15+ élményekkel teli farsangi program Budapesten 2026-ban

Idén farsangkor is megtelik a főváros élettel, vidám mulatozással és téltemető programok sokaságával. Ebből a alkalomból válogattuk össze nektek a legjobb télbúcsúztató örömünnepeket.

Magyar Nemzeti Táncegyüttes: Kezdődik a farsang! // Müpa (2026. január 24.)

A Magyar Nemzeti Táncegyüttes produkciója a farsang féktelen, jókedvű mulatozásába enged bepillantást január 24-én, bebizonyítva, hogy a sokszáz éves népszokások mit sem veszítettek erejükből. Az előadás arról szól, hogy lényegében mindegy, hogy falun vagy városban élünk, a téltől minden esetben elbúcsúzunk és örömmel várjuk a tavasz beköszöntét. A Magyar Nemzeti Táncegyüttes ifjú csapata lehengerlő virtuóz táncokkal, komplex zenei világgal és színpompás látvánnyal idézi meg a hamisítatlan, fánkillatú, vidám farsangi hangulatot a Müpa színpadán.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Farsangi családi nap // Várkert Bazár (2026. január 25.)

Január 25-én egésznapos családi farsangon vehetünk részt az impozáns Várkert Bazárban. Lesz minden, ami az önfeledt szórakozáshoz szükséges: zene, izgalmas interaktív játékok, zsonglőriskola, illetve bábszínház. S ha már farsang, érdemes megadni a módját és jelmezben érkezni, ugyanis a szervezők kisebb ajándékkal is készülnek a maskarás résztvevőknek.

Tovább az esemény weboldalára >>

Farsang a Zöldikében (2026. január 31.)

Ha szeretnénk egy kicsit ellazulni a hétvégén, akkor január 31-én érdemes benézni a Zöldike ingyenes farsangi mulatságára. Beöltözni nem kötelező, de érdemes, hiszen a jelmezverseny első három helyezettje ajándékban részesül – a fókuszban a zöld szín áll. Zenés mulatság lévén ezen a napon az FMK női karának koncertje, karaoke és DJ Váradi muzsikái fokozzák a hangulatot.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Főúri farsang: Paloták napja – vezetett séta (2026. január 31.)

Január 31-én a Korzózz velünk! csapatának jóvoltából időutazást tehetünk a régi farsangok korába, miközben bejárjuk a Festetics-palota minden zeg-zugát. Az egy órát felölelő vezetett sétán megismerhetjük a régi báli szokásokat és elvárásokat, ráadásul megtanulhatjuk a hölgyek titkos legyezőnyelvét is. Találkozó a Pollack Mihály tér és Bródy Sándor utca sarkán.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Farsang az erdőben – zenés bábelőadás // Maminti Kuckó (2026. január 31.)

A Maminti Kuckóban Kovács Katalin bábművész szívmelengető előadását tekinthetjük meg január 31-én, ahol egy erdei jelenet elevenedik meg, ahogy az állatok a farsangra készülődnek. A történet szerint a farsangon minden erdőlakó nyuszinak öltözik, ami nem kis kavarodást okoz az erdei állatok körében. Az előadás 2 éves kortól ajánlott.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Helló Farsang! élményfestés // Hello Buda (2026. február 1.)

A farsangi időszak nem csupán a mulatozásról szólhat, ilyenkor a kreatív tevékenységeknek is aktualitása van. A téltemetésnek a legjobb módja, ha előkerülnek a színek és némi vidámságot csempésznek a szürke mindennapokba. A Hello Budában február 1-jén a Hello Farsang! élményfestésen vehetünk részt, aminek központi szereplője a színpompás, bohém bohóc. Elő a vásznakkal és az ecsetekkel, és engedjük szabadjára a fantáziánkat egy kétórás festőworkshop keretében!

Tovább a Facebook-eseményre >>

Farsangi mulatság Róthéknál // Róth Miksa Emlékház és Gyűjtemény (2026. február 7.)

Ingyenes farsangi családi délelőttre invitál február 7-én a Róth Miksa Emlékház és Gyűjtemény, ahol kicsik és nagyok vidámsággal, énekszóval, játékos módon vehetnek búcsút az idei téltől. A 10:30-kor kezdődő hagyományteremtő családi program lehetőséget biztosít, hogy megcsodáljuk Róth Miksa gyönyörű üvegalkotásait és formáktól nyüzsgő különleges mozaikjait. Emellett zene, mozgás és kreatív, alkotásra hívó feladatok színesítik a téltemető mulatságot, ahova elsősorban az 5-9 éves korosztályt és felnőtt kísérőiket várják nagy szeretettel.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Ügetőfarsang // Kincsem Park (2026. február 7.)

Ha egy igazán különleges, ingyenes élményre vágynánk idén farsangkor, érdemes megcélozni február 7-én a dobogástól, éljenzéstől és üdvrivalgástól hangos Kincsem Parkot. Az Ügetőfarsang alkalmával ne feledjünk el jelmezt húzni, hiszen az első 500 maskarás egy pohár ajándék forralt borral vagy forró teával a kézben foglalhat helyet a lelátón amellett, hogy részt vehet a nagyértékű díjakkal kecsegtető jelmezversenyen. Természetesen a jelmezes hajtás, valamint a farsangi fánk sem marad ki a programkínálatból, de lesz sztárfutam, sulkyhúzó verseny és szórakoztató programokkal várják a legkisebbeket is.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Farsang és lélekwellness Budafokon (2026. február 7-8.)

Egy testet-lelket feltöltő hétvégén vehetünk részt február 7-én és 8-án Budafokon, ahol a gasztronómia világa összeér a farsang színes varázsával. Bejárhatjuk a budafoki pincevilágot és elmerülhetünk a Sauska Pincészet mennyei pezsgőinek zvilágában, miközben elegáns farsangi álarcok és vidám történetek kísérnek, másnap pedig egy különleges wellnessélményben lehet részünk. Pezsgő, zene, gasztronómiai kaland és farsangi játékosság: kell ennél több egy tökéletes hétvégi kikapcsolódáshoz?

Tovább a Facebook-eseményre >>

Kolompos koncert és táncház // KMO Művelődési Központ és Könyvtár (2026. február 8.)

Február 8-án érdemes lesz a KMO Művelődési Központ felé venni az irányt, ahol a Kolompos együttes egy nagy farsangi gyermekkoncerttel és táncházzal várja a kicsiket és nagyokat egyaránt. A vidám rendezvényen a magyar népzene közkedvelt dallamai és játékos ritmusai kelnek életre, így minden korosztály könnyedén elmerülhet a zenei élményekben.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Ígjen a falu! // Fonó Budai Zeneház (2026. február 13.)

A tavalyi nagy sikerre való tekintettel a Fonó Budai Zeneház idén február 13-án is megrendezi az Ígjen a falu! nevet viselő farsangi eseményét, ahol egy nagy közös bulizással űzhetjük el méltóképp a telet. A talpalávalót a Bashelán zenekar, valamint Kiss-Balbinat Ádám és barátai szolgáltatják, a jelmezben érkezők pedig kedvezményes jegyárban részesülhetnek.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Piros Farsang // Stefánia Palota (2026. február 14.)

Február 14-én két legyet üthetünk egy csapásra, ugyanis a Stefánia Palotában egy Valentin-napi farsangi mulatságban lehet részünk. Az esemény egy fantasztikus vacsorát is magába foglal, az este egyedülálló hangulatáról pedig a Voyage duó gondoskodik. Talán nem árulunk el nagy titkot, hogy érdemes lesz a rendezvényre piros ruhában vagy jelmezben érkezni.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Filharmonikus farsang // Müpa (2026. február 14.)

A Nemzeti Filharmonikus Zenekar és a Nemzeti Énekkar művészeinek farsangi kamarakoncertjét február 14-én rendezik meg a Müpában. A koncert különlegességét az adja, hogy a zenekar próbatermébe invitálnak bennünket, amivel a cél, hogy meghitt, bensőséges hangulatban teljen az este.

Tovább az esemény Facebook-oldalára >>

Csinnadratta Farsang // Eötvös10 (2026. február 14.)

Február 14-én az Eötvös10 vidám hangulatú maszkabált rendez, amelynek keretében a gyerekek és családtagjaik önfeledten kapcsolódhatnak ki. A farsangi mulatságon lesz „fara-muci” táncverseny, kézműves foglalkozás, jó hangulat és farsangi fánkkóstoló is.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Elefánt Farsang // Barba Negra (2026. február 20.)

Idén sem maradunk Elefánt Farsang nélkül, hiszen február 20-án ismét nagyot bulizhatunk a népszerű zenekarral. Az idei évben a zenekar arra kéri a közönséget, öltözzön be mindenki a kedvenc vagy legkevésbé kedvelt mesehősének. A legjobb, legfuribb vagy legkreatívabb jelmez ugyanis egy éves bérletet nyer a budapesti Elefánt-koncertekre.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Tribute Farsang // Dürer Kert (2026. február 21.)

Idén február 21-én ismét a farsangozóké lesz a Dürer Kert, ahol a legismertebb rock és metal bandák legjobb hazai képviselői adják meg az este alaphangulatát. Ha valaha is lelkesedtünk a Rage Against The Machine, a Nirvana, a Slipknot vagy a KoRn, esetleg a Paramore, a Mr. Big, a Gojira, vagy a Machine Head zenéjéért, akkor a Tribute farsang nekünk szól!

Tovább az esemény weboldalára >>

