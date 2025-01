5 fergeteges farsangi mulatság az országban februárra

Ismét itt a farsangi időszak, így országszerte számtalan izgalmas program és fesztivál vár, ahol régi hagyományoknak hódolhattok, magatokra ölthetitek farsangi jelmezeiteket, vagy zseniális fánkokkal ünnepelhetitek az év ezen időszakát.

Gasztrohegy: Farsangi hétvége // Badacsony (2025. február 8-9.)

Fedezzétek fel sétálva vagy két keréken az őszi-téli Badacsonyt, és kóstoljatok bele a táj ízeibe! Szezonális hozzávalók, lokális konyha, elkötelezett vendéglátók és aktív felfedezés vár egész évben a Gasztrohegy hétvégéken, aminek első alkalma a farsang jegyében fog telni. Az új év első Gasztrohegy hétvégéjén a bolondozásé, a februárba bekúszó színeké és vidámságé, valamint természetesen a fánkoké lesz a főszerep, így a szuper kerékpáros programokon és a szokásos gasztronómiai élvezeteken túl még több finomság várja az erre járókat.

Facebook-esemény >>

Falánk Fánkfalók Találkozója // Monor (2025. február 9.)

A Monoron található KultPince idén is a nevetéssel, jókedvvel és mennyei fánkillattal várja a farsangolókat, hiszen 2025. február 9-én, 13 órától XIII. alkalommal kerül megrendezésre a Monor Hegyessy Lions Club által szervezett hagyományos Falánk Fánkfalók Találkozója. A különleges szezonális esemény nemcsak egy fergeteges gasztronómiai élményként szolgál, hanem jótékony célkitűzése is van, hiszen a jótékonysági fánksütésből befolyt összeget nehéz sorsú családok javára fordítják. Az isteni tésztacsoda mellett a gyerekeket farsangi jelmezverseny is várja.

Facebook-esemény >>

Télűző Farsangi Délután Mohácsi Busókkal // Bugyi (2025. február 15.)

A mohácsi busókkal idén Bugyi településén is találkozhattok: február 15-én ugyanis egy igazi farsangi délután keretein belül űzhetitek el velük a hideget és a telet. A program során mindent megtudhattok a busójárás történetéről, emellett pedig maszkfaragó-bemutató, közös tánctanulás, téltemető kiszebábégetés és farsangi fánkkóstolás is vár mindenkit. A felejthetetlen hangulat érdekében ti is magatokra ölthetitek a busóöltözéket, kipróbálhatjátok a kereplőket és kolompokat, így ezáltal maximálisan megtapasztalhatjátok a különleges tradíciót.

Facebook-esemény >>

Farsang a Hajósi pincefaluban (2025. február 22.)

A tavalyi debütálása után, idén február utolsó szombatján kerül megrendezésre a nagy sikert arató télbúcsúztató esemény, amikor a Hajósi pincefalut ellepi a farsangi forgatag. A nap során több állomáson keresztül egy-egy házigazda pincészet lát vendégül két-két pincészetet, a jobbnál jobb borok megkóstolása mellett pedig számos érdekességet is megtudhattok az egyes helyekről. Természetesen a mennyei nedűk mellé különleges étel is dukál: a disznótoros ételkülönlegességek mellett a klasszikus farsangi fánk sem marad le a választékról.

Facebook-esemény >>

Mohácsi busójárás (2025. február 27. – március 4.)

Idén február 27. és március 4. között kerül sor a legendás mohácsi busójárásra, ami fergeteges hangulatával és egyéni tradícióival mindenképp kihagyhatatlan programnak ígérkezik. Az ország legrégebbi télűző karneválján hat napon át többszáz maskarába bújt busó búcsúztatja a hideg hónapokat, sőt, a felvonuláson túl számtalan izgalmas eseménnyel is készülnek a látogatók számára. A színes programkínálatban a fókusz a mohácsi ízeken és hagyományokon lesz, sor kerül például táncházra, ételkóstolóra, műhelylátogatásra, koncertre és még kézműves vásárra is.

Facebook-esemény >>

Egy kellemes séta is szuper program februárra: