5 nagyszerű és szórakoztató téli program Budapesten, 2500 forint alatt

Kikapcsolódni nem csak drágán lehet! Összegyűjtöttünk néhány szuper programot, amelyek 2500 forint alatt is garantáltan élményt nyújtanak. Legyen szó kulturális kalandokról, beltéri programokról vagy szórakozásról, ezek a tippek pénztárcabarát módon teszik színessé a mindennapokat.

Bingóestek

Igazán szórakoztató közös programot kerestek a baráti társaságotoknak? Akkor itt az idő, hogy felfedezzétek, milyen nagyszerű lehetőséget kínálnak a főváros egyes helyszínei. Hiszen Budapesten több helyszínen is szerveznek bingóesteket a hónap több napján. Elég csak ellátogatnotok a Why Not Budapest Facebook-oldalára, ahol minden szerdán részt vehettek az eseményen, amelynek ára csupán egy alkoholos ital!

1056 Budapest, Belgrád rakpart 3-4. | Facebook-oldal

Enter Bar

A Bartók Béla út vonzáskörzetében várja az online és offline játékok kedvelőit a gamerekre specializálódott Enter Bar, ahol akár nagyobb társaságoknak is szórakoztató kikapcsolódásban lehet része. Az Enter Bar igazán különleges enteriőrrel büszkélkedhet, ahol 100-féle társasjátékkal és játékkonzolokkal tölthetitek el az időt, hosszú órákon át, megfeledkezve a külvilágról. A társasjátékozásra alkalmas asztalok mellett üldögélve elfogyaszthatjátok a kínálatban elérhető, geek tematikájú fantáziakoktélokat és a különféle gasztrokocsmaételeket. A belépés és a játékok használata díjtalan!

1111 Budapest, Lágymányosi utca 9. | Weboldal

Kvízestek

Budapest minden hónapban telis-tele van izgalmas kvízestekkel, elég csak böngészni egyet a Facebookon, máris találhatunk számtalan eseményt. Ilyen például a K11 Művészeti és Kulturális Központ február 4-ei kvízestje is, amely a Valentin-nap miatt a Minden, ami szerelem címet kapta. Lesznek filmek, zenék, érdekességek, botrányok – minden, ami egy kellemes estéhez kell pároknak és baráti társaságoknak. A részvétel regisztrációhoz kötött, amelynek ára csupán 1000 Ft/fő!

1075 Budapest, Király utca 11. | Weboldal

KockaPark

A KockaParkban profi hazai LEGO-építők munkáit láthatja a nagyközönség, köztük valósághű épületeket, irányítható járműveket és ismert filmjeleneteket. Az építőelemekből összeálló, látványos kreációk kortól függetlenül mindenkit lenyűgöznek és játszásra inspirálnak, ezért aki szeretné – akár csapatépítő tréning keretein belül, akár a játszóházban –, az alkotás izgalmas folyamatából is kiveheti a részét. A gyerekek 1990 Ft-ért, míg a felnőttek 2390 Ft-os belépőjeggyel élvezhetik az interaktív élményközpont adta lehetőségeket.

1222 Budapest, Nagytétényi út 37-43. | Weboldal

Ingyenes kiállítások

Az év első hónapjaiban több ingyenes kiállítás is várja az érdeklődőket a fővárosban. Február 11-ig Lipovits Károly szocializmusban készült fényképeit tekinthetjük meg díjmentesen a Békásmegyeri Közösségi Házban, míg február 27-ig a 3K Kaszásdűlői Kulturális Központban is vár ránk egy ingyenes kiállítás. Gordon Eszter fotográfus képein keresztül betekintést nyerhetünk a színházak és filmforgatások csodálatos világába, ismert színészekről és rendezőkről készült felvételeken keresztül.

