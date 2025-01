60+ szerelmes program és téli fesztivál Budapesten 2025 februárjában

Habár Budapest rózsaszín ködbe burkolózik februárban, havi programajánlónkban nem csak Valentin-napi eseményekből szemezgethettek. Összegyűjtöttük a legizgalmasabb farsangi és gasztrofesztiválokat, megkerestük az ínycsiklandó fánklelőhelyeket, a legkiválóbb filmszemléket és a legizgalmasabb családi mulatságokat nektek.

Mesebeli Filmfesztivál a Palatinuson // Lumina Park (egész hónapban)

A Palatinus strandra varázsolt fények világa hamar népszerűvé vált, a mesés látványvilág pedig március 2-ig várja az érdeklődőket. A harmadik fénypark tematikája a Mesebeli Filmfesztivál nevet kapta, aminek keretében filmekből és könyvekből jól ismert meseszereplők, hősök és történeteik jelennek meg a fényparkban, akár Hamupipőke hintójába is beülhettek. A medencék vizében tükröződő fényinstallációk látványát a filmek közkedvelt zenéi teszik még emlékezetesebbé.

Szerelmes küldetés a városban (egész hónapban)

A Landventure egy különleges városi nyomozós játék, amely a szabadulószobák izgalmát teremti meg a szabadban. Nemrégiben startolt el náluk a Randi játékmód, ami kifejezetten randis kihívásokkal színesíti a nyomozást, melyek segítségével még jobban megismerhetjük egymást, miközben az együtt töltött idő még szórakoztatóbbá válik. A programot már Landventure Randi-ajándékutalvány formájában is megvásárolhatjátok, amit saját szöveggel tehettek egyedivé és bármelyik küldetésre beváltható. Február 16-ig pedig 10% kedvezményt kaptok a végösszegből a FUNZINE10 kuponkóddal, ne hagyjátok ki ezt a szuper lehetőséget!

Garden of Lights: Üdv Aprajafalván // ELTE Füvészkert (egész hónapban)

Március 2-ig tárt kapukkal várja a családokat a Garden of Lights fénykiállítás, melynek témája a Hupikék Törpikék. A Füvészkertben megelevenedik Aprajafalva, és ahogyan a főcímdal szól, itt lesz Nótata, Törpapa, Hami, Tréfi, Törpilla, Ügyi, Dulifuli, Okoska! Az alkotók is hallottak már a gonoszról, a csúf, kopasz Hókuszpókról – így hát velünk lesz ő és a macskája, Sziamiaú is.

Farsangi Kürtőskalács Hétvégék az Édes Mackóban (2025. február 1., 2., 8., 9., 14., 15., 16., 22., 23.)

Az Édes Mackó kürtőskalács-cukrászda évről évre egyre népszerűbb eseménye, a Farsangi Kürtőskalács Hétvégék immár ötödik alkalommal édesíti meg a fővárosiak életét. Az idei hosszú, farsangi időszaknak köszönhetően még több alkalom nyílik tehát, hogy megkóstoljátok a szezonális kürtősfánkokat és a velük kéz a kézben járó kávékülönlegességeket. Február első hétvégéjének főszereplői a mentes fánkok és kürtőskalácsok lesznek, melyeket február 8-án és 9-én a kürtősfánknapok követnek. Február 14. és 16. között Valentin-napi finomságokkal készülnek majd az édesszájúaknak, hogy a hónap utolsó hétvégéje végül a vegán kürtősfánkok mámorában telhessen.

Farsangi Fánk Feszt // Paletta Budapest (2025. február 1., 8., 15., 22.)

Februárban már javában tombol a farsangi és ezáltal a fánkidőszak is, ennek köszönhetően hamvazószerdáig szombatonként összetéveszthetetlen illat lengi be a Tompa utcát. A frissen sült, Bezerics anyuka receptje alapján készült tésztacsodákból idén négy ízt kóstolhattok a klasszikus fahéjastól egészen a csokis-banánosig.

Tex Mex Festival // Tereza (2025. február 2-ig)

A tex-mex egy regionális konyha, amely némiképp eltér a mexikói konyhától, mégis magában hordozza annak sajátosságait. A tex Texasra, a mex elnevezés pedig Mexikóra utal. Színgazdag ételek, friss zöldségek és számtalan pácolt hús kavalkádja jellemzi. Hagyománya őrzi az elmaradhatatlan tortillák receptjeit, a finom mártásokat és a rendkívüli fűszereket. Az autentikus ízek mellett élő zenével és izgalmas programokkal is vár a Tereza!

