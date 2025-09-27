30+ csodás program az őszi Balatonnál, amit vétek lenne kihagyni – 2025. október-november

Ősszel a Balaton bár teljesen más arcát mutatja, sokkal nyugodtabb és csendesebb, ugyanakkor október folyamán sem kell lemondanunk a fantasztikus kikapcsolódási lehetőségekről. Számos balatoni város borkóstolókkal, természetközeli élményekkel, kézműves foglalkozásokkal és andalító zenei programokkal vár!

Skandináv Filmnapok // Veszprém (2025. október 2., 4-5.)

Idén a veszprémi Foton is csatlakozik a Skandináv Filmnapokhoz, így október 2-án, valamint 4. és 5. között 3 premier előtti vetítést és két skandináv sikerfilmet tekinthetünk meg, amelyeket svéd, dán és norvég alkotók hoztak létre.

Őszi Kürtős Piknik és „Mentes” Kürtőskalács Hétvége // Tihany (2025. október 3.)

A Vitéz Kürtős finomságai édesítik meg október 3-át, ugyanis érkezik az Őszi Kürtős Piknik! Megkóstolhatjuk a legkülönlegesebb kürtőskalács ízeket és variációkat, emellett a tihanyi Villa Pisky emeletén külön standon teljes mértékben mentes desszerteket is készítenek nekünk. A megszokott, klasszikus ízeken kívül lesz chili-csoki, citrus, pörköltmogyoró, és pumpkin-spice ízű kürtőskalács is, amely aromák tökéletesen megidézik az autentikus őszi hangulatot, miközben gyönyörködünk a csodás balatoni panorámában.

Oktobeer Fesztivál // Balatonalmádi (2025. október 3-4.)

Október 3. és 4. között a sörimádók kétnapos ünnepén, az Oktobeer Fesztiválon engedhetjük ki a gőzt Balatonalmádiban. A vidám hangulatról számos élőzenei koncert, bajor finomságok, éjszakába nyúló bulik, valamint 5 sörház különlegességei gondoskodnak majd!

Apátsági Sörmustra // Tihany (2025. október 3-5.)

Október 3. és 5. között a malátarajongók ünnepén, az Apátsági Sörmustrán négy apátsági sörfőzde italait kóstolhatjuk meg, amit zseniális koncertek kerekítenek teljessé. Emellett izgalmas sörtörténeti előadáson is részt vehetünk, a gyermekeket pedig egész nap őszi óriáskifestő várja.

Mesejó gyerekjóga // Balatonfüred (2025. október 3., 10., 17., 24., 31.)

Nemcsak a felnőttek vállát nyomják a hétköznapi gondok súlyai, az ovisokat és iskolásokat is érik olyan hatások, amik feszültséggel töltheti el a lurkókat. Ezt a stresszt hivatott oldani a minden pénteken megrendezésre kerülő Mesejó gyerekjóga, ahol a mesék és játékos jógapózok segítségével a gyermekek is oldják a szorongásaikat és kapcsolódhatnak önmagukkal, a saját testükkel és lelkükkel egyaránt.

Bor Apetite! borkóstoló // Hévíz (2025. október 4.)

Október 4-én hamisítatlan őszi program várja a nívós borok és gasztronómia szerelmeseit Hévízen, a Bonvital Wellness és Gastro Hotelben. A Bor Apetite! elnevezésű sétáló borkóstolón több mint 15 borászat vonultatja fel száznál is több remek borát, amelyeket az esemény keretében korlátlan mennyiségben fogyaszthatunk. A régió legnagyobb szállodai borkóstolóján a Badacsony és a Balaton-felvidék legnevesebb borászataival találkozhatunk és megismerkedhetünk az idén hungarikummá nyilvánított jellegzetes szőlőfajtával, a kéknyelűvel is. A különleges aromákkal, mennyei nedűkkel és felvillanyozó szakmai beszélgetésekkel garantáltan jól indul a hónap!

Arckrémkészítő workshop // Tihany (2025. október 4.)

Mennyei illatokkal és felejthetetlen élményekkel vár a Lavender Tihany, ahol október 4-én lehetőségünk nyílik elkészíteni saját arckrémünket. A program egy rövid körbevezetéssel kezdődik a látványlaborban, illetve megismerhetjük a levendula lepárló működését és a tihanyi levendula történetét. Ezt követően elmerülhetünk a természetes szépségápolás világában és elkészíthetjük hialuronsavas arckrémünket, végül terméktesztelésen és kóstoláson is részt vehetünk.

Zánkai Szüreti Felvonulás (2025. október 4.)

Október 4-én érkezik a Zánkai Szüreti Felvonulás, amelyhez érdemes csatlakozni, ha egy felvillanyozó mulatságra vágynánk. Lesz néptánc, népzene, zamatos borok, ínycsiklandó gulyásleves, élőzene és lovasbemutató, a közösségi élmény pedig minden, a felvonulásban résztvevő számára garantált.

Murci Gasztrofesztivál // Balatonlelle (2025. október 4.)

Idén ősszel ismét felpezsdül a balatonlellei Kishegy, hiszen október 4-én érkezik az őszi Balaton legizgalmasabb eseménye, a Murci Gasztrofesztivál. A rendezvény fókuszában a zamatos borok, mennyei murcik, ízletes falatok és a helyi ízek állnak, a hangulatos pincéknél talán az idei első mustokból is kapunk némi kóstolót. A fesztiválélményt emellett a kézműves vásár portékái, a házi sajtok, lekvárok és izgalmas gyermekprogramok teszik teljessé.

Búgócsiga Retro Party // Balatonfüred (2025. október 4., 18.)

Búgócsiga Retro Partyt szervez kellemes teraszán a Borház és Pizzaház október 4-én és 18-án, ahová ingyenes belépést biztosítanak. A finom ételek és italok, a retro zenék és a zseniális hangulat garantált!

Szüreti birtokséta borkóstolóval // Badacsonytomaj (2025. október 4., 11., 25.)

Az ősz a betakarítás időszaka, így a szőlőbirtokokon nagy ilyenkor a sürgés-forgás. A Folly Arborétum és Borászat október folyamán több alkalommal is bevezet minket a szőlőtermesztés és a borkészítés rejtelmeibe, de akár a pincébe is bepillantást nyerhetünk. Természetesen a program elmaradhatatlan része a birtokon készült legkiválóbb minőségű borok kóstolása is.

Handpan meditáció SUP-on // Balatonfűzfő (2025. október 7.)

Amíg a nap utolsó sugarai engedik, érdemes kipróbálni a balatonfűzfői handpan meditációt, amely közben SUP-on pihenve adhatjuk át magunkat a teljes belső békének. A handpan megnyugtató hangja és a Balaton vizének lágy ringatózása egyaránt hozzájárulnak, hogy a lehető legkönnyebben kapcsolódhassunk ki és meditálhassunk.

XII. Halfesztivál // Siófok (2025. október 10-12.)

Siófok sem marad gasztrofesztivál nélkül, október 10. és 12. között a balatoni halaké lesz a rivaldafény a város Fő terén. A 12. alkalommal megrendezésre kerülő Halfesztivál szervezői színes családi programokkal, ingyenes koncertekkel és isteni halas ételkülönlegességgel készülnek a kulináris élmények szerelmeseinek. A háromnapos rendezvényen minden korosztály számára garantált a szórakozás, érdemes lesz tehát októberben is Siófok felé venni az irányt.

Füge Feszt // Badacsonytomaj (2025. október 10-12.)

Az október 10. és 12. között megrendezésre kerülő Füge Feszt varázslatos őszi forgatagába csöppenhetünk Badacsonytomajon. A változatos programok között koncertek, minipiac, workshopok kaptak helyet, a gyerekeket játékpark, az ínyenceket pedig eszméletlen gasztronómiai felhozatal csábítja Badacsonyba a hónap második hétvégéjén. Az eseményen számos kiváló étterem és borászat is részt vesz, az emlékezetes gasztrokaland egész biztos nem marad el.

IV. Veszprémi Középkori Nap (2025. október 11.)

Október 11-én visszatér Veszprém városába az immáron negyedik alkalommal megrendezésre kerülő Veszprémi Középkori Nap, amely keretében egy középkori vásári forgatagban találhatjuk magunkat, elmerülve az élő zene üdítő dallamaiban és átadhatjuk magunkat a hagyományőrző programok kavalkádjának. A rendezvény kihagyhatatlan eleme a látványos buhurt, avagy lovagi torna.

Nivegy-völgyi Murci Fesztivál (2025. október 11.)

Október 11-én, szombaton a Balaton-felvidéken fekvő Nivegy-völgy ismét megtelik élettel a Murci Fesztivál keretében. Ezen az őszi napon az érdeklődők bejárhatják a völgy ölelte öt aprócska települést, útközben pedig a helyi újborok kóstolója sem marad el a borászoknak köszönhetően. A jó hangulatot egészen biztosan nem nélkülöző felvonulás 13 órakor indul Óbudavárról és Tagyon közösségi terén ér véget. A fesztivál tábortűz mellett Murci bulival zárul.

X. Gesztenye Fesztivál // Keszthely (2025. október 11-12.)

A színes, vidám programok és gesztenyés finomságok kedvelőinek ajánljuk figyelmébe az október 11. és 12. között megrendezésre kerülő keszthelyi Gesztenye Fesztivált, ahol egy gasztronómiai workshop keretében elsajátíthatjuk a házilag készített gesztenyemassza minden csínját-bínját és a gesztenyesütés rejtelmeibe is beavatnak minket. Emellett lesz rajzverseny, készíthetünk gesztenyefigurákat és faraghatunk tököt, illetve szakmai előadásokat is hallgathatunk, melynek középpontjában természetesen a gesztenye áll.

Kalandos bortúra nőknek // Tihany (2025. október 11-12.)

Szabadulószobával egybekötött borkóstoló és kirándulás teszi felejthetetlenné minden nő számára október második hétvégéjét. Ez nem csupán egy kalandos program, de egy önismereti utazás is egy támogató, női körben. Október 11. és 12. között garantáltak a felszabadult beszélgetések, a sok nevetés, a finom borok és a természet közelségének megnyugtató hatásai.

Őszi kézműves délután családoknak // Veszprém (2025. október 12.)

Ha kedvünk támadna kézműveskedni, akkor ne habozzunk: fogjuk a család apraja nagyját és október 12-én irány Veszprém! Nemes Éva alkotóműhelyében kreatív kézműves foglalkozáson vehetünk részt természetes anyagok felhasználásával.

Utazás a jazztől a kortársig // Veszprém (2025. október 12.)

Izgalmas zenei utazásra invitál Kovács Attila, zeneszerző-előadóművész október 12-én Veszprémben, amely est során széles zene spektrumon vezet minket végig a jazztől a kortárs darabokig. Minden elhangzó zenei művet versek, könyvek, kiállításokhoz és színpadi előadások ihlették és azokhoz lettek komponálva, mélyebb jelentést adva ezzel a különböző művészeti ágaknak.

Őszi ruhacserebere // Balatonalmádi (2025. október 15.)

Biztosan mindannyian rendelkezünk kinőtt vagy megunt ruhadarabokkal, amelyeket éveken keresztül tárolgatunk, mert nincs szívünk kidobni őket. A Balatonalmádiban megrendezésre kerülő, október 15-i Őszi ruhacserebere remek platformot biztosít, hogy megváljunk őrizgetett ruháinktól és akár újakba beleszeressünk. A részvétel ingyenes, eladásra nincs lehetőség, a fenntarthatóság jegyében a ruhákat csak cserélgetni lehet. Ne feledjük: ami nekünk már nem kell, az másnak kincset érhet!

Chameleon Jazz Band koncert // Balatonfüred (2025. október 16.)

A dallamos jazzt és az energikus popzenét stílusosan ötvöző Chameleon Jazz Band három év után ismét visszatér a balatonfüredi Parker Jazz Club színpadára október 16-án és egy fergetegesen jó bulit csapnak. A lágy jazz dallamaival fűszerezett és barátságos hangulatú este kihagyhatatlan élménynek ígérkezik!

A döntés // Balatonfüred (2025. október 17.)

Dr. Edith Éva Eger A döntés című világsikerű műve elevenedik meg a színpadon Tenki Réka színésznő és Csányi Sándor színművész előadásában október 17-én a Balatonfüred Kongresszusi Központban. A darab Dr. Edith Éva Eger meghökkentő életét mutatja be mély érzékiséggel, középpontba helyezve a döntést, hogy előrevisz-e, ha arra figyelünk, amit leveszítettünk vagy arra, ami még hátra van.

Beszélgetés Vecsei H. Miklóssal // Balatongyörök (2025. október 17.)

Október 17-én Vecsei H. Miklós színművész, a Semmelweis film főszereplője lesz a Bertha Bulcsu Művelődési Ház és Könyvtár vendége, aki az est folyamán beszélni fog hivatásról, az olvasásról, zenéről, hitről, és a balatoni élményeiről egyaránt.

Rege Cinnamon Roll Weekend // Tihany (2025. október 17-19.)

A tihanyi Apátsági Rege Cukrászda egy új, különleges programmal készül, amely tökéletesen elhozza az őszi hangulat varázsát. A terasz mesés balatoni panorámáját élvezve frissen sült fahéjas csigát kóstolhatunk, de ez nem minden! A klasszikus fahéjas íz mellett epres és krémesen lágy pisztáciás csigák közül is válogathatunk.

80. Őszi Bál // Veszprém (2025. október 18.)

Idén 80. jubileumát ünnepli a veszprémi Őszi Bál, amely október 18-án ismét felejthetetlen élményeket hoz el nekünk. Az est folyamán addig táncolhatunk, amíg a lábunk bírja, hiszen az esemény elmaradhatatlan elemit képezik a gyertyafénykeringők, zenés játékok, könnyen tanulható kör- és társastáncok a világ számos pontjáról, de emellett számíthatunk még lovagi ceremóniára és tombolasorsolásra is.

Arácsi Habzás // Balatonfüred (2025. október 18.)

Kézműves sörök bemutatóján és kóstolóján vehetünk részt október 18-án az Arácsi Népházban, ahol Helka sörkülönlegességek és a melléjük tálalt harapnivalók egy igazi gasztronómiai utazásra invitálnak. A fenntarthatóság jegyében a szervezők arra kérik a résztvevőket, hogy a rendezvényre saját poharakkal érkezzenek.

Gasztrohegy – Színes Badacsony // Badacsony (2025. október 18-19.)

Különleges fogásokkal és izgalmas meglepetésekkel idén újra visszatér a Gasztrohegy Badacsony és október 18. és 19. között Színes Badacsony tematikával megnyitva az évadot. A jó borok és ízletes falatok ezúttal a Badacsony őszi színeit és ízeit hozzák el nekünk.

XVIII. Szigligeti Süllőfesztivál (2025. október 24-25.)

A gasztronómiai élvezetek szerelmeseinek kedvenc őszi programja, a méltán híres Szigligeti Süllőfesztivál idén október 24. és 25. között várja ellenállhatatlan gasztronómiai és kulturális élményekkel a Balatonhoz érkezőket. A szigligeti strandon október negyedik hétvégéjén garantált lesz a jókedv, akárcsak a finom falatok, amiket nagyszerű nedűkkel kísérhetünk. Ha családosan terveztek az őszi Balatonhoz látogatni, ezt az eseményt kár lenne kihagyni!

Őszi Bortúra // Balatongyörök (2025. október 25.)

Ingyenes Őszi Bortúra hozza el nekünk október 25-én a lelassulás és a befelé figyelés lehetőségét, amely ez év ezen szakában különösen jól eshet a lelkünknek. A Becehegy varázslatos aranybarna arcát mutatja, ahol kivételes panorámában lehet részünk, s közben mennyei borokat kortyolgatva élvezhetjük a természet közelségét és a közösségi élményeket.

Tökfesztivál Rádpusztán // Balatonlelle (2025. október 25.)

Kihagyhatatlan őszi programmal készül a balatonlellei Rádpuszta-Gasztro Élménybirtok, amelynek keretében tökfaragás és sok más izgalmas program várható. Október 25-én érdemes szabaddá tennünk magunkat és ellátogatni a birtokra!

Tökfaragós és Tökfestős Családi Nap // Balatonfüred (2025. október 31.)

Halloween alkalmából Tökfaragós és Tökfestős Családi Napon vehetünk részt október 31-én a Huray Villában, ahol az önfeledt szórakozás és a közösségi élmények egy egész délutánon keresztül tartanak. Lesz kézműveskedés, arcfestés, csillámtetkó, halloweeni mesevetítés, tök szépségverseny, sütisütő verseny és ha megéheznénk a finom falatok és forró italok is rendelkezésünkre állnak.

+1 program az egész hónapra: Új kerékpáros útvonal a keleti medencében

Átadták a BalatonBike365 kerékpáros útvonalhálózat legújabb szakaszait, amelyek lehetővé teszik a Balaton keleti részének a felfedezését, izgalmas és változatos biciklis élményeket biztosítva. Az új útvonalak 110 kilométer hosszan húzódnak és alacsony forgalmú közutakon, jó minőségű földutakon és kerékpárutakon vezetnek végig, elkerülve a megerőltető, rendkívül meredek emelkedőket. Sokan talán az északi frekventáltabb részt részesítik előnyben, azonban az új útvonalak átadása egy más perspektívát kínál kevésbé ismert látnivalókkal, dombos tájakkal és olyan kilátópontokkal, ahonnan egyszerre csodálhatjuk meg a magyar tenger északi és déli partjait.

Márton-napi vigasság és tökfaragó verseny // Badacsonytomaj (2025. november 8.)

A nyárutóval sem ér véget a balatoni programkavalkád! Badacsonytomaj idén is megadja a módját a Márton-napnak: a település kihagyhatatlan újbor kóstolóval, libazsíros kenyérrel, és pogácsapartival ünnepli meg Szent Márton püspök névnapját. November 8-án helyiek és látogatók együtt tölthetnek el egy délutánt, jóízű falatozással, vigassággal, ott, ahol az őszi napsugaraknál már csak a töklámpások mécsesei ragyognak fényesebben. Úgy tartják, aki ezen a napon sok bort iszik, egészséges lesz – a badacsonyi boros gazdákon nem fog múlni, hiszen a legkiválóbb italaikkal készülnek az eseményre!

Márton-nap a Brix Bistroban // Hévíz (2025. november 10-16.)

Egy hét, amikor minden a libás finomságokról szól: a hévízi Brix Bistróban november 10. és 16. között olyan Márton-napi ínyencségeket kóstolhatunk, mint még soha! Libaraguleves vargányával és birsalmával, libazúzapörkölt burgonyagombóccal és sült zellerrel, lassan sült tépett libacomb paradicsomos káposztával és gerslivel, libamell sütőtökkel, sült salátával és grapefruittal, lúdlábtorta gesztenyével és céklával… csak győzzünk válogatni a hagyományos, modern csavarral megbolondított fogások közül! A Brix Bistro elképesztő ételsorát badacsonyi újborok és mustok teszik igazán ínycsiklandóvá.

XXIII. Gardália Napok // Tihany (2025. november 14-16.)

November 14. és 16. között a XXIII. Gardália Napokon vehetünk részt Tihanyban, ahol megelevenedik a Balaton menti település halászmúltja, fókuszban a balatoni halakból készített ínycsiklandó fogásokkal és ételspecialitásokkal.

Gasztrohegy – Legyen vörös! // Badacsony (2025. november 29-30.)

A Gasztrohegy Badacsony november 29. és 30. között rendezi meg az idei évad második eseményét, amelynek középpontjában a testes vörösborok, a vörös húsok és „tűzben izzó” szószok állnak, belülről melegítve föl bennünket ebben a gyönyörű télbe forduló időszakban.

