és kulturális központ, amely lehetőséget ad a balatoni borászoknak a megjelenésre, értékesítésre és nemzetközi kapcsolatépítésre is” – mondta Forrai Miklós, a látogatóközpont egyik alapítója.

A kezdeményezés szervesen illeszkedik a 365 napos Balaton koncepcióba, amely a térség egész éves látogatottságának növelését célozza. A centrum a VisitBalaton365 stratégiai célkitűzéseit is szem előtt tartva referenciapontként is működik, amely jó gyakorlatot mutat más desztinációk számára is. A cél közös: a balatoni térség tartalékainak – legyen szó időbeli, térbeli, kreatív vagy kommunikációs lehetőségekről – kiaknázása, és a bor, mint desztinációs érték integrált megjelenítése.

A balatoni borászati szektor eddig jórészt földrajzilag széttagoltan, szezonalitásnak kiszolgáltatva működött. A Balaton Wines Visitor Center ezt hivatott feloldani egy olyan közös tér létrehozásával, amely nemcsak a borok, de a Balaton-márka hosszú távú építését is szolgálja.

