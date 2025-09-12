7 lélegzetállító kilátóterasz a Balatonnál, ahol ősszel is gyönyörködhetünk az igéző panorámában

Soron következő ajánlónkban 7 lélegzetállító panorámával kecsegtető kilátóteraszt ajánlunk, ahol már-már páholyból élvezhetjük a megunhatatlan Balaton látványát. Őszi kirándulás alkalmával vétek nem felkeresni őket!

Kishegyi kilátó, Balatonlelle

Balatonlelle egyik kihagyhatatlan látnivalójaként tartják számon a Kishegyen található, közel húsz négyzetméteres kilátóteraszt, ahol bátran megpihenhetünk egy jóleső balatoni kirándulás után, miközben a csodálatos táj látványában fürdőzünk. A kilátóból rálátunk a tó fölé büszkén magasodó Badacsonyra, a komótosan hullámzó tanúhegyekre, az alant elterülő csillogó víztükörre, az azt szegélyező településekre és a Kishegy lábánál végtelenbe nyújtózó mezőkre is.

Kilátó Terasz Zamárdi

A Zamárdiban található Kilátó Terasz borozó tőszomszédságában található kilátó lélegzetelállító látványt nyújt a Balatonra és az azt körbeölelő tanúhegyekre egyaránt. Amíg a vendéglátóegység zamatos borai és ínycsiklandó fogásai az ízlelőbimbóinkat kényeztetik, addig a kilátó nyújtotta varázslatos panoráma érzékeinket ejti rabul. Érdemes időt szánni arra, hogy nyugodtan végigpásztázzuk a kilátópontból megfigyelhető festői szépségű tájat és elmerülünk a tó kékjének megunhatatlan szépségében.

Kisfaludy kilátó, Balatonakarattya

A Balatonakarattyán található Kisfaludy kilátóból nem kevesebb, mint húsz emelet magasból csodálhatjuk a minden évszakban lenyűgöző magyar tengert. A kilátópontot és környékét gyakran nevezik Tengerlátópartnak is, hiszen valóban olyan érzésünk lehet, mintha a végtelen tenger vizét kémlelnénk. Tiszta időben akár a Tihanyi Bencés Apátság sziluettjét, a Badacsonyt és Szigligetet is megcsodálhatjuk az akarattyai Magasparton magasodó teraszról.

Xantus János Gömbkilátó, Balatonboglár

Ha Balatonboglárról beszélünk, egy pillanatra sem tudunk megfeledkezni a város ikonikus jelképeként számon tartott Xantus János Gömbkilátóról. A jellegzetes kilátó azonban nemcsak külsejében egyedülálló: az onnan megtapasztalható panoráma az, ami igazán emlékezetessé teszi az itt kirándulók számára ezt a magaslatot. A 165 méter magas kilátóban körbejárva egyszerre csodálhatjuk meg a Balatont, a Badacsonyt, valamint a Gömbkilátó alatt elterülő városok látványát.

Szaplonczay sétány kilátóterasza, Fonyód

Egy igazi gyöngyszem, a Fonyódon található Szaplonczay sétány, mely megújulását követően csak még népszerűbb lett a turisták körében. Nem túlzás tehát azt mondani, hogy hazánk egyik legkedveltebb promenádjaként tartjuk számon. Nem is csoda, hiszen a sétány a Balaton északi felének fonyódi magaspartja, valóban az egyik legszebb panorámát nyújtja a magyar tengerre. A sétányon kialakításra került kilátóteraszról háborítatlanul gyönyörködhetünk a semmihez sem fogható látványban.

Sipos-hegyi kilátó, Fonyód

A Fonyódhoz tartozó Sipos-hegy és a tetején magasodó Sipos-hegyi kilátó a kihagyhatatlan látnivalók sorát gazdagítja. Ha a szép tájak szerelmeseinek valljuk magunkat, akkor ebbe a kilátóba mindenképpen érdemes ellátogatnunk, hiszen felejthetetlen körpanorámában lehet részünk. Hosszú csigalépcső vezet fel a kilátóba, felérve azonban a Tihanyi-félsziget, a Keszthelyi-öböl, az északi parton magasodó tanúhegyek és a kikötőkben sorakozó vitorlások látványa biztosan kárpótol minden fáradságért.

Őrtorony-kilátó, Tihany

Az Apáti-hegyen épült Őrtorony-kilátó a Tihanyi-félsziget dédelgette település teljes egészére igéző kilátást nyújt. A 16,5 méteres, háromszintes kilátó káprázatos körpanorámájával a Balaton mesés kékje mellett a tihanyi Belső-tóra, a Bakonyra és a Kőröshegyi völgyhídra is rálátást enged. A fák közül előbukkanó kilátó sok kirándulónak kedvelt célpontja, nem véletlenül, hiszen órákig is el lehet itt időzni és kémlelni a mesés tájat.

