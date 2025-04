20 májusi gasztrofesztivál Budapesten és környékén, ha ínyencségre vágytok

Májusi ízutazásra csábítunk benneteket Mexikótól egészen Ázsiáig. A fűszeres ízeket lefojthatjátok egy hűsítő desszerttel a fagyi világnapján vagy egy ínyenc kürtőskalács-különlegességgel. De a nyárelő tartogat még borpikniket, sörfesztivált, gin- és pezsgőkóstolót is Budapesten. Kóstoljatok bele a nyárba!

Cinco de Mayo week // Tereza (2025. április 30. – május 4.)

Április 30. és május 4. között különleges programra invitál a főváros urbánus kertje, a Tereza. A Cinco de Mayo héten élő zenével kísérve kóstolhattok remek ételeket és italokat, pénteken pedig az édesanyáké lesz a főszerep, akik margaritaworkshop keretében töltődhetnek fel, míg a kicsik a gyereksarokban játszanak.

Facebook-esemény >>

Tavaszi Széll – Modern Majális // Széll Kálmán tér (2025. május 1.)

A Tavaszi Széll idén is modern majálist áraszt a Széll Kálmán tér korzójára, a blokk magját képező éttermek már hagyománnyá váló együttállásában. Koncertek, DJ-k, ételkülönlegességek, és vásárok között forgolódhattok Nemdebár, a 101 Bistro, a Pingrumba, a Sárkány, az Easy és a Zappi közös játszóterén.

Facebook-esemény >>

Chinatown Terasz (2025. május 1-től)

A május 1-től ismét látogatható Chinatown Budapest éjszakai ételpiaca egészen szeptemberig, minden este várja azokat, akik megkóstolnák a főváros legautentikusabb kínai ételeit. A teraszon összesen 11 stand kínálatából válogathatunk, a streetfood-különlegességeket pedig a sátorban fogyaszthatjuk el.

Facebook-esemény >>

Édes Napok Budapest // Szent István tér (2025. május 1-4.)

Májusban ismét édesebbnél is édesebb napok várnak rátok Budapesten, a Bazilika előtti Szent István téren. Május 1. és 4. között, az év legédesebbnek ígérkező hétvégéjén a legjobb csokoládék és ínyencségek mellett neves cukrászdák finomságait egyaránt megkóstolhatjátok.

Facebook-esemény >>

Majális Kürtős Napok // Édes Mackó (2025. május 1-4.)

Május 1. és 4. között ínycsiklandó tematikákkal várnak az Édes Mackó kürtőskalács-cukrászdában. Május 1-re és 3-ra Kürtős Fondü Pikniket hirdettek, kóstoljátok meg a fondüvariációk egyikét és piknikezzetek a ligetben. Május 2-án ,,Mentes” Kürtőskalács Nap lesz, hiszen minden pénteken glutén-, tej- és tojásmentes alapanyagból készítik a finomságokat. Május 4-én pedig az édesanyák köszöntésére anyák napi menüvel és meglepetésekkel készülnek.

Facebook-esemény >>

Buborékok hétvégéje // Etyeki Kúria Pezsgőbirtok (2025. május 1-4.)

Május első, ráadásul hosszú hétvégéjét töltsétek Budapest szőlőskertjében: május 1. és 4. között, az Etyeki Kúria Pezsgőbirtokon, négy napon át a buborékoknak hódolhattok. A különleges pezsgőmustra alatt egész napos brunch, habzó italok, kiváló ízek és gyönyörű táj vár benneteket. Élvezzetek ki minden pillanatot!

Facebook-esemény >>

Budafoki Pincejárat (2025. május 3.)

A nagysikerű Budafoki Pincejárat legközelebb május 3-án indul útjára, ezúttal is neves borászatok és pezsgőkészítők részvételével. A több állomásos, gasztronómiai és kulturális élményekkel teletűzdelt rendezvény helyszíneire 6-8 személyes transzferbuszokkal biztosítják az érdeklődők kijutását.

Tovább a weboldalra >>

Strázsahegyi piknik // Monori Pincefalu (2025. május 3.)

Május 3-án egy napsütötte piknikre várnak benneteket a monori Strázsa-hegyen. Barangoljátok be a pincefalu bájos tanösvényét, majd a séta végén telepedjetek le egy pokrócra a Czeglédi Pince udvarán, ahol különleges borkóstolóval várnak benneteket. A harapnivalót a Candy Bár és a Ciao Lenu Food Truck biztosítja, 10 órától pedig a Népi Játéktár és a HangolÓra csapata szórakoztatja az érdeklődőket.

Tovább a weboldalra >>

Fagyi világnapja a Giuliában (2025. május 8.)

Május 8-án az Amalfi, az óriás citromokba kanalazott lemon sorbet: jegesen, savanykásan, napfényesen beköltözik a Giulia kertjébe. Egy kanál Olaszország, csak úgy csütörtök este.

Facebook-esemény >>

Gin Festival // Fény utcai piac (2025. május 8-11.)

Gin Festival a Fény utcai piacon május 8. és 11. között! A háromnapos eseményen minden a ginről szól majd a helyszínen, de lesz még zenebona, minden nap különböző dj-k, tánc és végtelen jókedv is! A helyszín gyerek- és kutyabarát, a belépés pedig ingyenes.

Facebook-esemény >>

Ázsiai Napok a Normafa Síházban (2025. május 8–11.)

