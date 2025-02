5 fantasztikus fánklelőhely Budapesten, ahol megédesítheted a farsangi szezont

A farsangi időszak még javában dübörög, vegyétek hát magatokhoz a legfinomabb farsangi fánkokat és édesítsétek meg velük a tél utolsó napjait!

Badass Coffee & Donut

A Váci út nyüzsgő forgatagában egy eldugott, de annál hangulatosabb helyen csábít röpke, mégis édes megállásra a Badass Coffee & Donut. A nagyszerű kávékat még annál is nagyszerűbb fánkokkal kombináló Badass-ben mindig van valami újdonság: a Warda specialty kávéi mellett szezonális, ünnepi alkalmakra hangolt fánkok mellett töltődhettek fel. A mázzal borított, kiegészítőkkel díszített és zseniális krémekkel töltött desszertek ráadásul nemcsak a farsangi időszakot, de az év bármely másik napját is bearanyozzák.

1133 Budapest, Váci út 114. | Weboldal | Facebook

Donuterie Cafe

A szemet- és ízlelőbimbókat színes fánkdobozaival elkápráztató Donuterie Cafe számtalan ízben és formában kínálja sokunk kedvenc farsangi desszertjét. Az egész évben fánkozásra csábító Donuterie kedvenc süteményeinket is fánkként idézi meg, Valentin-nap alkalmából és Nőnapra pedig szívecske alakú fánkokkal is készülnek. Ha a kerek fajtánál maradnátok, egy finom kávé, smoothie vagy milkshake mellé kérhettek akár egy fánk formát öltött tiramisut, sajttortát vagy egy Dubai csoki ihlette fánkcsodát.

1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 56. | Weboldal | Facebook

Pampushka

2024 utolsó hónapjában újabb színfolttal gazdagodott a Paulay Ede utca, mégpedig a zseniális fánkokat és mellé nagyszerű kávét kínáló Pampushkával. Ebben a kisebb fánkmennyországban egészen új élményre tehettek szert fánkozás terén, hiszen a folytonosan változó kínálatban felbukkannak almás pitét, pralinét idéző desszertek, míg a sós ízek kedvelőit prosciuttóval töltött fánkokkal kenyerezik le. Halkan súgjuk meg, hogy Valentin-napra például egy limitált kiadású fánkkal készülnek, melynek tésztája karamellás pezsgőkrém ganache-t rejt.

1061 Budapest, Paulay Ede u. 67. | Facebook

The Box Donut

A főváros egyik megkerülhetetlen fánklelőhelye a több helyszínen is megtalálható The Box Donut. A hagyományos fánkélményt gourmet szintre emelő fánkozóban egyedi receptúrák és izgalmas ízpárosítások alapján készülő kockafánkokat találtok. A kínálatban képviseltetik magukat természetesen a klasszikus nutellás, psztáciás, málnás és kókuszos ízek, van azonban csilivel megbolondított, szilvapálinkával megízesített de fűszeres gintonic-krémet rejtő desszertjük is.

4 helyszínen Budapesten | Weboldal | Facebook

Farsangi Fánk Fieszta a Lashka Tésztaműhelyben (2025. február 19-22.)

Az óbudai Lashka Tésztaműhelyben február 19. és 22. között az édesszájúak nagy örömére farsangi fánkfiesztát rendeznek. A tavaly is nagy sikert aratott fánkozás idén négy napon keresztül édesíti meg a farsangi időszakot. Amire számíthattok, hogy lesz citromos fehércsokoládéöntettel és pisztáciával megbolondított túrófánk, mandulás-karamellás képviselőfánk és persze az elmaradhatatlan farsangi fánk is, amit baracklekvárral kínálnak. Annak érdekében, hogy mindenki élvezhesse a friss fánkok élményét, ne feledjétek megrendelni a kellő mennyiséget az eseménynél megadott telefonszámon.

1037 Budapest, Folyondár u. 22-24. | Weboldal | Tovább az eseményre >>

