A legfinomabb desszertekkel ünnepli születésnapját az ország egyetlen kürtőskalács-cukrászdája

A Kürtőskalács Fesztiválok idén ugyan elmaradnak, ez azonban korántsem jelenti azt, hogy az ország egyetlen kürtőskalács-cukrászdája ne örvendeztetné meg a kürtőskalácsok rajongóit tematikus gasztoeseményekkel és persze a már megszokott fantasztikus kürtőskalács-desszertekkel.

Örömteli ünneplésre ad okot például a május 16-17-én megrendezésre kerülő Édes Mackó születésnapi parti, ahol minden, a Kürtőskalács Fesztiválokon már megszokott finomság kapható lesz. A 8. születésnapját ünneplő Édes Mackóban hagyományos, gluténmentes és vegán kürtőskalácsok, különböző kürtőskalácsból készült desszertek, Kürtősbon és Kürtős Fondü-variációk, ráadásul megannyi meglepetés is várja majd a Városliget szomszédságában található cukrászda felé igyekvő ínyenceket.

Arra pedig, hogy a jövőben is számíthatunk-e majd tematikus Kürtőskalács Fesztiválokra, egyértelműen igen a válasz. A pihenő pedig nem mást szolgál, mint a régóta tervezett megújulást, az új receptek kifejlesztését és a sokat dédelgetett innovatív ötletek megvalósítását.

Ha a tulajdonosokkal, kürtőskalács-készítőkkel együtt ünnepelnétek május harmadik hétvégéjén a 8. születésnapjával büszkélkedő egyetlen kürtőskalács-cukrászdát, a programról bővebb információt ide kattintva a Facebook-eseménynél találtok.

Élvezzétek a édes élményeket napfénnyel megkoronázva: