11 varázslatos Vince-napi program 2026-ban az ország borvidékein

2026-ban csütörtökre esik Vince napja, a boros programokat azonban több hétvégén is élvezhetjük az ország borvidékein.

Vince-napi pincejárás // Baji Boros Pincék (2026. január 16-17.)

A Baji Boros Pincék tradicionális pincejárásra invitálnak titeket Vince-nap alkalmából. Pincelátogatással, borkóstolókkal, borkorcsolyákkal és finomságokkal várnak. Asztalt foglalni érdemes!

Vince-napi túra Móron (2025. január 17.)

Vince-napi gyalogtúra a Móri borvidéken az elején és a végén borkóstolóval, finomságokkal, közben vesszővágással és vesszőszenteléssel.

Vince-napi dűlőjárás a Villányi borvidéken (2025. január 17.)

Január 17-én reggel hordós, napközben dűlőjáró, este pedig vacsorázó Vince-programok várnak rátok a Villányi borvidéken. A résztvevők felejthetetlen téli tájélményben, izgalmas játékokban, finom borokban és ínycsiklandó falatokban részesülnek.

Vince-nap a Villa Gyetvai Borbirtokon // Balatonfüred (2026. január 23.)

A Vince-naphoz számtalan tradíció kötődik sok évszázad óta, amelyek közül néhányat szeretnének mai keretek között feléleszteni Balatonfüreden, a Villa Gyetvai Borbirtokon. A programot természetesen borkóstolóval, finom falatokkal és játékokkal kötik össze.

Vince-napi pincejárás Nyúlon (2026. január 23-24.)

A Cseri Pincészetben a hagyomány, a borkultúra és a vidám közös élmények találkoznak. A hétvége során minden látogató ajándék Vince-vesszőt kap.

Vince-napi pincejárás a Pannonhalmi borvidéken (2026. január 23-25.)

Hét nyitott pince, borkóstoló programok és persze borvidéki buszjárat várja a borkedvelőket a Pannonhalmi borvidéken január 23. és 25. között.

Vince-nap Mádon (2026. január 24.)

A 2026-os év első Made in Mád rendezvénye a hagyományokra és a közösségre épít. Vince napja évszázadok óta a szőlősgazdák egyik legfontosabb ünnepe: ekkor vágnak szőlővesszőt, áldást kérnek a termésre, és a népi megfigyelések szerint az időjárásból következtetnek az előttük álló év borára. Mádon mindezt szőlőáldással, borral, közös sétával és jó hangulattal ünnepelhetitek meg a Szent Tamás-tető mesés panorámájában.

Palkonya Vince Tour (2026. január 24.)

Egész napos, exkluzív vezetett pincejárásra invitálnak titeket a Palkonya Gasztrofalu pincesorára és a palkonyai szőlőhegyre. A helyi pincészetek borait kóstolhatjátok meg, miközben Möszi, a Haraszti Birtok gazdasszonya vezeti a túrát egészen reggeltől napnyugtáig.

Vince-napi bormustra Mohácson (2026. január 24.)

A mohácsi Vince napi bormustra a térség egyik legjelentősebb borászati eseménye, amely 2026-ban immár 17. alkalommal kerül megrendezésre. A bormustra hagyományos részeként idén is megrendezésre kerül az újborok versenye.

Vince-napi sétáló borkóstoló a Hajósi Barokk Kastélyban (2026. január 24.)

12 hajósi pince válogatott tételeit kóstolhatjátok meg kötetlen formában, miközben a borászok személyesen mesélnek a szőlőről, a borról, a mindennapjaikról.

Vince-napi Vessző- és Disznóvágás a Kishegyen (2026. január 31.)

Hagyományőrző disznótoros hangulattal, Vince-napi vesszővágással és igazi lakomával várnak benneteket a Kishegyen január 31-én.

