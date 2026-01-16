6 téli gasztrofesztivál Budapesten, ami átmelengeti a testet-lelket egyaránt

Télen sem kell lemondanotok az izgalmas programokról, sőt: ilyenkor várnak a legjobb gasztrofesztiválok! A hidegebb hónapokban a disznótorosoktól kezdve a mexikói ízbombákon át egészen a remek borkóstolókig mindenki megtalálhatja a kedvencét.

Mangalica Fesztivál // Time Out Market Budapest (2026. január 26. – február 1.)

Január 26-tól kezdve egy teljes héten át tesztelhetitek a Time Out Market mangalicából készült különlegességeit. A Mangalica Fesztiválon a kulturális- és gasztronómiai piac tíz étterme – többek között a Szaletly, az Anyukám mondta és a M’EAT by Rácz Jenő – tíz különböző ízvilággal csábít, melyek között a hagyományos ízek és a forradalmi újdonságok egyaránt megtalálhatók. A gasztroprogramok minden nap 11:30 és 22:00 között várnak, ám a bárok egészen 23:30-ig állnak nyitva előttetek.

Tex-Mex Fesztivál // Tereza (2026. január 29. – február 1.)

Bár a január elteltével végre egyre hosszabbak a nappalok, azért nem árt, ha valami átmelengeti a lelkünket a hidegben. A Tereza Tex-Mex Fesztiválján meleg, fűszeres ételek közül válogathattok, amik egészen biztosan élénkséget visznek a mindennapjaitokba. Január 30-án ráadásul egy különleges, élő zenével kísért lakmározáson is részt vehettek, ami a fantasztikus ízekkel párosítva garantáltan forró hangulatot kínál. Az érkezésetek előtt a várhatóan nagy érdeklődés miatt nem árt időben asztalt foglalni, ezt legkönnyebben online tudjátok megtenni.

Harmadik Budai Disznótor // Fény utcai piac (2026. február 1.)

Február első napján egy jó hangulatú, hagyományos disznótoron vehettek részt a Fény utcai piacon, ahol a finom falatok mellett zenés-táncos programokból sem lesz hiány. A Party Café Zenekar és a Rom Art már biztosan ott lesznek a fellépők sorában, de az eseményig még további bejelentésekkel készülnek a szervezők. Ha szeretnétek kivenni a részeteket az egészséges versengésből, jelentkezzetek a kolbásztöltő versenyre, amihez minden eszközt biztosítanak a helyszínen. A rendezvény az utóbbi program kivételével ingyenes – erre azonban ne felejtsetek el időben regisztrálni, ha megmérettetnétek magatokat!

I. Lőrinci Disznótoros Fesztivál // Havanna piac (2026. február 8.)

Remélhetőleg egy szuper gasztronómiai hagyomány elindulásának lehettek szemtanúi, ha február 8-án ellátogattok a Havanna piacra: ekkor debütál ugyanis a pestszentlőrinci disznótoros fesztivál. Az eseményt többek között Kovácsovics Fruzsina koncertje és kolbásztöltő verseny teszi izgalmasabbá. Az utóbbit követő kóstoló ráadásul 18. kerületi lakosok számára, Városkártya felmutatása esetén ingyenes. Az eseményt a hetente megrendezett vásár, kézműves foglalkozások, körhinta, lufihajtogató bohóc, illetve arcfestés teszi teljessé, így az egész család jól fogja érezni magát.

Furmint Február // Hagyományok Háza (2026. február 26.)

A február 26-i furmint nagykóstolón több mint harminc borászat kétszáz-féle bora közül válogathatnak a fajta kedvelői. A Hagyományok Házában a kiállító borászokkal is lehetőség lesz beszélgetni, akik szívesen mesélnek majd a fajtáról és az őket ért szakmai kihívásokról. Az idei rendezvény fókuszába a dűlőszelektált tételek kerülnek, így igazi ritkaságokat is kóstolhattok. Bár az esemény napján a helyszínen is tudtok jegyet vásárolni, érdemes hamarabb gondolni erre, hiszen így jóval kedvezőbben tudtok belépőhöz jutni. A programon korlátlan kóstolás vár rátok – azért csak óvatosan!

Borkarnevál // Otthonka (2026. február 27.)

Az Otthonka farsangi borkarneválján a jelmez nem kötelező, a jókedv viszont annál inkább – ezt pedig a belépővel járó korlátlan borfogyasztás és a hajnalig tartó tánc biztosítja. A február 27-i esemény ugyan 22 óráig van meghirdetve, de a záróra után kezdődik csak az igazi buli, hiszen a rendezvényig még zenei bejelentéssel készülnek a szervezők. Amennyiben alkoholmentesen oldalátok meg az estét, és csak a jó zene miatt jönnétek, sétálójeggyel arra is lehetőségetek van. Ha nem akartok lemaradni az eseményről, biztosítsátok be minél hamarabb a helyeteket!