44. Magyar Filmszemle // Corvin Mozi (2025. február 3-9.)

13 év után visszatér a Magyar Filmszemle! Az ország egyik legrangosabb filmfesztiválját hagyományosan február első hetében rendezik meg, és számos díjat osztanak ki a legjobb magyar filmes alkotóknak. Február 3-9. között több mint 150 válogatott versenyfilmet nézhetünk meg a Corvin Mozi termeiben, mindössze 1000 forintos jegyár ellenében. Többek között játékfilm, dokumentumfilm és animációs film kategóriákban díjazzák az alkotókat, így igen sokszínű felhozatal várja a filmrajongókat.

Romakép 1. – A tegnapokban // Capa Központ (2024. február 4.)

A magyar fotográfia múltjának és jelenének is fontos szegmense a roma kisebbség képi megjelenítése. A Romakép beszélgetések két estjén a gazdag hazai fotóörökségből és a kortárs alkotók azonos tematikájú, de roppant különféle megközelítésű projektjeiből mutatnak be néhányat a Capa Központban.

Kvíz-est – Minden, ami szerelem // K11 (2024. február 4.)

A február a szerelmeseké, Valentin-nap legalábbis mindenképpen. Fejeljétek meg egy rózsaszín ködös esttel a szerelemről. A K11 kvízsorában lesznek filmek, zenék, érdekességek, botrányok – minden, ami egy kellemes kikapcsolódáshoz kell.

Mozinet Filmnapok // Puskin Mozi (2025. február 5.)

A legnagyobb cannes-i és berlini sikereket hozza el a hazai filmrajongóknak a 14. Mozinet Filmnapok. Egészen márciusig a legújabb formabontó, megosztó vagy közönségkedvenc alkotásokat láthatják az érdeklődők országszerte, jóval a hivatalos mozibemutatók előtt, vidéken és Budapesten egyaránt. Februárban (a fővárosban február 5-én, a Puskin Moziban) az Emilia Pérez című gengsztermusical lesz terítéken, amely szenvedélyről és önazonosságról mesél, Selena Gomez és Zoe Saldana főszereplésével.

Cseh Filmkarnevál // Cseh Centrum (2025. február 5-9.)

A budapesti Cseh Centrum szervezésében a mai cseh filmművészet legjobb és legfrissebb alkotásaival találkozhatnak a filmrajongók, a Cseh Filmkarnevál keretében. A közkedvelt cseh filmszemle február 5-9. között kerül megrendezésre a megszokott helyszínen, a Toldi Moziban.

Mintha élne – 3 egyfelvonásos Kafka nyomán // Gólem Színház (2025. február 6.)

Három egyfelvonásost láthatnak az érdeklődők Kafka nyomán február 6-án, a Gólem Színházban. A három különböző rendező által színpadra alkalmazott művek az élet nagynak tűnő kérdéseire keresik a választ, a már jól ismert kafkai abszurditással. Az előadás Kafka halálának 100. évfordulójára készült, és az író három novelláját, valamint annak figuráit állítja középpontba, akik mintha ma is élnének.

Art and Antique // Bálna Budapest (2025. február 6-9.)

Idén február 6-9. között rendezik meg Magyarország legnagyobb klasszikus és kortárs művészeti vásárát, aminek keretében 40 galériával és több ezer műtárggyal találkozhattok a Bálnában. A festmények mellett értékes bútorok, ékszerek, fegyverek, könyvek, szobrok és szőnyegek is szerepelnek az exkluzív kínálatban.

Doku7 Filmfesztivál // K11 (2025. február 6-20.)

Február 6. és március 20. között minden csütörtökön díjnyertes dokumentumfilmeket nézhetünk a K11-ben! A 2025-ös Doku7 keretében olyan nemzetközi filmeket láthat a közönség, melyek a köztünk élő hétköznapi hősök történetét mutatják be. A vetítésekre egységesen 1000 Ft a belépőjegy.

TÜTÜ – Színházlátogatás balerinákkal // Opera (február 6., 12., 14., 19., 21., 25.)

A Magyar Nemzeti Balett kulisszái 2025 februárjában is megnyílnak a legkisebbek előtt. Ebben a hónapban hat alkalommal nyílik lehetőség, hogy az óvodás csoportok és általános iskolai osztályok hivatásos balerinák vezetésével pillanthassanak be a felújított Operaház termeibe. A színházjáró túrát követően természetesen nem marad majd el a jelmezpróba és a táncosok által nagy becsben tartott spicc-cipőpróba sem.

Családi programok februárra:

Nutella-napok a SUGAR! shopban (2025. február 7-9.)

A hagyományokhoz híven idén is méltóképp ünnepelhetjük a Nemzetközi Nutella-napokat február 7. és 9. között. A Paulay Ede utca megelevenedett édességmennyországában, a SUGAR! shopban ezúttal is három napon keresztül áldozhattok a nutellától roskadozó édességek és desszertek oltárán. A SUGAR! szemet- és ízlelőbimbókat egyaránt gyönyörködtető kínálatában tízféle nutellás sütemény, minitorta, fagyishake, pohárkrém, keksz, forró csoki, macaron és gofri gondoskodik majd a semmihez sem fogható, nutellás élményről. Ha első számú nutellarajongóknak tartjátok magatokat, akkor február második hétvégéjén a SUGAR! shopban a helyetek!

Jazz Showcase // MÜPA Budapest (2025. február 7-9.)

Az ingyenesen látogatható eseményen hat rendkívül ígéretes pályakezdő zenekar lép a Müpa színpadára február 7-9. között, akiket előzsűri választott ki számos jelentkező közül. Az ötvenperces koncertek előtt a Jazzkovács László vezette beszélgetések segítenek jobban megismerni a fiatal tehetségeket.

Családi délelőtt: Farsangi mulatság Róthéknál // Róth Miksa Emlékház (2025. február 8.)

Február 8-án ingyenes családi délelőttre és farsangi mulatságra várják a kíváncsiakat a Róth Miksa Emlékház és Gyűjteménybe. A 10:30-tól kezdődő programon kicsik és nagyok részvételére egyaránt számítanak, hogy vidámsággal és énekkel telhessen meg Róth Miksa egykori otthona. A játékos télbúcsúztató eseményen kreatív feladatokra, mozgásra, alkotásra és jókedvre éppúgy számíthattok. A program regisztrációhoz kötött.

Most, mikor a vers újra divatba jött – koncertszínház// Radnóti Színház (2025. február 8.)

A magyar kultúra napja alkalmából különleges irodalmi estnek ad otthont a Radnóti Színház: január 23-tól több időpontban látható az Ördögkatlan Fesztivállal közös koprodukció, a Most, mikor a vers újra divatba jött című koncertszínházi előadás, Pál András és Rozs Tamás új, kortárs verses estje.

Mesélő Óbuda // Esernyős (2025. február 8.)

Február 8-án Óbuda kulturális központjának szervezésében ismerhetitek meg közelebbről e történelmi városrész lebilincselő titkait. A szombaton 13 órakor, Óbuda Fő teréről induló vezetett séta titkok, mesék és múltbéli kalandok mentén kalauzolja majd az érdeklődőket. Ha nem akartok lemaradni Óbuda macskaköves utcáinak és épületeinek meséiről, váltsátok meg időben sétajegyeteket az Esernyős helytörténeti barangolására!

Február legizgalmasabb vezetett sétái:

Think Big // Opus Jazz Club (2025. február 8.)

A Think Big alapját Thibault Cellier és Raphaël Quenehen húszévnyi zenei ismeretsége adja. Hozzájuk csatlakozott a chicagói színtér hiperaktív dobosa, Mike Reed, és a látnoki multiinstrumentalista, Ben LaMar Gay. Négyük zavarba ejtően gazdag zenei univerzumába pillanthatunk be február 8-án az Opusban.

Deva – Avar lemezbemutató és 5 éves születésnap // Akvárium (2024. február 8.)

2022-ben megjelent, Csillag névre hallgató nagylemeze után Deva újabb, dupla mérföldkőhöz érkezett: február 8-i koncertjén nemcsak a küszöbön álló második albumáról rántja le a leplet az Akvárium Klub közönsége előtt, hanem a formáció ötödik születésnapját is ünnepli. A megjelenés erősen ajánlott!

Népzenészbál // Fonó Budai Zeneház (2025. február 8.)

Február 8-án, szombat este tartják a már hagyományosnak számító Népzenészbált a Fonóban. Az este egy sokszínű színpadi műsorral veszi kezdetét, melyen hat népzenekar is bemutatkozik a közönségnek. Ezt követően hajnalig tartó táncházi mulatsággal várják az érdeklődőket!

Farsangi családi nap a Várkert Bazárban (2025. február 9.)

Egész napos farsangi rendezvénnyel várják a családokat február 9-én a Várkert Bazárba, ahol zenés programokon, bábszínházi előadáson és interaktív játékokon vehettek részt. A nap során természetesen a kézműves foglalkozások sem maradnak el, a fergeteges hangulat érdekében pedig érkezzetek jelmezben!

Budapest Independent Film Festival // Manyi (2025. február 9.)

2025-ben új helyszínen rendezik meg a Budapesti Független Filmfesztivált: február 9-én, este 18:30-tól irány a Manyi kulturális műhelye, ha minőségi filmszelekciót szeretnétek látni. Összesen nyolc válogatott filmet nézhettek meg, melyek különböző műfajokat, stílusokat és témákat képviselnek, éppen ezért tökéletesen alkalmasak arra, hogy hiteles képet fessenek a független filmek sokszínű világáról. A filmeket angolul vagy angol felirattal vetítik.

Budapest Central European Fashion Week // több helyszínen (2025. február 10-16.)

Idén tizenötödik alkalommal rendezik meg a közép-európai régió központi divateseményét, a Budapest Central European Fashion Weeket. 2025. február 10. és 16. között a Millenáris G épülete, az Apollo Gallery, valamint a Nemzeti Táncszínház ad otthont a divathét eseményeinek, ahol a legismertebb magyar és régiós tervezők mellett az új generáció tervezői is bemutatkoznak.

CSAK ezt az 1-et kértem! – Feminista Fesztivál az Aurórában (2025. február 10-16.)

Az Auróra Közösségi Ház idén is megrendezi a CSAK ezt az 1-et kértem! – Feminista Fesztivált, február 10 és 16. között. A CSAK! fesztivál során egy héten keresztül workshopok, panelbeszélgetések és előadások keretében hívják fel a figyelmet a nőket érintő rendszerszintű problémákra.

Szépjuhászné séta helytörténettel (2025. február 11.)

Február 11-én a GreenWalks Budapest kalauzolja majd az érdeklődőket egy könnyű, erdei séta és számos izgalmas kérdés mentén. Ha mindig is kíváncsiak voltatok, hogy ki is volt pontosan Szépjuhászné, milyen hírességek fordultak meg a Szépjuhászné vendégfogadóban, miből épült eredetileg a Kis-Hárshegyen a Makovecz-kilátó, és hogy miért került be az úttörővasút a Guiness-rekordok közé, ezen a programon kiderül!

Zenés hangoskönyv: Márai gondolatai a zenéről és művészetekről // MáraiKult (2024. február 12.)

Tápai Dorina négyrészes sorozata arra vállalkozik, hogy Márai Sándor születésének 125. évfordulója alkalmából bemutassa a művész és a zene kapcsolatát, egy rendkívül sokoldalú előadássorozat keretében. Február 12-én a zenéről és a művészetekről ismerhetjük meg Márai gondolatait, a MáraiKultban.

Szerelmes Bálint-napok a Simalibában (2025. február 12-16.)

A Piarista utcában, a nyüzsgő belváros szívében található Simaliba Belvárosi Csárdát Valentin-nap alkalmából nem kevés romantika lengi majd körbe. Február 12. és 16. között exkluzív koktélokban és háromfogásos vacsorában álmodták újra a romantika ízeit, amit a hangulatos környezet még tovább fokoz. A felejthetetlen estéért ezúttal sült csicsókakrémleves, szarvasgombás burgonyapürével és libamáj ganache-sel ölelt angus bélszín vagy, ha úgy tetszik, supreme csirkemell felel, amit végül mangó mousse varázsol teljessé. És hogy e jeles alkalomból a koccintás se maradjon el, az étterem egy-egy pohár pezsgővel kedveskedik a szerelmeseknek.

Furmint Február Nagykóstoló // Hagyományok Háza (2025. február 13.)

Február 13-án kerül sor a 15. Furmint Február nagykóstolóra, ahol a fajta kedvelői több mint 200 bor közül választhatják ki kedvenceiket. Természetesen a rendezvényen a borászokkal is találkozhattok, akik nagy örömmel mesélnek a fajtához fűződő élményeikről, szakmai kihívásaikról és sikereikről.

Templomséták Budapesten: nyomozás egyházi épületekben (2024. február 13., 26.)

Belegondoltatok már abba, hogy Budapesten milyen izgalmas templomok, zsinagógák, kápolnák vagy épp szentélyek vannak? Zubreczki Dávid építészeti szakíró Templomséták Budapesten című könyve olyan felfedezésre hív bennünket a fővárosban, amely során számos jól ismert épület titkára fény derül, de megismerhetünk olyan gyönyörű vagy meghökkentő házakat is, amelyekről talán nem is hallottunk. A kötet kapcsán a Kultkikötő szervezésében nyolc budapesti templomban tart vetített előadást a szerző, egyszerre szórakoztató és tanulságos nyomozásba vonva be a résztvevőket. Részletes információk a honlapon!

Fánknapok a Piskótában (2025. február 13-14.)

Február 13-án és 14-én glutén- és tejmentes fánkokat falatozhattok a Piskóta újabb tematikus napjainak keretében, hogy az ételallergiások se maradjanak ki a farsangi szezon kedvencéből. A választékban olyan különös ízek közül választhattok, mint a créme brulée, a mangóöntet vagy a pisztáciaöntet.

Kézműves Napok a Lehel Csarnokban (2025. február 13-15.)

Február 13-tól 15-ig, csütörtöktől szombatig mindenkit vár a Lehel Kézműves Piac, ahol a termelői finomságoktól kezdve a hazai készítők egyedi munkájáig rengeteg kincset szerezhettek be. A széles választékban többek között szerepelnek bőralkotások, ékszerek és dísztárgyak, de finom lekvárok és házi sütemények között is válogathattok.

Fiesta de Carnaval: Karnevál a Terezában (2025. február 13-16.)

Február 13-tól 16-ig karneváli forgatag elevenedik meg Budapest szívének mexikói csücskében, a Terezában. A négy napra szóló farsangi mulatság alkalmával a mexikói kultúra, tánc és gasztronómia fonódik össze, nem kevés karneváli vidámsággal meghintve. Csütörtöki bemelegítés gyanánt a Los Koyotes muzsikáival kísérve kóstolhatjátok végig a Tereza mennyei ételeinek sorát, amit visszautasíthatatlan koktélajánlat, illetve az esti jelmezverseny tesz teljessé. Pénteken a Valentin-nap mellett Tücsök Eszter latin bakelitlemezei izzítják majd a hangulatot, hétvégén pedig Burai Renátó akusztikus muzsikájával, a gyerekek pedig pinatatöréssel koronázhatják meg a karneváli időszakot.

Folk Fashion – Divat a folklór // Hagyományok Háza (2025. február 13. – október 30.)

A Hagyományok Háza új, Folk Fashion – Divat a folklór című időszaki kiállítása bepillantást enged a magyar népművészet és a divat különleges, időtálló kapcsolatába. A tárlat bemutatja, hogyan inspirálta a népi kultúra formavilága és motívumkincse a divattervezők munkáját a 20. század elejétől napjainkig. A kiállítás középpontjában a Hagyományok Háza gazdag textilkollekciói, valamint magángyűjtők és múzeumok ruhái és személyes történetei állnak.

Valentin-nap a Tapas Finoban (2024. február 14.)

A Belgrád rakparton otthonra lelt Tapas Fino nem kevés romantikával várja Valentin-napon az ünneplésre vágyó párokat. Az elegáns, mediterrán hangulatú enteriőrnél nincs is jobb választás egy meghitt estéhez, a barátságos és figyelmes személyzet pedig gondoskodik arról, hogy minden részlet a lehető legtökéletesebb legyen. Ünnepeljétek a közös pillanatokat Duna-parti panorámával, a Gellért-hegy és a Szabadság-szobor lenyűgöző látványával kéz a kézben, miközben élő zene, színes és kreatív tapasok, spanyol borok és párlatok, mennyei Cava és Valentin-napi koktélok teszik felejthetetlenné a szerelmesek napját.

L.A. Suzi: Valentin-nap // Edith (2025. február 14.)

Mi már tudjuk, hol leszel február 14-én este! Szalai Anna és Dorozsmai Gergő, alias L.A. Suzi szintis, diszkós, dubos és népies elemeket párosító hangzásvilága és frappáns, humoros dalszövegei ideális zenei aláfestést szolgáltatnak egy nem hétköznapi Valentin-napi randihoz. Találkozzunk az Edith bárban!

Varázslatos Valentin: Kedvezményes hétvége a Light Art Museumban (2025. február 14-16.)

Ha tartalmas és minőségi kikapcsolódásra vágytok, érdemes Budapest szíve, a Hold utca felé venni az irányt, ahol nyakig merülhettek a Light Art Museum lenyűgöző, immerzív világában. A múzeumot a Valentin-napi hétvége alkalmával is érdemes lesz felkeresni, ahol a pároknak és a párban érkező barátoknak kedvezménnyel is készülnek. A kedvezményes kódért küldjetek egy üzenetet a Valentin szóval a LAM Instagram-oldalára!

A várban lakni világnézet (2025. február 15.)

Február 15-én a Korzózz Velünk! vezetett sétáján ezúttal a budavári arisztokrácia életéről és végnapjairól hull le a lepel. A szombaton 14 órakor induló sétán terítékre kerülnek pletykák, botrányok és érdekes történetek politikán innen és túl. Az izgalmasnak ígérkező eseményen természetesen az épületek falai mögött rejtőző titkok is feltárulnak és azok a korántsem hétköznapi életek, melyek szigorú viselkedési szabályok, etikett és elrendezett házasságok mögé kényszerültek.

Hangösvény a színfalak mögött || Családi kincskereső // Magyar Zene Háza (2025. február 15.)

Február 15-én családi kincskeresésre várják a kicsiket és nagyokat a Magyar Zene Házába. A zenepedagógus által kísért kincskeresés alkalmával a Magyar Zene Háza legkülönlegesebb, a nagyközönség elől elzárt terei és termei nyílnak meg, ahol egy-egy zenei feladat megoldása vár majd rátok. A program semmilyen zenei előképzettséget nem igényel, cserébe azonban számtalan zenei örömmel átitatott élményben lesz részetek.

KávéBár Bazár: 15 éves jubileum // Millenáris (2025. február 15-16.)

Február 15. és 16. között a Millenáris B épülete ad otthont a jubileumi, tizenötödik alkalommal megrendezésre kerülő KávéBár Bazárnak. A hazai kávé- és bárvilág meghatározó eseményén ezúttal is felsorakozik majd a kávévilág színe-java, de bemutatkoznak a legújabb gépek, eszközök és a kávépörkölők legfrissebb újdonságai is. A kávézás szerelmesei egyetlen belépővel kóstolgathatják végig a kiállítók által kínált különlegességeket. Az ország legnagyobb kávébárjában ráadásul igazi bulihangulatra is számíthatnak a vendégek, de versenyekből, exkluzív kóstolókból, mesterkurzusokból és meglepetésekből sem lesz hiány.

Magyar Nemzeti Táncegyüttes: Éljen Petőfi! // MÜPA Budapest (2025. február 15., 16.)

Csupa tánc, csupa szín, csupa játék: ilyen lesz a Magyar Nemzeti Táncegyüttes a halhatatlan költő, Petőfi Sándor ihlette tánc-szín-játéka. A színpadon 40 táncos oldalán jelenik meg Petőfi alakja februárban több időpontban, a Müpa színpadán. Ne maradjatok le erről az egyedülálló élményről!

Kiskertpiac – természetes szépség // MADHOUSE (2025. február 16.)

Mindenki nagy örömére az év első Kiskertpiaca ismét az Anker közbe költözik február 16-án, hogy egy kis természetet csempésszen a városi mindennapokba. A növény- és természetközeli dizájnpiac virágokkal, natúr szépségápolási termékekkel, növényekkel és gasztronómiai ínyencségekkel várja a látogatókat.

Így laktak ők: Híres otthonok, híres lakók – Kultúrtörténeti séta Pasaréten (2025. február 16.)

Híres otthonok híres lakóinak sorsa elevenedik meg február 16-án a Pestbudai Séták kultúrtörténeti sétáján. Ezen a vasárnap délelőttön fény derül majd olyan kérdésekre, mint hogy hol írta Szerb Antal az Utas és holdvilágot, vajon miért mászkált Déry Tibor az utcán pizsamában, és hogy melyik az a bizonyos ajtó, melyet Szabó Magda regényéből ismerhetünk. Izgalmas két óra vár rátok, ahol vidám és bús történetek egyaránt fűszerezik majd a sétát.

Makers’ Market // Villányi úti Konferenciaközpont (2025. február 16.)

Egy hosszabb új évi szünet után, február 16-án tér vissza sokak kedvenc vására, a Makers’ Market, ahol ismét több mint 70 hazai alkotó csodás termékei közül szemezgethettek. A kincsek között mindent megtaláltok az ékszerektől kezdve a kerámiákon át a grafikákig, a hangulatot pedig dj-k biztosítják.

Frida Kahlo balladája // RS9 Színház (2025. február 17.)

Frida Kahlo a huszadik század egyik legkülönösebb sorsú festője, legizgalmasabb asszonya, alapvetően két, egymást erőteljesen kiegészítő pólus határozza meg az életét. Az RS9 Színház előadása, mely jórészt Frida írásaira, műveire, valamint Lorca-szövegekre épül, ennek az egyedi, kivételes életútnak szubjektív hangulatú megragadására tesz kísérletet.

Programok Frida Kahlo-rajongóknak:

A MAJDNEM TÖKÉLETES BOLDOGSÁG RECEPTJE – Pokorny Lia egyszemélyes estje // MOMKult (2025. február 18.)

Ha sokáig hitted, hogy a gyerekkori mesék valóra válnak, ha álmodoztál arról, hogy egyszer egy filmsztárral szerelmesen andalogsz a naplementében, ha reménykedtél, hogy varázsütésre minden hozzátartozód jófej lesz. Ha álmodtál már arról, hogy megtalálod az igazit, akivel örökkön örökké együtt élsz, vagy ha sokáig kerested az örök boldogság elixírjét, de még nem találtad meg, akkor ez a mese neked szól!

Fonó Szerda: Gyimesi táncház és tánctanítás (2025. február 19.)

A Fonó Szerda februári alkalmain egy-egy tájegység táncaival és népdalaival tudnak megismerkedni a táncházba látogatók. Február 19-én a Gyimesi vidék hagyományaival ismerkedhettek meg, mely elszigeteltsége miatt rendkívül sok archaikus vonást megőrzött mind népzenéjében, mind néptáncában.

Világok találkozása: Gubik Petra, Lakatos Mónika, Dresch Mihály és Balázs János estje // MOMKult (2024. február 20.)

Február 20-án nem mindennapi koncertélményben lehet részünk a MOMKultban. A rögtönzés művészetét ünneplő koncert előadói (Gubik Petra, Lakatos Mónika, Dresch Mihály, Balázs János) a magyar jazz és könnyűzene, a népzene és a cigányzene ikonikus alakjai, akiknek az improvizálás az anyanyelve.

Neil LaBute: Ha lenne valakim // Benczúr Ház (2025. február 20.)

Egy fiú és egy lány megtetszenek egymásnak egy buliban, utána késő éjjel felmennek a lány lakására. A lehető legegyszerűbb kezdése ez egy történetnek, sokszor láttuk, sokunkkal megtörtént. Azt mondhatnánk rá: így szokott ez lenni. Az ember életének legizgalmasabb, legszebb, örök életre szóló emlékeket ígérő órái ezek. Történet napjaink fiataljainak szerelmi botladozásairól, bölcs emberismerettel, sziporkázó humorral és még több szeretettel.

Blåboll x Blank Verse // Három Holló (2024. február 20.)

Február 20-án a Három Hollóban a magyar alter rockszíntér két feltörekvő formációjával is megismerkedhettek: a Blåboll és a Blank Verse nyers és őszinte szövegekkel, érzelmi kavalkáddal és sodró lendülettel várják a vájt fülű közönséget. Jegyeket a helyszínen vagy a tixa oldalán tudtok vásárolni.

Hello Sábesz! – Tu bisváti különkiadás // Gólem Színház (2025. február 21.)

Több ezer éve ugyanúgy ünneplik a zsidók a sábeszt, vagyis a péntek estétől szombat estéig tartó ünnepet. De miért? Mivel, hogyan és igazából mit ünnepelnek? Mit szabad, mit tilos és mit muszáj megtenni ez alatt a 24 óra alatt? Mindezt megtudhatjátok egy igazi sábeszi vacsora kíséretében, ahol kalács, sólet és maceszgombócleves is lesz.

OperaCinema – opera és film az egész családnak // Opera (2025. február 22.)

Egyszerre színház, opera és mozi, és úgy lehet általa megérteni a zene nyelvét, a színpad világát és a zenés színház vagy a filmzenék működését, hogy közben minden korosztály önfeledten szórakozik: ez az OperaCinema! Az elmúlt évek nagy sikerére való tekintettel február 22-én és március 22-én még két alkalommal visszatér ez a produkció az Operaház színpadára! A főszerepben Csuja Imre és unokája, Telekes Mátyás! A filmvásznon Mucsi Zoltán, Ötvös András, és még sokan mások! Ha akarsz egy igazán látványos és könnyed előadást látni, ami még az opera ellen beoltottaknak is kedvet csinál az operához, akkor ott a helyed!

Várkonyi Csibészek – Balkan Pop-Up // Magyar Zene Háza (2025. február 22.)

A Várkonyi Csibészek még sráckorukban, hét évvel ezelőtt kezdtek zenélni, országos ismertséget egy Bajdázó-dal feldolgozásával szereztek, azóta pedig már száznál is több koncertet adtak. A “progresszív etno-cooljazz gipsy world-soul-bass” vonalon mozgó banda március 22-én, a Magyar Zene Házában lép fel.

Kalandra Fül Fesztivál // BMC (2025. február 22.)

Az idén hatodik alkalmához közeledő Kalandra Fül Fesztivál február 22-én ismét egy kicsit közelebb hozza a klasszikus zenét a családokhoz. Az ország egyetlen, gyerekeknek és családoknak szóló klasszikus zenei fesztiválja ezúttal is egy teljes napon át interaktív, játékos és szórakoztató koncertekkel nyűgözi le a legkisebbeket. A fesztiválnak a Budapest Music Center ad otthont, az esemény házigazdája pedig a Danubia Zenekar.

International Margarita Day & Margarita Workshop // Tereza (2025. február 22.)

A Tereza egy egész napot szentel az először közel 100 éve elkészített koktélnak: február 22-én ugyanis a Cointreau és a José Cuervo tequilákkal izgalmas programmal várnak. Az est során összesen háromféle margaritát készíthettek és kóstolhattok meg tapasztalt mentorok segítségével.

Kórusok Téli Éjszakája // Magyar Zene Háza (2024. február 22.)

Február 22-én énekhanggal telik meg a Magyar Zene Háza, az ország minden tájáról érkező kórusok igazi hangcunamival töltik majd be a tereket. Az este 6 és fél 11 között zajló koncertek a zene sokszínűségéről árulkodnak, így minden műfaj rajongói találnak majd számukra izgalmas előadásokat.

Műegyetemi Szkénéző séta (2024. február 23.)

A kívül-belül impozáns Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem épületegyüttese nem akármilyen történeteket és legendákat őriz. Február 23-án a Szkéné Színház szervezésében pillanthattok be ezúttal a kulisszák mögé, de nem maradnak majd el a családi anekdoták és ereklyék sem. Az épületegyüttes kapcsán természetesen a Szent Gellért tér régmúltjáról is lesz szó, akárcsak az épület falai közt megbújó, több mint 50 éves Szkéné Színház történetéről.

Egy törökfürdő meséje // Királyi Fürdő (2025. február 24.)

Február 24-én egy nem mindennapi épület, az évek óta zárva tartó Király Fürdő nyitja meg kapuit az Imagine sétáján résztvevők előtt. A másfélórás épületbejárás alkalmával a felújítás előtt álló épület egy merőben másik arcát ismerhetitek meg, ahol egykor életek és sorsok találkoztak össze. Azok számára, akik mindig is érdeklődtek Buda híres törökfürdőinek története iránt és élnek-halnak az urbex élményekért, nem érdemes kihagyni!

Körhinta // Nemzeti Színház (2024. február 25., 26., 27.)

A legendás film úgy szól az 50-es évek gyilkos világáról, hogy a szerelem győzelmét hirdeti mindenek felett. A történet a tánc, a zene és a próza dinamikus egységében szólal meg a Nemzeti Színház és a Magyar Nemzeti Táncegyüttes művészeinek tolmácsolásában, februárban több időpontban.

Szószólók: Jancsó Gábor és Szajkó András (Blahalouisiana) // K11 (2026. február 26.)

Február 26-án másfél óra zene és beszélgetés vár rátok a magyar könnyűzene nagyjaival a K11 színpadán. Hegyi György házigazdához ezúttal Jancsó Gábor és Szajkó András csatlakozik a Blahalouisianából, akikkel nemcsak beszélnek a dalszerzésről, hanem élőben is megmutatják, hogy születnek a dalok!

Soha jobban // Turbina (2025. február 26.)

Izgalmas kétszereplős előadást láthatnak az alternatív színház rajongói február 26-án a Turbinában. A szórakozóhely nagytermében feszültséget keltő darab középpontjában egy testvérpár, Réka és Ábris valamint az ő többszörösen terhelt viszonyuk áll. Ábris öt év után beállít Rékához, ami kérdések sorozatát veti fel. Mi történt anno, akkor és ott, de ami fontosabb, ki tehet róla?

Nincs romantikusabb egy téli barangolásnál:

Frankofón Filmnapok // két helyszínen (2025. február 27. – március 9.)

Idén február 27. és március 9. között rendezik meg az immár 15. Frankofón Filmnapokat, melynek keretében a budapesti Uránia Nemzeti Filmszínházban és a Francia Intézetben 23 kortárs frankofón alkotást nézhet meg a hazai közönség eredeti nyelven, magyar felirattal. A filmek közül több sikert aratott a legnagyobb filmfesztiválokon (Berlin, Cannes, Velence).

BOR KARNEVÁL – Zene-Bona-Mulatság // Otthonka (2025. február 28.)

Igazi gasztrofesztiválon vehetnék részt a borok szerelmesei, hiszen február 28-án érkezik a Bor Karnevál az Otthonkába, ami igazi farsangi mulatsággal kecsegtet. Az est során remek borászatok zamatos finomságait kóstolhatjátok meg, a dresscode pedig szigorúan jelmez, álarc vagy arcfestés.

További nem mindennapi programtippek a fővárosban: