5 szórakoztató beltéri program Budapesten, amik megszínesítik a szürke téli napokat

Budapest számtalan izgalmas beltéri programmal várja azokat, akik tartalmasan szeretnék eltölteni szabadidejüket. Legyen szó szabadulószobákról, falmászásról, vagy különleges sétákról, a főváros minden korosztálynak kínál interaktív kikapcsolódási lehetőséget. Fedezzétek fel együtt!

Flow Boulder

Próbáljátok ki a város legnaposabb mászótermét! A Flow Bouldernél 1200 négyzetméteren, napfényes, tágas terekkel, 100-nál is több boulderrel, 10 edzővel várják a mászás szerelmeseit, na meg azokat, akik most ismerkednek ezzel a sporttal. Egy biztos: minden héten megújuló boulderekkel garantálják a folyamatos kihívást és fejlődési lehetőséget. A boulderezés a falmászás egyéni fajtája, nincs szükség kötélbiztosításra, mivel a leesés ellen a szivacs szőnyeg védi a mászókat. A mászófalakon színekkel jelölt utakat találtok, minden nehézséget más-más szín jelöl, így kezdőtől a haladóig mindenki megtalálja a számára kihívást jelentő pályát. Akár egyedül, akár többen is ki tudjátok próbálni a falmászást a hét minden napján!

1117 Budapest, Hengermalom út 19-21. | Weboldal

Neverland Bar & Escape Room

A Neverland 8-féle szabadulószobája egyedi történettel és kihívásokkal vár, legyen szó sorozatokból és filmekből ismert sztorikról, azték sírkamrákról, Csernobilról vagy különféle varázslatos világokról. Az ajtón belépve azonnal magával ragad majd benneteket a díszletek lenyűgöző részletessége és az egyes történetek izgalma, miközben különleges rejtvényeket kell megoldanotok, hogy kiszabaduljatok. Minden szoba más-más készségeket igényel: logika, csapatmunka és kreativitás nélkül nem juthattok tovább. Ez az élmény felejthetetlen kalandra hív benneteket, amelynek végén érdemes kipróbálni a Neverland kovászos nápolyi pizzáit és különleges koktélvariációit is!

1074 Budapest, Dohány utca 22-24. | Weboldal

GamekaLand

Fedezzétek fel Európa első páros vetélkedőjét, ahol a televíziós játékok izgalmai életre kelnek! Nem kell hírességnek lennetek és egy villába költöznötök, hogy átéljétek a vetélkedők adrenalinját—most ti is részesei lehettek ennek a páratlan élménynek. Vajon ki boldogul jobban az Érzékek Kamrájában a vaksötétben, ahol tárgyakat kell kitapogatni? Ki oldja meg a Galaxis Rejtélyeit a csillagok között? A májusban megnyílt GamekaLand 390 négyzetméteren, a VI. kerület szívében vár, 4, 6 vagy akár 8 fős csomagokkal, 2-3 órás játékidővel. A játékok ideális kikapcsolódást nyújtanak baráti társaságoknak, családoknak, céges csapatoknak és pároknak. 10 éves kortól ajánlott a részvétel.

1065 Budapest, Nagymező utca 68. | Weboldal

Time Heist

Ha a hűvös napok miatt valami izgalmasabbra vágytok, mint a kanapén való lustálkodás, akkor látogassatok el a Time Heist-ba! A legnépszerűbb sorozatok ihlette szabadulószobákkal várja az egész családot a Time Heist csapata, Budapest szívében. Ha imádjátok A nagy pénzrablást, kíváncsiak vagytok a fordított világra, kipróbálnátok magatokat a Squid Game egyik játékosaként, vagy az 1800-as évekbeli Londonba csöppennétek, hogy felfedjétek Lady W titkát? Akár beléphettek a Witcher tematikájú fantasy világba is, ahol kardokon, varázsigéken és varázsfőzeteken keresztül juthattok el a kiszabadulásig. Bármelyik is keltette fel az érdeklődéseteket, a hét bármely napján próbára tehetitek rátermettségeteket a szabadulós játékok egyikében, és megnézhetitek, hogyan tudtok igazán együttműködni a nehezebb helyzetekben. Készen álltok a kihívásra? Itt az idő, hogy kiderüljön, megvan-e bennetek, ami kell!

1094 Budapest, Liliom utca 5. | Weboldal

Kultkikötő Templomséták

Belegondoltatok már abba, hogy Budapesten milyen izgalmas templomok, zsinagógák, kápolnák vagy épp szentélyek vannak? Zubreczki Dávid építészeti szakíró Templomséták Budapesten című könyve olyan felfedezésre hív bennünket a fővárosban, amely során számos jól ismert épület titkára fény derül, de megismerhetünk olyan gyönyörű vagy meghökkentő házakat is, amelyekről talán nem is hallottunk. A kötet kapcsán a Kultkikötő szervezésében nyolc budapesti templomban tart vetített előadást a szerző, egyszerre szórakoztató és tanulságos nyomozásba vonva be a résztvevőket. A Kultkikötő Templomséták nyolc helyszínen vár benneteket, részletes információk a honlapon!

Weboldal >>

További szuper programok Budapesten, 2500 forint alatt: