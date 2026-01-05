Ingyenes programokkal és tüzes ízekkel indul a kínai holdújév Budapesten

Nemsokára fergeteges holdújévi ünnepség veszi kezdetét, és színpompás fesztiválon köszönthetjük a ló évét a Budapesti Chinatownban – ráadásul még a belépés is díjtalan!

Immár hagyomány, hogy a kínai holdújév eljöttét a Monori Centernél a budapesti kínai közösséggel együtt ünnepelhetjük. Nincs ez másképp a Tűz Ló évében se: a Kínai Újévi Fesztivál alkalmából február 7. és 8. között három kulturális delegáció is érkezik Kínából Kőbányára, hogy izgalmasabbnál izgalmasabb szórakoztató, gasztro- és kézműves programokkal pezsdítsék fel a téli hétvégét.

Csípős ízbombák és káprázatos előadások a kínai holdújév örömére

Idén először két hivatásos, chengdui séf is az esemény vendége lesz, hogy streetfood-különlegességeikkel egyenesen Szecsuánba repítsék ízlelőbimbóinkat. Autentikus kínai finomságok, szecsuáni stílusú tészta, csirke, édes leves és persze sok-sok mochi: a gasztrokalandoroknak Chinatownban a helyük!

A Kínai Holdújév Fesztivál nem csak azoknak tartogat izgalmakat, akik először látogatnának ki a rendezvényre, hiszen a visszatérő kedvencek mellett kulturális újdonságok is színesítik a programkínálatot. Az biztos, hogy a tűzköpés, a „kungfu” teakiöntés és a pecsét-vésés igazán felejthetetlenné teszi majd az újévi mulatságot!

A Monori Centerbe látogatók még 26 vadonatúj hanfu öltözéket is felpróbálhatnak majd, díjmentesen.

A különleges előadások, workshopok és egyéb programok listája folyamatosan frissül, bővebb információ az esemény Facebook-oldalán található.