Tavasszal a főváros hegyén is mindig történik valami, most éppen különleges felfedezőútra invitál benneteket a páratlan panorámás Normafa Síház, méghozzá Ázsiába. Május 8. és 11. között a Normafa csendjében ázsiai ízekkel és friss újdonságokkal várnak titeket, kóstoljátok meg a lélekmelengető pho levest, a Síház Padthait vagy a kókuszos gyümölcsrizst, a Matcha Yukit.

Facebook-esemény >>

Pátyi Pincehegyi Nyitogató (2025. május 10.)

Minden hónap második szombatján bebarangolhatjátok a pátyi Pincehegy nyitott pincéit, melyek a tavaszi hétvégéken is kitűnő borokkal, finom falatokkal és szívélyes vendégszeretettel várják a látogatókat. Május 10-én tehát sétáljatok fel a hegyre és kapcsolódjatok ki!

Facebook-esemény >>

Kincsem + Tavaszi lóverseny Food Truck Show // Kincsem Park (2025. május 10-11.)

2025-ben is a Kincsem Parkban nyitjuk meg a Food Truck Show szezonját, ráadásul egy igazán különleges évfordulóval, hiszen idén lett 100 éves! Látogassatok ki május 10-11-én a lóversenypályára és ünnepeljetek az ország legfinomabb food truck ételeivel, izgalmas versenyekkel és fantasztikus hangulattal! A belépés ingyenes.

Facebook-esemény >>

Tavaszi bringás reggeli // több helyszínen (2025. május 13.)

A Magyar Kerékpárosklub idén is elindítja a Bringázz a munkába! kampányt, amellyel 2025-ben is országos bringás reggelikkel és uzsonnákkal, valamint bringás kihívásokkal várnak mindenkit. Vegyetek részt ezen a szuper programon ti is, május 13-án! További információk az esemény honlapján.

Facebook-esemény >>

Corvin Szezonnyitó Sörfesztivál (2025. május 14-18.)

Május 14. és 18. között ismét érkezik mindegyik malátarajongó kedvenc fesztiválja, a Corvin Szezonnyitó Sörfesztivál a Corvin sétányon, ahol teli korsók és sörömteli élmények várnak. Idén is számos kiállító jóvoltából közel 150-féle csapolt és üveges sör közül válogathattok a világ minden tájáról, legyen szó IPA, EPA, APA vagy különleges fűszerezésű gyümölcsös sörökről, a szűretlen búzákról és a lágerekről nem is beszélve. A mennyei nedűt kísérő sörkorcsolyákból sem lesz hiány, így egy igazán különleges gasztronómiai élmény vár mindenkit.

Facebook-esemény >>

Kürtőskalács Vigalom // Fővárosi Állat- és Növénykert (2025. május 16-18.)

A Kürtőskalács Fesztivál kistestvérének tavaszi ünnepe immáron 5. alkalommal kerül megrendezésre a Fővárosi Állat- és Növénykertben, a Biodóm melletti területen. Május 16-18. között kössétek össze az állatkerti sétát kürtőskalácsozással és ünnepeljétek meg az Édes Mackó Kürtőskalács-cukrászda hetedik, és az állatkerti Vitéz Kürtős Kuckó 16. szülinapját! A mennyei falatok mellett családi és gyermekprogramok, állatos programok, kézműves foglalkozások, kvízjáték, fotósarok, óriás malomjáték és koncertek is várják a látogatókat.

Facebook-esemény >>

Budai Palacsinta Piknik // Allee melletti sétány (2025. május 16-18.)

Május 16. és 18. között kerül megrendezésre a Budai Palacsinta Piknik az Allee melletti sétányon. Töltött, rakott, sós, édes, amerikai, nagymamaféle palacsinta, és megannyi különleges íz vár felfedezésre a három nap során. A rendezvényen a részvétel ingyenes!

Facebook-esemény >>

Nyitott Főzdék Napja // több helyszínen (2025. május 17.)

Május 17-én ismét kinyílnak a magyar kisüzemi sörfőzdék kapui, hogy bepillantást engedjenek a nagyközönségnek a sörfőzés rejtelmeibe. Az eseményen részt vevő főzdék országszerte változatos programokkal, izgalmas főzdetúrákkal és természetesen sörkóstolókkal várják a legendás ital szerelmeseit.

Facebook-esemény >>

MBH Bank Gourmet Fesztivál // Millenáris (2025. május 22-25.)

Május 22. és 25. között idén is több mint 100, finomságokat felvonultató kiállító várja a látogatókat a népszerű „országkóstolóra”. A fesztivál keretén belül minden az ízekről és a minőségről szól, legyen szó a kedvenc hazai éttermekről, cukrászatokról, borászatokról, vagy sör- és pálinkafőzdékről.

Tovább a weboldalra >>

Rosalia Borpiknik // Városliget (2025. május 29. – június 1.)

Idén is megrendezésre kerül a városligeti nyárindító borfesztivál, ahol három napon át élvezhetitek a zamatos borokat és a fergeteges hangulatot a város zöld szívében. A május 29. és június 1. között tartott eseményen a rosé és a buborékok szerelmesei nemcsak a hatalmas fák árnyékában heverészhetnek, hanem akár hajnalig is táncolhattok a szabadtéri klubhangulatot idéző Rosalia Lounge-ban. A különleges pezsgők, rosék és koncertek mellett természetesen a gasztronómiai ínyencségek sem maradnak el.

Tovább a weboldalra >>

Napsütötte teraszok szabadtéri ebédhez: