11 varázslatos Vince-napi program 2026-ban az ország borvidékein

2026-ban csütörtökre esik Vince napja, a boros programokat azonban több hétvégén is élvezhetjük az ország borvidékein.
Vince-napi pincejárás // Baji Boros Pincék (2026. január 16-17.)
A Baji Boros Pincék tradicionális pincejárásra invitálnak titeket Vince-nap alkalmából. Pincelátogatással, borkóstolókkal, borkorcsolyákkal és finomságokkal várnak. Asztalt foglalni érdemes!
Vince-napi túra Móron (2025. január 17.)
Vince-napi gyalogtúra a Móri borvidéken az elején és a végén borkóstolóval, finomságokkal, közben vesszővágással és vesszőszenteléssel.
Vince-napi dűlőjárás a Villányi borvidéken (2025. január 17.)
Január 17-én reggel hordós, napközben dűlőjáró, este pedig vacsorázó Vince-programok várnak rátok a Villányi borvidéken. A résztvevők felejthetetlen téli tájélményben, izgalmas játékokban, finom borokban és ínycsiklandó falatokban részesülnek.
Vince-nap a Villa Gyetvai Borbirtokon // Balatonfüred (2026. január 23.)
A Vince-naphoz számtalan tradíció kötődik sok évszázad óta, amelyek közül néhányat szeretnének mai keretek között feléleszteni Balatonfüreden, a Villa Gyetvai Borbirtokon. A programot természetesen borkóstolóval, finom falatokkal és játékokkal kötik össze.
Vince-napi pincejárás Nyúlon (2026. január 23-24.)
A Cseri Pincészetben a hagyomány, a borkultúra és a vidám közös élmények találkoznak. A hétvége során minden látogató ajándék Vince-vesszőt kap.
Vince-napi pincejárás a Pannonhalmi borvidéken (2026. január 23-25.)
Hét nyitott pince, borkóstoló programok és persze borvidéki buszjárat várja a borkedvelőket a Pannonhalmi borvidéken január 23. és 25. között.
Vince-nap Mádon (2026. január 24.)
A 2026-os év első Made in Mád rendezvénye a hagyományokra és a közösségre épít. Vince napja évszázadok óta a szőlősgazdák egyik legfontosabb ünnepe: ekkor vágnak szőlővesszőt, áldást kérnek a termésre, és a népi megfigyelések szerint az időjárásból következtetnek az előttük álló év borára. Mádon mindezt szőlőáldással, borral, közös sétával és jó hangulattal ünnepelhetitek meg a Szent Tamás-tető mesés panorámájában.
Palkonya Vince Tour (2026. január 24.)
Egész napos, exkluzív vezetett pincejárásra invitálnak titeket a Palkonya Gasztrofalu pincesorára és a palkonyai szőlőhegyre. A helyi pincészetek borait kóstolhatjátok meg, miközben Möszi, a Haraszti Birtok gazdasszonya vezeti a túrát egészen reggeltől napnyugtáig.
Vince-napi bormustra Mohácson (2026. január 24.)
A mohácsi Vince napi bormustra a térség egyik legjelentősebb borászati eseménye, amely 2026-ban immár 17. alkalommal kerül megrendezésre. A bormustra hagyományos részeként idén is megrendezésre kerül az újborok versenye.
Vince-napi sétáló borkóstoló a Hajósi Barokk Kastélyban (2026. január 24.)
12 hajósi pince válogatott tételeit kóstolhatjátok meg kötetlen formában, miközben a borászok személyesen mesélnek a szőlőről, a borról, a mindennapjaikról.
Vince-napi Vessző- és Disznóvágás a Kishegyen (2026. január 31.)
Hagyományőrző disznótoros hangulattal, Vince-napi vesszővágással és igazi lakomával várnak benneteket a Kishegyen január 31-én.