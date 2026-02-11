Időutazás Budapesten: 4 fenséges kávéház, ahol megelevenedik a történelem

A fővárosban egymást érik a legendás vendéglátóhelyek – ám van négy fenséges kávéház, mely még a legnagyobb gasztroikonok közt is előkelő helyet foglal el. Bármely napszakban térünk be, náluk minden egyes csésze azt üzeni: valami egészen időtlennek vagyunk a szemtanúi.

Csipetnyi történelem a kávé mellé: Central Grand Café & Bar

Budapest kávéházi kultúrája világhírű, és ha van hely, ahol ez igazán kézzelfogható, akkor az a Centrál Grand Café & Bar a Károlyi utcában. A kávéház 1887 óta megkerülhetetlen szereplője a főváros pezsgő mindennapjainak – az időtlen élmény ma pedig modern kényelemmel párosul. Az ikonikus épület belmagassága, hatalmas ablakai és elegáns enteriőrje a klasszikus kávéházak világát idézi. Nem véletlen, hogy a múltban a budapesti szellemi és társasági élet egyik fontos találkozóhelye volt a Centrál – ezt a hangulatot ma is átélhetjük az asztalainál.

Az atmoszféra mellett a kínálat sem utolsó: reggelente népszerű brunch-fogások, Eggs Benedict-variációk, klasszikus sütemények és minőségi kávék közül is válogathatunk, az esti órákban pedig a koktélok és pezsgők lesznek a főszereplők. Az élményt gyakran élő zongorazene koronázza meg: itt tényleg mindent átjár a „grand café” életérzés szelleme!

1053 Budapest, Károlyi utca 9. | Weboldal

A főváros aranyló találkozóhelye: New York Café

A New York Café több mint 130 éve a város egyik legismertebb találkozópontja, telente pedig még a megszokottnál is varázslatosabb. A kinti szürkeséget ilyenkor valósággal megtöri a kávéház aranyló fénye, a csillárok és a márványoszlopok ragyogása – nem véletlen, hogy sokan a „világ legszebb kávéházaként” hivatkoznak rá!

Egykor írók, költők és művészek törzshelye volt, ma pedig azoké, akik igazán stílusosan szeretnék indítani a napot. Itt a reggeli lehet különleges alkalom, vagy akár ünneppé tehet egy egyszerű hétköznapot: legyen az pezsgős reggeli, klasszikus brunch, vagy csupán egy nagyszerű kávé, mellé pedig croissant. A New York Café-ban mindez frissítően elegáns tálalásban, a palotabelső díszletei közt érkezik hozzánk – a hatalmas ablakokon beszűrődő fény, a muranói csillárok és az aranyozott stukkók pont olyan hangulatot teremtenek, mintha csak egy mesébe csöppentünk volna!

1073 Budapest, Erzsébet körút 9-11. | Weboldal

Ahol a gasztronómia írja a történelmet: Gundel Étterem

Van egy ízvilág, mely generációk óta határozza meg, mit jelent a magyar desszert- és kávéházi kultúra: ez Gundel Károly receptöröksége, melyet a Városliget kapujában álló étteremben ismerhetünk meg igazán. A Gundel több mint 130 éves éttermének falai között hírességek, művészek, politikusok és történelmi személyiségek fordultak meg, az évek során pedig valóságos legendává vált a vendéglátóhely.

Legyen szó egy falat somlói galuskáról, egy szelet Rákóczi-túrósról vagy az örök klasszikus Gundel-palacsintáról, itt a tányéron valósággal megelevenedik a történelem – a csészébe pedig 24 karátos arannyal megszórt, elefánttal ékesített kávé is kerülhet. Nem véletlen, hogy a Gundelt ma is Magyarország legismertebb éttermeként és kávéházaként emlegetik: a délutáni kávézás épp olyan jól áll neki, mint az ünnepi ebéd vagy az elegáns vacsora! Itt minden látogatás olyan egy kicsit, mintha Budapest régi arcát újra és újra megismernénk – az időutazásért pedig elég csak a Városligetig mennünk.

1146 Budapest, Gundel Károly út 4. | Weboldal

Édes kincsesláda a város szívében: Gerbeaud Kávéház

A Gerbeaud család neve az évszázadok során egybeforrt a legkiválóbb édes élményekkel – a Vörösmarty téri kávéházban pedig igazi kincsekre lelhetünk, ha igazán lehengerlő desszertélményt keresünk. A Gerbeaud egyszerre hagyományőrző és valóságos úttörő: a főváros legrégebbi kávéháza és cukrászdája 1858 óta ejt ámulatba helyieket és idelátogatókat.

A patinás környezetben kávékülönlegességek sokasága vár ránk: a brandys-étcsokoládés Caffé Lánchíd, a desszertikont idéző, sárgabarackos-diós Gerbeaud Kávé, az ibolyás-vaníliás Sissi Kávé egytől egyig jó választás, és igazán rendhagyó koffeinforrás. Az édességek szerelmeseit almás rétes, somlói galuska, dobostorta, Esterházy-szelet, házi krémes, Rákóczi-túrós, hagyományos és újhullámos csemegék sokasága veszi le a lábukról – igazán kár lenne kihagyni, hiszen ilyen csábító desszertkínálat sehol máshol nem vár ránk.

1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8. | Weboldal

