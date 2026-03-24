Belvárosi gasztrotérkép: 5 felejthetetlen ízélmény az V. kerületben

Az V. kerületben bizony nem kell a szomszédba menni a maradandó ízélményekért, hiszen a belváros bővelkedik a jobbnál jobb éttermekben és bárokban.

Hangulatos terasz: Séf Asztala

A Kossuth téri metrófeljáró mellett található Séf Asztala az V. kerület egyik olyan gasztropontja, amit könnyű útba ejteni, és még könnyebb megszeretni. A teraszról csodás parlamenti panoráma nyílik, így ide nemcsak egy gyors belvárosi ebédre, hanem egy ráérősebb reggelire vagy kávéra is érdemes betérni. A kínálat a jól ismert magyar és nemzetközi comfort food világát tálalja modern, városi formában: szendvicsek, levesek, péksütemények, laktató fogások és desszertek váltják egymást a pultban. A Séf Asztala pont azt tudja, amit egy jó belvárosi helynek kell: gyors, finom, központi, és mindig kéznél van.

1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6. | Weboldal

Páratlan panoráma: Tapas Fino

A Belgrád rakparton található Tapas Finoban a kulináris élményeket a Gellért-hegyre és a Szabadság-szoborra nyíló, páratlan panoráma teszi teljessé. Az étterem küldetése a mediterrán életigenlés és az ételek iránti szenvedély átadása, ennek megfelelően a kínálatban csupa színes, kreatív tapas-kombinációt találtok. Az étlap folyamatos frissülésének hála azonban hamarosan egy teljesen új menüsort is végigkóstolhattok, amelyhez remekül passzolnak a hely különleges, spanyol ihletésű koktéljai. Vasárnaponként válasszátok a Sunday Brunch menüt, hogy a hét utolsó napja is a ráérős gasztronómiai élvezetekről szóljon!

1056 Budapest, Belgrád rakpart 24. | Weboldal

Kihagyhatatlan klasszikusok: SIMALIBA Belvárosi Csárda

A SIMALIBA Belvárosi Csárda magyar konyha klasszikusait mutatja meg a belváros szívében, őszinte, sallangmentes formában. Az étlapon jól ismert, házias fogások sorakoznak a gulyáslevestől a hortobágyi palacsintáig, a konyha külön büszkeségei viszont a libából készült specialitások. A hagyományos ízeket gondosan válogatott magyar borok, pálinkák és fröccsök kísérik. A csárda rövid idő alatt a budapesti gasztrotérkép egyik izgalmas szereplőjévé vált: a Tripadvisoron több ezer étterem közül a Top 10-be került, elnyerte a Best Hungarian Cuisine díjat, valamint a Gault&Millau elismerését is.

1052 Budapest, Piarista utca 6. | Weboldal

Mediterrán hangulat: Pintxo

Hat éve hozta el a baszk kultúrát Budapestre a Pintxo, ami most megújult étlappal várja vendégeit. A menüt egy négynapos, több mint 30 tapasbárt érintő gasztrotúra, a spanyol szakácsok otthonról hozott ízemlékei és a vendégek visszajelzése formálta. A régi kedvencek, mint a fokhagymás-gorgonzolás spenót vagy a katalán bagett, szerencsére továbbra is biztos pontok, melléjük érkezik a vörösborban omlósra főtt marhapofa, a madridi pacal chorizóval és csicseriborsóval vagy a grillezett ördögszekérgombából készült vegetáriánus pintxo. A spanyol borok között olyan különlegességeket is kiszúrhattok, mint baszk txakoli és az alkoholmentes bor.

1052 Budapest, Henszlmann Imre utca 1. | Weboldal

Belvárosi oázis: Flava Cafe & Brunch

A Szabadság tér közvetlen közelében található Flavában minden nap a brunch-életérzésről szól. A kínálatban többek között az igen kiadós angol reggelitől kezdve színes bunokig és az újhullámos avokádós croissantig tényleg mindent megtaláltok, ami egy tökéletes nap indításához kell – hogy a reggelihez elérhető habzóborról már ne is beszéljünk. A hely hétfőtől vasárnapig 10:30-ig vár titeket a laktató reggelikkel, azonban egészen négyig beülhettek ide egy barátokkal töltött, kikapcsoló, lassú étkezésre, amit még sokáig fogtok emlegetni.

1051 Budapest, Október 6. utca 26. | Weboldal

A XVI. kerület is megannyi gasztrokincset rejt: