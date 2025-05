9 városi ünnep és nyárköszöntő fesztivál Budapesten a nyárelőre

A nyári hónapok közeledtével nemcsak a jó idő, hanem az izgalmas és sokszínű programfelhozatal is kicsalogat majd a szabadba.

Ludovika Fesztivál // Orczy-park (2025. május 8-10.)

A Ludovika Fesztivál 2025-ben is izgalmas és tartalmas programokkal várja az érdeklődőket május 8. és 10. között az Orczy-parkban! Az ingyenesen látogatható háromnapos rendezvény gazdag kikapcsolódást nyújt minden korosztály számára, az esemény ugyanis egyedülálló módon ötvözi a tudományos eszmecseréket, a könnyűzenei koncerteket, a családi programokat és a látványos honvédségi bemutatókat. Izgalmas kiállítások, harckocsik, kutyás bemutatók és számos gyerekprogram várja a kicsiket és nagyokat a Ludovika Campuson.

House Piknik // Budaörsi Repülőtér (2025. május 9-10.)

A Nagy Piknik néven immár kétnapos fesztiválként visszatérő House Piknik május 9-10-én ismét táncparketté változtatja a Budaörsi Repülőteret. A korábban egynapos event mostanra igazi minifesztiválként várja a látogatókat, ahol a house és melodic ritmusok, a kiemelkedő nemzetközi fellépők, valamint a nappali programok egyedülálló élményt nyújtanak. Napközben teqball-bajnoksággal, mászófallal, lounge sátrakkal és szabadtéri wellnesszónával kapcsolódhattok ki, az esti bulikon pedig nemzetközi világsztárok dobják fel a hangulatot.

FLORALIA – RÓMAI TAVASZÜNNEP AQUINCUMBAN (2025. május 10-11.)

Május 10-11. között kerül megrendezésre a város egyik legrégebbi kulturális eseménye, a Floralia – Római tavaszünnep, amely a római hagyományokat felidézve kínál felejthetetlen szórakozást a látogatóknak. A neves alkalomra virágkötők római stílusú kompozícióikkal díszítik fel a múzeumot és a régészeti parkot, emellett pedig ókort idéző életmód- és kézműves bemutatók várják az érdeklődőket, akik betekintést nyerhetnek a római katonák, gladiátorok, germán és kelta harcosok életébe is. A nap folyamán szabadtéri színházi előadás is megtekinthető lesz.

Corvin Szezonnyitó Sörfesztivál // Corvin sétány (2025. május 14-18.)

Május 14. és 18. között ismét érkezik mindegyik malátarajongó kedvenc fesztiválja, a Corvin Szezonnyitó Sörfesztivál a Corvin sétányon, ahol teli korsók és sörömteli élmények várnak. Idén is számos kiállító jóvoltából közel 150-féle csapolt és üveges sör közül válogathattok a világ minden tájáról, legyen szó IPA, EPA, APA vagy különleges fűszerezésű gyümölcsös sörökről, a szűretlen búzákról és a lágerekről nem is beszélve. A mennyei nedűt kísérő sörkorcsolyákból sem lesz hiány, így egy igazán különleges gasztronómiai élmény vár mindenkit.

Helló Margit! fesztivál // több helyszínen (2025. május 15-18.)

Négynapos művészeti fesztivállal mutatkozik be a Margit-negyed május 15–18. között, ahol közel 50 helyszínen több mint 100 programmal várják a látogatókat. A hétvége során a negyedben működő színházak előadásait, galériák kiállításait nézhetitek meg, lesznek komoly- és könnyűzenei koncertek, irodalmi programok és helytörténeti séták is. Az érdeklődők ezeken túl helyi házakat járhatnak be, premier előtti filmbemutatón vehetnek részt, új kezdeményezésként pedig közösségi könyvturkáló várja majd az olvasás szerelmeseit a Fény utcai piacon.

Kürtőskalács Vigalom // Fővárosi Állat- és Növénykert (2025. május 16-18.)

A Kürtőskalács Fesztivál kistestvérének tavaszi ünnepe immáron 5. alkalommal kerül megrendezésre a Fővárosi Állat- és Növénykertben, a Biodóm melletti területen. Május 16-18. között kössétek össze az állatkerti sétát kürtőskalácsozással és ünnepeljétek meg az Édes Mackó Kürtőskalács-cukrászda hetedik, és az állatkerti Vitéz Kürtős Kuckó 16. szülinapját! A mennyei falatok mellett családi és gyermekprogramok, állatos programok, kézműves foglalkozások, kvízjáték, fotósarok, óriás malomjáték és koncertek is várják a látogatókat.

Rosalia Borpiknik // Városliget (2025. május 29. – június 1.)

Idén is megrendezésre kerül a városligeti nyárindító borfesztivál, ahol három napon át élvezhetitek a zamatos borokat és a fergeteges hangulatot a város zöld szívében. A május 29. és június 1. között tartott eseményen a rosé és a buborékok szerelmesei nemcsak a hatalmas fák árnyékában heverészhetnek, hanem akár hajnalig is táncolhattok a szabadtéri klubhangulatot idéző Rosalia Lounge-ban. A különleges pezsgők, rosék és koncertek mellett természetesen a gasztronómiai ínyencségek sem maradnak el.

VárkertFeszt // Várkert Bazár (2025. május 30. – június 1.)

Idén már 11 éve, hogy a Várkert Bazár május 30. és június 1. között három napon át ingyenes könnyűzenei, kulturális és családi programokkal várja a látogatókat, akik egy páratlan hétvégét tölthetnek el festői környezetben. A VárkertFeszten a nagykoncertektől kezdve, a színházi és filmes programokon, kézműveskedésen és hangszerbemutatón át, egészen a szabadtéri hintáig és fotózásig számtalan izgalmas program várja a kicsiket és nagyokat egyaránt. Végül, de nem utolsósorban a programfelhozatalban helyet kapnak különleges gasztromeglepetések is.

Budapest SUP Fesztivál // Római-part (2025. június 28.)

Immáron 10. jubileumi alkalommal érkezik Magyarország legnagyobb közösségi SUP-eseménye június 28-án, ahol egy nem mindennapi élmény várja az állva evezés szerelmeseit. A nap során egy teljesen új perspektívából, a Duna közepéről fedezhetitek fel csodálatos fővárosunkat, a jó hír pedig az, hogy bárki csatlakozhat, hiszen a nap egy ingyenes, csoportos oktatással indul. A félnapos program során az északi Római-parttól a déli Kopaszi-gátig evez végig a csapat, útközben a hidak alatt áthaladva még a járókelőknek is integethettek.

