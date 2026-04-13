Ízutazás Óbudán: 10 parádés gasztrohely a főváros egyik legsokszínűbb kerületében

Óbudán mindig történik valami – a jobbnál jobb programok közt pedig érdemes a kerület gasztrokedvenceit is felfedezni. Legyen szó az olasz, a japán vagy a magyar konyha gyöngyszemeiről, a III. kerületben garantáltan szuper ízélmények várnak rátok!

Evezős Sörkert

A tavasz érkeztével újra megnyílt az Evezős Sörkert, mely a Római-part egyik legkedveltebb helyén, a Duna közvetlen közelében várja a vendégeket. A legendás kert már évtizedek óta a nyári találkozások színtere – a fák árnyékában családok, barátok és bringások egyaránt megtalálják a helyüket. A kicsiknek gyereksarokkal kedveskednek, hétvégente pedig élő zenével teszik még különlegesebbé az estéket. Az étlap tele van újdonságokkal, magyaros street food-dal, a friss finomságokat pedig hatalmas teraszon tálalják. Pihenjetek meg náluk kutyasétáltatás vagy kirándulás után!

1031 Budapest, Római-part 34. | Weboldal

Gléda Buda

A tavaszi megújulás szele a Glédát is elérte: Óbuda ikonikus vendéglője idén áprilistól immár reggelizőként írja tovább a történetet. Keddtől szombatig élvezhetitek náluk a mennyei brunchkülönlegességeket: buggyantott tojásos ételkölteményeket, töltött bundáskenyereket, ellenállhatatlan édességeket. Ha prémium minőségű ebédre vágytok, továbbra is jó helyen jártok – hétköznapokon az étlapon azt is találtok. Amennyiben este látogatnátok meg a Glédát, egyeztetés után privát vacsorát élvezhettek: itt az idő, hogy felfedezzétek ezt a legendás helyet!

1037 Budapest, Mikoviny utca 2-4. | Weboldal

Lashka Tésztaműhely

Van egy hely Óbudán, ahol számtalan nemzet tésztája tárul elétek: a Lashka célja, hogy a műfaj színe-javát felvonultassa nektek. Náluk mindent megtaláltok, a túrós csuszától kezdve a japán gyozán át, reggelente pedig még napindító finomságok is készülnek. A pultban friss tészták sorakoznak, hogy jól megtölthessétek velük a kosaraitokat – de ha időtök engedi, mindenképp üljetek be rendhagyó gasztrohelyre. A séfajánlat mindig remek, és persze az étlap oszlopos tagjai – sós gofrik, tócsnik és egyéb gyöngyszemek – is megérnek egy kiruccanást. Nem hiába adják a tésztafanatikusok egymásnak a kilincset!

1037 Budapest, Folyondár utca 22-24. | Weboldal

Tartufo

A Kolosy tér környéke telis-tele van jó gasztrohelyekkel, a listáról pedig a Tartufo sem maradhat le. A Szépvölgyi úti brunchétterem elsődleges célja, hogy a klasszikus reggeli- és bisztrófogások mellett olasz ízvilágú különlegességekkel nyűgözze le a vendégeket. Étlapján az angol muffin tökéletes párost alkot a prosciutto crudoval, de a sajttal pirított Croque szendvics is előkelő helyet foglal el a kínálatban. Ha pedig valami másra vágytok, nézzétek meg, éppen mit tartogat a heti ajánlat – a lényeg, hogy az étkezést valamelyik tiramisu-kombinációval zárjátok!

1037 Budapest, Szépvölgyi út 15. | Weboldal



Sushi Sei Japán Étterem

A Bécsi úton igazi kuriózumra lelhetnek a sushi szerelmesei: az ízutazás során gondosan elkészített sashimik, különleges sushitekercsek, páratlan tempurák és ízletes főételek veszik le lábukról a keleti gasztronómia feketeöves rajongóit. Az autentikus ínyencségeket elegáns környezetben szervírozzák – a Sushi Seinél estéről estére Japánig szárnyal a képzelet. A legjobb, hogy még különböző tematikus eseményeken is részt vehettek: gourmet workshopon sajátíthatjátok el a sushialkotás fortélyait, Kokeshi babát festhettek, vagy akár whiskeykóstolón is részt vehettek. Az aktuális programokról honlapjukon számolnak be!

1036 Budapest, Bécsi út 58. | Weboldal

La Tarantella

Olasz csemegék garmadája vár a Pacsirtamező utcában, hála a La Tarantellának. A csapat semmit sem bízott a véletlenre: a pizza stílusa Nápolyt, a konyha pedig Pugliát tükrözi, hogy kellőképp feltöltődhessetek a mediterráneum legjobb ízeivel. A panzerotto belül pont olyan krémes, mint ahogy azt várjátok, míg külseje aranybarnára van sütve – a tésztákat pedig friss bazsalikommal koronázzák meg. A cannolit pisztáciával és kandírozott cseresznyével kínálják, ami pedig a pizzát illeti, a burrata alapvetés – a többi legyen meglepetés.

1034 Budapest, Pacsirtamező utca 34. | Facebook

Zöld Kapu Vendéglő

A Zöld Kapu Vendéglőnél jól tudják, mi az, amit tavasszal szem-száj kíván: békebeli fogásokat, és egy muskátlis, árnyas kerthelyiséget. Az ikonikus vendéglő a budai kiskocsmák világát tárja elétek, hiszen a specialitások közt csülök, hagymás rostélyos és túrógombóc egyaránt szerepel, melyeket akár egy pohár cseh sörrel vagy pálinkával is leöblíthettek. Nem bonyolítják túl a dolgokat: jól tudják, hogy a csárdahangulathoz milyen étlap dukál. Teszteljétek hát, és döntsétek el ti magatok, kell-e több az otthon ízeinél egy madárcsicsergős délután!

1034 Budapest, Szőlő utca 42. | Facebook

Csillaghegyi Megálló Sütöde & Tejbisztró

A csillaghegyi hévmegálló és egy régi hagyomány hívta életre a III. kerületiek imádott sütödéjét. Budapesten már a 19-20. század fordulóján is voltak olyan üzletek, ahol tejes italokat, üdítőt és péksüteményeket árusítottak – a Megálló küldetése, hogy ennek szépségét napjaink rohanó világába hozza vissza. A szendvicseik így aztán helyben készülnek, a polcokon kencék- krémek és különféle házi sütemények sorakoznak, a hagyományos finomságok mellett pedig adalékanyag-, liszt-, laktóz- és cukormentes étkeket is kínálnak az arra érzékenyek számára. Újdonságként már meleg reggelik is szerepelnek a kínálatban – a sonkás-cheddaros grillszendvics láttán például biztosan tátva marad majd a szátok.

1038 Budapest, Vasút sor 1. | Weboldal

Mamie Óbuda

Az Artizán-család már Óbudát is meghódította, hála a Mamie-nak. A bájos egység a helyi gasztrotérképre magyar és francia desszertremekekkel került fel csakúgy, mint az V. kerület szívében. Akár egy szelet Eszterházyra, akár egy jó citrom tartra vágytok, náluk megtaláljátok: a süteményeket letisztult elegancia, a miliőt skandináv életfilozófia jellemzi, ha pedig koffeinforrásra szomjaztok, újhullámos kávé segít rajtatok. A szemfülesek még aprócska, retró vonásokat is felfedezhetnek a kedves desszertezőben!

1037 Budapest, Bécsi út 314. | Facebook

Harapó Mókus Vendéglő

Családias vendéglátás, kiváló fogások és különleges borválaszték tárul elétek, ha beléptek a Harapó Mókus vendéglőjébe. A Zápor utcai gasztrosztár díjnyertes, de ami még ennél is fontosabb: az otthon ízeit idézi meg. Náluk nincs semmi flancolás, cserébe akad jópár legendás fogás: juhtúrós sztrapacska, újházi tyúkhúsleves, sajttal-csülökkel töltött sertésborda, galuskával tálalt borjúpörkölt, harcsapaprikás és házi nudli is erősíti a menüt, csak hogy néhányat említsünk.

1032 Budapest, Zápor utca 69. | Weboldal

