22 bakancslistás program Budapesten, ami felejthetetlen élményeket csempész a nyárba

Nyakunkon a nyár és vele együtt a jól megérdemelt pihenés. Budapest akkor is szuper választás, ha staycation-t tervezel, és akkor is, ha a sűrű hétköznapok közé csempésznél egy kis esti kikapcsolódást. Mutatjuk a legjobb bakancslistás programokat, hogy minél közelebbről megismerhesd a főváros nyári arcát!

Kertmozizz a csillagos ég alatt!

Városliget, Margitsziget, – csak néhány hely azok közül, ahol idén nyáron is a csillagos ég alatt élvezheted kedvenc filmjeidet. Az esti kertmozizásban az a legjobb, hogy az egész család számára szuper időtöltés. Érdemes átböngészni ezt a cikkünket, melyben összegyűjtöttük, hol vetítik a legjobb filmeket, legyen szó vígjátékokról, drámákról vagy musicalekről – a Hogyan tudnék élni nélküled már most igazi kertmozis kedvenc!

Bográcsozzatok egyet a szabadban!

Nincs is jobb annál, mint amikor fakanalat ragad a társaság, hogy aztán közösen, hatalmas beszélgetések közepette fogyasszátok el munkátok gyümölcsét! Ehhez még a Budapest táblát sem kell elhagynotok, hiszen számos vendéglátóegység biztosít helyszínt a bográcsozáshoz. A Budapest Garden, a Miamor – Rómaim, a Dürer Kert és az Örs vezér téri Prométeusz Bográcspark területén is minden adott a felejthetetlen közös főzőcskézéshez. Kötényeket elő: vajon kié lesz a legjobb paprikáskrumpli-recept?

Vízibiciklizz a város szívében!

Nyaranta a Városligeti Csónakázótó egészen más arcát ismerhetjük meg: míg itt telente hatalmas műjégpálya húzódik, a jó idő beköszöntével színpompás vízibiciklik, csónakok és SUP-ok veszik át a terepet. A mintegy hatvanezer négyzetméteres Csónakázótavat rendre birtokba is veszik a fővárosiak, hiszen ki ne akarna a délutáni fagyizás után egy cseppet a vízi sportoknak is hódolni! Vigyázat, a mesés kilátás könnyen rabul ejti a tekintetet, ne feledkezz meg a tekerésről sem!

1146 Budapest, Olof Palme sétány 5. | Weboldal >>

Frissülj fel Budapest egyetlen szabadstrandján!

Ahogy minden évben, úgy idén ismét kinyit a Római szabadstrand, hogy autentikus, természetközeli strandélményt biztosítson kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Mártózz meg a Duna frissítő vizében, pihenj a fák árnyékában és tölts el egy felejthetetlen délutánt szeretteiddel az ingyenesen látogatható strandon! A kijelölt fürdőhelyet a 1039 Budapest, Kossuth Lajos üdülőpart 60001 helyrajzi számú területen, a 60086 hrsz. Hattyú csónakház és a 60076 hrsz. alatti ingatlan között találod, a Kossuth Lajos üdülőpart 15-17. mellett. Ide kattintva pedig olvashatod az ajánlónkat, melyből minden egyéb fontos tudnivalót megtudhatsz a főváros imádott szabadstrandjáról.

Facebook >>

Mozizz, miközben megmártózol a Széchenyi Fürdőben

A CineSpa program keretében a Széchenyi Fürdő kültéri élménymedencéjében júliusban minden kedden izgalmas filmeket vetítenek, 21 órai kezdettel. Négy alkalom, négy film: Csillag születik (07.01.), A legnagyobb showman (07.08.), Ponyvaregény (07.15.) és Blöff (07.29.). Budapesti lakcímkártyával rendelkező vendégek 21 órától 50%-os kedvezménnyel léphetnek be a fürdőbe, hogy átélhessék a különleges moziélményt.

1146 Budapest, Állatkerti körút 9-11. | Weboldal >>

Less bele az állatok éjszakai életébe!

Tizennegyedik alkalommal nyílnak meg országszerte az állatkertek kapui, hogy betekinthessünk az állatvilág éjszakai életébe a nyár utolsó péntekjén. Ez alól a Fővárosi Állat- és Növénykert sem képez kivételt! Augusztus 28-án a park izgalmasabbnál izgalmasabb programokkal várja a család apraja-nagyját, hogy játszva tanulhassunk érdekességeket szőrös (vagy akár tollas) kedvenceinkről.

1146 Budapest, Állatkerti körút 6-12. | Weboldal

Irány a strandröplabdapálya!

Ha nyár, akkor strandröplabda! Kevés sport van, amit nézni és játszani is ennyire szórakoztató, ráadásul a fiúk és a lányok is rendszerint közösen űzik. Ebben a cikkünkben mutatunk néhány helyet a fővárosban, ahol ingyenes röplabdapályákat találsz.

Látogass ki „Budapest tengerpartjára”!

Idén is vár „Budapest tengerpartja”, azaz a Budakalász határában fekvő Lupa Beach. A fővárosiak egyik kedvenc nyári találkozóhelye kristálytiszta vizű tóval, jól kiépített stranddal és megannyi sportlehetőséggel várja a hűsölni vágyókat. A kikapcsolódást természetesen itt is finom falatokkal tehetjük teljessé, a gasztrosétányon számos vendéglátóhely vár, hogy belekóstolj ínycsiklandó ételkülönlegességeikbe.

2011 Budakalász, Tó utca 1. | Weboldal >>

Élvezd a Duna lágy hullámait a Maharttal!

A Mahart menetrendje számos izgalmas kirándulási útvonalat tartogat. Mi elsőként Szentendrét választottuk: ide kattintva elolvashatod, hogyan is telt a felejthetetlen nyári nap. A Maharttal Szentendrén kívül elutazhatsz Esztergomba, Visegrádra is, vagy egy szárnyashajó fedélzetén bejárhatod a teljes Dunakanyart. A különböző hajóutak részleteit és a pontos menetrendet ezen az oldalon ismerheted meg.

Gyönyörködj a legszebb csillagokban!

Augusztusban elérkezik az év leglátványosabb időszaka, amikor is záporozó hullócsillagok ezrei tarkítják a nyári égboltot. Kár lenne kihagyni az éteri élményt, szerencsére számos budapesti helyszín készül izgalmas programmal a jeles alkalomból. A Svábhegyi Csillagvizsgálónál augusztus 9-én vár a Hullócsillagok éjszakája, és Magyarország legnagyobb csillagászati programsorozatának, az „Egy hét a csillagok alatt” című rendezvénynek fővárosi helyszínei is izgalmasnak ígérkeznek.

Kóstold meg a főváros legjobb lángosát!

A magyar konyha egyszerű, de nagyszerű specialitása a lángos, amely ezerféle verzióban kerülhet az asztalunkra: lehet vékony, vastag, ropogós vagy omlós, fogyaszthatjuk magában vagy megszokott és különleges feltétekben gazdagon. Ebben a cikkünkben 5 szuper budapesti lángosozót gyűjtöttünk össze 2025 nyarára – hogy neked már csak a feltéteken kelljen törnöd a fejed.

Élvezd a klasszikus zenét a szabad ég alatt!

Nyáron sem maradnak hallgatnivaló nélkül a klasszikus zene szerelmesei, ráadásul szebbnél szebb helyszíneken csendülnek fel a mesés dallamok. Legyen szó a természet lágy öléről vagy a főváros pezsgő rengetegéről, az biztos, hogy a forró hónapok alatt is megéri belevetnünk magunkat a zenés kalandok sokaságába. Ebben a cikkünkben hét klasszikus zenei eseményt is összegyűjtöttünk, melyeket kár lenne kihagyni!

Kutass retró és vintage kincsek után!

Nyáron is megannyi vintage és retró vásár nyitja meg kapuit Budapesten, hogy a lelkes kincskeresők szebbnél szebb régiségek közül csemegézhessenek. Ebben a cikkünkben mutatunk is egy tucatnyi fővárosi és környéki bolhapiacot, zsibvásárt, ahol a legizgalmasabb régiségek után kutathatsz. Barátnős programnak sem utolsó!

Pattanj SUP-ra!

Az állva evezés egyre nagyobb teret hódít, a SUP a nyári sportok egyik koronázatlan királyává vált az elmúlt években. Nem is csoda, hiszen remek szórakozás a víz felszínén siklani, ráadásul nem is nehéz elsajátítani a lenyűgöző sport fortélyait. A SUP Hungary számos budapesti túrát szervez, legyen szó hajnali vagy esti kalandozásról a Dunán. A SUP’N GO programnaptára szintén roskadozik az izgalmas túraajánlatoktól. Az sem baj, ha nincsenek saját eszközeid, hiszen bérlésre is van lehetőség.

Merülj el a szabadtéri színdarabok világában!

Bár a kőszínházak szünetre mentek, szerencsére nyáron sem kell búcsút intenünk a nézőtérnek. Itt az idő, hogy a szabadtéri színházak vegyék át a főszerepet: vígjátékok, musicalek, sőt még független társulatok előadásai közül is válogathatunk. Ebben a cikkünkben remek szabadtéri helyszíneket találsz, ahol júliusban és augusztusban is felgördül a függöny Budapesten.

Éld át a táncházak varázsát!

Nyáresti forgatag, ahol a népzene ritmusára kel életre a város – több helyszínen, különféle tájegységek táncaival, profi zenészekkel és családbarát programokkal. Akár hajnalig ropnánk, akár csak belekóstolnánk, idén nyáron biztosan találunk kedvünkre való táncházat a fővárosban. Ebben a cikkünkben hatot is találsz!

Hűsölj Budapest legjobb nyári kiállításainak egyikén!

Ugyan a nyári hónapok sokakat a vízpartra csalogatnak, azok sem maradnak izgalmas programok nélkül, akik a városban maradnak és kultúrára szomjaznak, hiszen számos különleges kiállítás várja az érdeklődőket. Ebben a cikkünkben öt lebilincselő kiállítás közül csemegézhetsz, hogy kellőképp feltöltődhess művészettel!

Frissülj fel a főváros legjobb fagyijával!

A forró napok elérkeztével nincs is jobb program, mint kipróbálni egy új fagyizót: szerencsére Budapesten jobbnál jobb újdonságok várnak, ahol mennyei finomságokkal hűsítheted le magad. Ide kattintva meg is mutatjuk azt a hét helyet, amelyet szerintünk mindenképp érdemes útba ejtened. Ki tudja, még az is lehet, hogy ezek között van az új törzshelyed!

Fürdőzz éjszakába nyúlóan a Strandok Éjszakáján!

Egy nap, amikor este is élvezheted kedvenc vizes helyeidet: július 26-án ismét Strandok Éjszakája! A nagysikerű programsorozathoz a Pesterzsébeti Jódos-Sós Gyógyfürdő is csatlakozott, hogy meghosszabbított nyitvatartással és izgalmas programokkal kapcsolódhassunk ki este 10 óráig.

1203 Budapest, Vízisport utca 2. | További információ >>

Barangold be egy izgalmas sétán a nyári fővárost!

Fedezd fel Budapest nyári arcát különleges sétaútvonalakon! Amikor már túl vagyunk a nap legforróbb óráin, kelj útnak és barangold be a várost úgy, mint még soha. Érdemes felfedezni a Gellért-hegy titkos ösvényeit, végigsétálni a Tabánon, vagy akár bejárni Óbuda romantikus, macskaköves utcácskáit. Útravalónak természetesen a kedvenc fagyidat ajánljuk! Ha pedig kicsit távolabbra kalandoznál, Szentendre nyáron is szuper választás. Ide kattintva elolvashatod, hogyan néz ki a tökéletes nyári nap szerintünk a városkában.

Ebben a cikkünkben lebilincselő vezetett sétákat is ajánlunk >>

Ébredj a várossal!

Idén nyáron legalább egyszer neked is át kell élned az ébredező város varázsát! Számos helyről gyönyörködhetsz a budapesti napfelkeltében: a Filozófusok kertje például a nyugalom valóságos szigete, ahol madárcsicsergést hallgatva köszöntheted a felkelő napot – reggeli jógához is tökéletes! A Halászbástyáról is lenyűgöző a kilátás reggelente, de a Szabadság-hídon is érdemes lőni pár képet az ébredező Budapestről.

Csodáld meg a lemenő nap sugarait!

Ki mondta, hogy a budapesti éjszaka egyenlő a bulinegyeddel? A főváros azoknak is tartogat meglepetéseket, akik a partyhangulat helyett inkább mással töltenék fel lemerült energiaraktáraikat. Nézz szét az éjszakai hajózási lehetőségek között, hiszen a Dunán megannyi sétahajó indul útnak alkonyat után! Barangolj a kivilágított Várnegyedben, vegyél részt éjszakai fürdőzésen – a Rudasban például minden pénteken és szombaton megteheted – vagy fogyassz el egy finom vacsorát egy belvárosi vendéglő kerthelyiségében.

