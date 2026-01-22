7 nagyszerű program, amivel méltón köszönthetjük a kínai újévet Budapesten

Februárban kezdetét veszi a kínai újév, nem is kérdés tehát, hogy a főváros is méltó programokkal készül a jeles alkalomból. A február 17-re eső holdújév kezdetét nyüzsgő fesztiválon, újévi koncerten éppúgy megünnepelhetitek mint egy bensőséges, hangulatos teaszertartáson.

A magyar és a kínai négy évszak // Zeneakadémia (2026. február 2.)

300 évvel Antonio Vivaldi híres A négy évszak hegedűversenyei és kereken 150 évvel Pjotr Csajkovszkij Az évszakok című zongorakötete után egyszerre két világraszóló zenei alkotás születik és indul európai körútra egy egységes műsor keretében. Február 2-án premierelőadás keretében a Zeneakadémia Nagytermében Stefán Péter A magyar négy évszak című szerzeménye és Wen Ziyang A kínai négy évszak című ciklusa lép párbeszédbe Kovács Gergely és Lu Siqing lebilincselő játéka által.

Kínai Újévi Fesztivál // Chinatown Budapest (2026. február 7-8.)

A Kínai Újévi Fesztivál idén február 7. és 8. között kerül megrendezésre Budapest kínai negyedében, ahol a 2026-os Tűz Ló éve újdonságait mutatják be. A Chinatown Budapest kínai holdújévi ünnepségére három kulturális delegáció is érkezik Kínából, hogy szórakoztató-, gasztro- és kézműves programmal kápráztassák el a fővárosban élőket. A Csengtu városából idelátogató két hivatásos séf jóvoltából szecsuáni utcai ételeket kóstolhatunk, de megcsodálhatjuk a tűzköpők, sárkánytáncosok és kínai hangszeresek lenyűgöző előadásait, valamint díjmentesen felpróbálhatjuk a legújabb hanfu öltözékeket is. Ha valaki szeretné megélni az igazi kínai kulturális pezsgés átható élményét, annak a Kínai Újévi Fesztiválon a helye!

Taiwan oolong kóstoló workshop // Tea Akadémia (2026. február 14.)

Keleten nagy hagyománya van a teafogyasztásnak, így mi mással köszönthetnénk méltóbban a kínai újévet, mint egy oolong kóstoló workshoppal, ahol megismerhetjük, a különböző eljárások, milyen hatással vannak a teák ízvilágára. A Tea Akadémia február 14-én megrendezésre kerülő workshopján az oolongok legjavát kóstolhatjuk, amelyek Taiwanból és más meglepetésnek szánt területekről származnak.

Világ Állatai Lampion Fesztivál // Fővárosi Állat- és Növénykert (2026. február 22-ig)

Világ körüli utazásra invitál a kínai hagyományokon alapuló Lampion Fesztivál: a Zigong városából érkező mesterek óriási, színes textillel borított LED-lampionokkal keltik életre Európa, Ázsia, a Közel-Kelet, Afrika, Dél-Amerika, Észak-Amerika és Óceánia veszélyeztetett állatait, melyeket az adott régióra jellemző, szimbolikus motívumok díszítenek. Az Állatkertben kialakított installáció egészen február 22-ig látogatható, péntektől vasárnapig, záróra után.

Kínai Újévi Borest // Taiwan Étterem (2026. február 27.)

Egy kihagyhatatlan és egzotikus ízekben gazdag kínai újévi eseményre invitál a IX. kerületben található, tradicionális kínai ételeiről híres Taiwan Étterem. Február 27-én nemcsak a mennyei hagyományos fogásoké lesz a főszerep, hanem a nagy népszerűségnek örvendő Tokaj-Hétszőlő és Vida Borbirtok borai is a középpontba kerülnek. A program 19 órától veszi kezdetét, az autentikus ízek és a zamatos borok egy felejthetetlen és örömteli estét ígérnek!

Nagy kínai újévi hangverseny // Müpa (2026. február 27.)

A Tűz Ló évének beköszöntével a Müpa idén is kínai újévi hangversennyel ünnepel február 27-én. A Ló éve a kínai asztrológia szerint a kikapcsolódás és az önfeledt szórakozás időszaka, így a hangverseny ötvözi a népi dallamokat, az operafeldolgozásokat és a látványos ütőhangszeres produkciókat, izgalmas fúziós műveket létrehozva ezáltal. Az est folyamán megélhetjük a kínai zenei hagyomány teljes spektrumát és gazdagságát, megismerhetjük a tradicionális kínai hangszereket és a zene nyelvén keresztül Kína sokszínű kultúráját.

Az öröklét őrei – Az első kínai császár agyagkatonái // Szépművészeti Múzeum (egész februárban)

A kiállítás több mint egy évezred történetét tárja a látogatók elé, középpontban a világ egyik legismertebb régészeti felfedezésével, a kínai terrakotta hadsereggel. A tárlat végigkíséri a Csin állam felemelkedését és Kína első császárának, Csin Si Huang-tinak a korszakát, bepillantást engedve a birodalom mindennapjaiba, hadseregének felépítésébe és az uralkodó öröklét utáni vágyának lenyűgöző tárgyi emlékeibe. A több mint 150 műtárgy között tíz eredeti terrakotta katona is látható, amelyek Senhszi tartomány rangos múzeumaiból érkeztek Budapestre.

