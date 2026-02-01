9 bakancslistás program szerte az országban, amiért megéri útnak indulni februárban

Szerte az ország legszebb helyszínei farsangi mulatsággal, karneváli forgataggal, virágba boruló arborétumokkal, sőt mi több, Valentin-nap alkalmából szerelemhétvégével kínálnak egytől egyig bakancslistás élményeket a tél utolsó hónapjában.

Farsangoló Kaposvár (2026. február 6-7.)

Nagyszabású farsangi mulatságra készül Kaposvár a február 6-7-i hétvégén, melynek keretében olyan energiákkal űzik el a telet, amire eddig még nem volt példa. Kolomposok, terményemberek, gólyalábas és óriásbábos maskarások vonulnak végig a város Fő utcáján és a Kossuth téren, a hagyományhoz hűen hangos zajjal űzve el a telet. A programsorozatot óriásbáb- és fényjáték, farsangi vásár és mulatozó, jelmezes menetek színesítik. Természetesen az esemény kihagyhatatlan része a fánk, amiből a Kaposvári Farsangi Fánkpontokon a legkevésbé sem lesz hiány.

XXIX. Csángó Bál // Budapest (2026. február 7.)

Február 7-én immár 29. alkalommal kerül megrendezésre a csángó magyarok budapesti fesztiválja, a Csángó Bál. A rendezvény, melynek a Millenáris ad otthont, délután a legkisebbeknek kedvez, ugyanis a program gyermektáncházzal veszi kezdetét, az azt követő színpadi műsor pedig már hagyományőrző táncosok, zenészek és énekesek közreműködésével kápráztatja el a közönséget. Ha mindig is szerettétek volna kipróbálni, milyen egy igazi, pezsgő, hagyományőrző bál, itt a régóta várt lehetőség!

Urbex túrák a lillafüredi Sziklában (2026. február 7.)

A tél utolsó hónapjában, ezúttal február 7-én nyerhettek betekintést a lillafüredi Szikla titkaiba. A sziklába vájt létesítmény eredetileg óvóhelyként funkcionált, a katonai objektumból később pedig népszerű szórakozóhely vált. A nem mindennapi vezetett túra keretében kis létszámú csoportban fedezhetitek fel, vajon van-e szellem a Szikla belsejében, de fény derül arra is, hogy mit rejtenek a hosszú folyosók. Önmagában a program is elég, ha bakancslistás élményre vágytok, a résztvevőknek szánt ajándék már csak hab a tortán.

Mohácsi busójárás (2026. február 12-17.)

Február 12-én kezdetét veszi a mohácsi busójárás napokon átívelő ünnepe, mely idén egészen február 17-ig csalogatja Mohácsra a téltemetőket. A hatnapos programsorozat folyamán részesei lehettek a busók felvonulásának, az elmaradhatatlan máglyagyújtásnak, de elmerülhettek a tamburazenekarok felvillanyozó muzsikájában is. A délszláv táncháznak köszönhetően átélhetitek a mozgás örömét, emellett itt a ritka pillanatok egyike, mikor négy nemzedék autentikus busómaszkjainak megtekintésére is alkalom nyílik. A belvárosban mindeközben népművészeti- és kézműves vásárfiák közül válogathattok.

Bálint-napi szerelemhétvége Noszvajon (2026. február 13-15.)

Február 13. és 15. között Noszvaj valóságos ékszerdobozzá változik, ahol lehetőségetek nyílik a párotokkal egy romantikus és élménydús Valentin-napi hétvégét eltölteni. A település számos pontja szolgál ezen a hétvégén izgalmas programokkal, a teljesítésben pedig az élményútleveleitek lesznek segítségetekre. Merüljetek el a jegygyűrű kovácsolás rejtelmeiben, készítsetek közösen omlós kalácsot, kávészirupot, kedveskedjetek egymásnak szívből díszített mézeskalácsokkal vagy egyszerűen csak andalogjatok egyet az „összemelegedő” falutúrán!

Tisza-tavi jeges fürdés // Tiszafüred (2026. február 14.)

Ha egy igazán különleges téli programra és felejthetetlen közösségi élményre vágytok, érdemes lesz február 14-én Tiszafüred felé venni az irányt. A hatodik alkalommal megrendezésre kerülő program pontosan az, amire elsőnek látszik: csobbanni vágyók százaival közösen nyakig merülni a jéghideg Tisza-tóban. A jeges vízben való megmártózásnak ugyanis számos jótékony hatása van, a csobbanás előtt vagy után pedig várnak benneteket a testet-lelket feltöltő szaunák!

Novaji Remélés (2026. február 14.)

Ha különleges és egyúttal egyedülálló téltemető és tavaszváró élmény részesei lennétek, február 14-én vár benneteket a Heves vármegyei Novaj települése. A községben ezen a napon tartják a hagyományos remélést, ahol egy ál-lakodalmas menet keretében jellegzetes, maskarába öltözött, fiatal, még meg nem házasodott legények járják végig a falut csörömpöléssel és zeneszóval kísérve. A hagyományőrző menet minden házat útba ejt, ahol tojásért és szalonnáért cserébe bekormozzák a fiatal lányok és asszonyok arcát, ezzel tisztítva meg őket a rontásoktól.

Valentin-napi élmények Miskolcon

A felfedezésre ajánlott európai úti célok toplistáján 4. helyezett Miskolc Valentin-nap hétvégéjén megtelik romantikával. Miskolctapolcán apró bronzszobrok nyomába eredhettek, míg este az Ellipsum Élményfürdőben lazíthattok, ahol a szerelmesek napját éjszakai fürdőzés zárja. Másnap irány Lillafüred, ahol a festői útvonalon kanyargó hangulatos kisvasút, a mesés Hámori-tó, a gyönyörű Zsófia-kilátó, a Palotaszálló lenyűgöző függőkertje és egy romantikus ebéd vár. Ne hagyjátok ki a libegőzést, de akár egy könnyű túrát is tehettek kéz a kézben a Bükk mesés tájain. Ha már itt jártok, feltétlenül látogassátok meg a Miskolci Állatkert imádnivaló lakóit is! Végül, de nem utolsósorban a történelmi belváros az Avasi kilátóból nyíló, lélegzetelállító panorámával és hamisítatlan bükki ízekkel csalogat. A tökéletes romantikus hétvégéhez nem kell más, mint ti ketten és Miskolc, a Bükk városa.

Hóvirágünnep, Alcsútdoboz

Az Alcsúti Arborétumot ugyan minden évszak a maga módján ünnepibe öltözteti, a februárban esedékes hóvirágünnep és vele együtt a tavasz első hírnökei rendkívüli bájt kölcsönöznek a természeti értékekben bővelkedő helyszínnek. A méltán nagy népszerűségnek örvendő, tavaszváró természeti látványosság alkalmával hófehér virágmezők kísérik a látogatók minden egyes lépését. Ahogy az lenni szokott, a virágzást nagyban befolyásolja az időjárás, a jó hír azonban, hogy az arborétum Facebook-oldalán minden fontos információt megosztanak a virágzás kezdetével és az eseménnyel kapcsolatban.

