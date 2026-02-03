13 fergeteges program szerte az országban, ahol busókkal űzhetjük messzire a telet

Ha február, akkor busójárás: több mint tucatnyi helyet gyűjtöttünk össze országszerte, ahol találkozhattok a nagy bundába bújt, ijesztő maszkos farsangolókkal.

Télűző vigadalom busókkal // Sümeg (2026. február 6.)

Február 6-án Sümegen robban be a busószezon: délután 5-től indul a busókkal közös jelmezes menet a Ramassetter Vince Általános Iskolától, amihez bárki csatlakozhat, aki szeretne maskarába bújni, esetleg dobolással vagy sípolással segítené a tél elűzését. A vonulás végén a téltemetés hagyományai élednek fel: bajaitokat gondűző cédulákra írhatjátok fel, amiket aztán tűzre vethettek a tél-banyával együtt. Az egész délutánra elegendő energiát forró italok, zsíros kenyér és farsangi fánk biztosítja, amit aztán a Sümeg Néptáncegyüttes, illetve Kalász Máté és Bandája fellépésén tudtok ledolgozni.

Téltemetés a busókkal Martonvásáron (2026. február 7.)

Február 7-én hagyományőrző programra invitál Martonvásár, ahol a Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ rendezvényudvarán közösen űzhetjük el a telet. A nap folyamán megismerhetjük a néphagyományokat, kezdve a busójárástól egészen a kiszebáb égetésig. Martonvásár főterén zenés, táncos mulatságon vehetünk részt a busókkal együtt, az egyedülálló hangulatról pedig a tököli KOLO zenekar, valamint a Tököli Délszláv Táncegyüttes gondoskodik. Az ingyenesen látogatható rendezvényen egyedi portékákat kínáló kézműves vásárral és ízletes étel- és italkínálattal várják az érdeklődőket.

Bokrosi Farsang a mohácsi busókkal (2026. február 7.)

Február 7-én már reggel 9-től részesei lehettek a Csongrád külterületén található bokrosi farsangnak, ahol a felvonuláson kívül a langaléta garabonciások műsorát is megnézhetitek, sőt, még a délszláv táncházba is beszállhattok a busók és a sokác lányok közé mulatozni. Az esemény ingyenes, azonban megéri támogatói jegyet vásárolni: ezzel ugyanis lakmározhattok a helyszínen kapható fánkokból, zsíros kenyérből, vattacukorból, süteményekből és a kürtőskalácsból is. A szervezők egészen délután 3-ig gondoskodnak a felejthetetlen téli programokról.

Arácsi farsang // Balatonfüred (2026. február 7.)

A farsang és a busójárás legjava találkozik a Balatonnál február első szombatján: február 7-én szenzációs jelmezes felvonuláshoz csatlakozhattok, ahol a busókkal együtt fogtok menetelni. Az eseményt a nyereményjáték teszi még izgalmasabbá, ahol a jelmezben érkezők jutalmat kaphatnak. Az asztalokra természetesen zsíros deszka, aprósütemények és forró italok is kerülnek majd – ha utóbbiból szeretnétek kóstolót, ne hagyjátok otthon a poharaitokat! A rendezvényt a Parkside boys koncertje koronázza meg a Népházban: ugyan ez a program is ingyenes, azonban ha szeretnétek támogatni a zenekart, azt is megtehetitek.

Busó-nap a Néprajzi Múzeumban (2026. február 7.)

Természetesen a főváros sem maradhat ki a busó népszokásokból: február 7-én érdekfeszítő programokon vehettek részt a Néprajzi Múzeumban. A kisebbeknek bizonyára izgalmas lesz a múzeum délelőtti kézműves workshopja, ahol mindenki elkészítheti a saját busófiguráját és maszkját, míg a felnőttek délután vehetnek részt a mohácsi busójárás örökségéről szóló tárlatvezetésen, melyet Rosta Endre népi iparművész és hivatásos busómaszk-faragó tart. A programok belépőjegy és tárlatvezetési díj vásárlásához kötöttek, amit a nagy érdeklődés miatt nem árt elővételben megvenni.

II. Busó Karnevál // Bácsalmás (2026. február 7.)

Február 7-én több mint 100 fellépővel még ennél is több felvonulóval telik meg a bácsalmási Dob utca, hiszen a tavalyi sikernek köszönhetően idén is megrendezik a Busó Karnevált. Az egész napos esemény már reggel tíztől vár titeket: hangolódásképpen egy busóváró gyermekkoncertet hallgathattok meg forralt borral a kézben, de akár a boszorkánylövészetben is részt vehettek, majd 11:30-kor indul a menet húsz mohácsi busóval. A felvonulásban persze megállhattok, hogy feltöltődjetek egy meleg teával vagy egy-két csörögefánkkal. A tél végét persze itt is a kiszebáb vízre tétele és elégetése teszi hivatalossá.

Télűző farsangolás Bugyin (2026. február 7.)

Bugyi nagyközség mohácsi busókkal és farsangolással kívánja elűzni a telet, így február 7-én, szombaton 15 órától a Dabasi járásban is kezdetét veszi a hangos csörömpöléssel, hagyományőrző programokkal és busó felvonulással egybekötött mulatozás. A település tájházában ebből az alkalomból népi közösségi élményekben, a busók történetében, hagyományos busó jelmezek és eszközök megismerésében lesz lehetőség jobban elmélyedni. Az élménydús busó táncház és a máglyagyújtás, a méltón megünnepelt közös téltemetés után nem marad majd el a hagyományos farsangi fánkozás sem!

Busók a téren Ferencvárosban (2026. február 8.)

Február 8-án Ferencváros szíve is megtelik busó hagyományokkal, hiszen a Ferenc téren található Pancs gasztroplacc fantasztikus téltemető rendezvénysorozattal hozza közelebb a tavaszt. Délelőtt még a legkisebbeknek is készülnek szuper programmal: a kézműves foglalkozáson a gyerekek elkészíthetik a saját busó maszkjukat, ami bizonyára nagy segítségükre fog válni a tél elűzésében. Az eseményt autentikus sokác népzene, főzés és termelői piac teszi még hangulatosabbá, ami igazán összehozza az ide látogatókat – kár lenne kihagyni ezt a nagyszerű lehetőséget!

Mohácsi busójárás (2026. február 12-17.)

Február 12-én kezdetét veszi a mohácsi busójárás napokon átívelő ünnepe, mely idén egészen február 17-ig csalogatja Mohácsra a téltemetőket. A hatnapos programsorozat folyamán részesei lehetünk a busók felvonulásának, az elmaradhatatlan máglyagyújtásnak, de elmerülhetünk a tamburazenekarok felvillanyozó muzsikájában is. A délszláv táncháznak köszönhetően átélhetjük a mozgás örömét, emellett itt a ritka pillanatok egyike, mikor négy nemzedék autentikus busómaszkjainak megtekintésére is alkalom nyílik. A belvárosban mindeközben népművészeti- és kézműves vásárfiák közül válogathatunk.

Nyéki Kincsek Piaca a Mohácsi busókkal // Kápolnásnyék (2026. február 21.)

Ki hallott már olyan busójárásról, amit nápolyi pizzák, mentes sütemények és kézműves csapolt sörök kísérnek? Pedig a hír nagyon is igaz, bár egészen Kápolnásnyékig kell mennetek, hogy ezen a páratlan hangulatú busós programon részt tudjatok venni február 21-én. A Nyéki Kincsek Piaca zavartalanul vár titeket a legfinomabb vásárfiával, valamint az egyedi, kézzel készült ékszerekkel és ruhákkal, miközben a busók gondoskodnak a felhőtlen szórakozásról. A télűző vásári kavalkád egész szombat délután, 14 és 18 óra között áll nyitva előttetek.

X. Télűző mulatság a mohácsi busókkal // Délegyháza (2026. február 28.)

Tizedik alkalommal rendezik meg a délegyházi busójárást, a kerek jubileumot pedig méltóképpen ünneplik meg az agglomeráció községében: a busókkal közös felvonuláson és a kiszebáb-égetésen kívül ugyanis teljesen egyedülálló módon itt máglyagyújtáson és még egy tamburazenekar fellépésén is részt vehettek a Szent István parkban. A szombat délutáni program már fél négytől kezdetét veszi a Kölcsey Művelődési Központ előtti Szabadság téren, az ingyenes rendezvényt és a harsogó vonulást pedig természetesen jókedvű mulatság és pompás maszkabál zárja február 28-án.

Télűző mulatság a busókkal Hajdúszoboszlón (2026. február 28.)

Február utolsó napján Hajdúszoboszlón csíphetitek el a busókat: délután 5 órától a Mátyás király sétánynál kezdődik a busójárás, ami a Szent István parkig menetel. A programot természetesen káprázatos tűztánc, ősi ritmusokkal kísért tűzgyújtás és egy izgalmas tűzzsonglőr-bemutató teszi teljessé. Az esemény végén hagyományos kiszebáb égetés és látványos tűzjáték gondoskodik arról, hogy a tél híre-hamvát se lássuk a következő hónapokban. Az ingyenes rendezvényhez és a vidám felvonuláshoz bárki csatlakozhat, aki melegebb éghajlatra küldené el a rossz időt.

Dorozsmai Télbúcsúztató a mohácsi busókkal (2026. március 1.)

A Szeged külvárosához tartozó Kiskundorozsmán sem telik el a szezon busójárás nélkül, csupán kissé többet kell rá várni: itt március elsején vehettek (öröm)könnyes búcsút a téltől a Dorozsmai Petőfi Sándor Művelődési Ház előtt. A vidám maskarás felvonulást kézműves vásár és a Lalaith Zenekar koncertje teszi még színesebbé, és persze tüzes programokból sem lesz hiány. Az biztos, hogy az esemény egész napos jókedvet és valódi közösségi élményt fog hozni – reméljük, a tél és a betegség elűzésében is legalább ilyen sikeresnek fog bizonyulni!

