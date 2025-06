40+ mesés hétvégi program Budapesten és környékén – 2025. június 11-15.

Megannyi izgalmas hétvégi program vár ránk Budapesten, legyen szó moziról, színházról, sétáról, vásárról, koncertről vagy fesztiválról. Egy biztos: nem fogtok unatkozni!

Többnapos hétvégi programok Budapesten

96. Ünnepi Könyvhét // Vörösmarty tér (2025. június 12-15.)

A június 12-15-i hétvégén 96. alkalommal kerül megrendezésre a kortárs magyar irodalom legnagyobb szabadtéri rendezvénye, az Ünnepi Könyvhét. A Vörösmarty és a Vigadó téren, valamint a Duna-korzó területén idén is színpadi programok, koncertek és dedikálások várják a könyvek szerelmeseit a több mint 150 kiállító mellett.

Summer Tex-Mex Festival // Tereza (2025. június 12-15.)

Képzeld el, hogy beköltözik a Terezába a Tesz-Vesz város összes színes figurája – de felnőtt verzióban: a grillmester füstfelhőben táncol, a fagylaltárus nem sajnálja belőle az alkoholt, és a zenész nem kíméli a húrokat. A régi játék most kicsit másról szól – felnőtt szereplőkkel, valódi ízekkel és nyári estékkel.

KeveFeszt – Nemzetiségi Kulturális Fesztivál és Gasztronómiai Napok // Ráckeve (2025. június 13-14.)

Az ország egyetlen fesztiválja, melyen a hazánkban élő mind a tizenhárom nemzetiség képviselteti magát – idén fókuszban a szerbekkel. Péntek este a Csík Zenekar indítja be a bulit, szombaton pedig egy teljes napon át elmerülhetünk a kulináris és kulturális ínyencségekben. Már csak az ingyenes Boban Markovic Orkestar-nagykoncert és a Selo Orkestar táncháza miatt is érdemes ellátogatni Ráckevére.

IV. Gin Market Budapest (2025. június 13-14.)

Egy felejthetetlen utazás a legkülönlegesebb italok világába. Gin, rum, gourmet falatok és magával ragadó fesztiválhangulat várnak rád két napon át a Budapest Gardenben.

Találka a Nomádban (2025. június 13-15.)

A Találkák olyan varázslatos helyszíneken jönnek létre, amelyek közelebb visznek titeket a természethez, önmagatokhoz és egymáshoz. Az összejövetelek középpontjában a gyógyulás, önfejlesztés és tudásmegosztás áll – kapcsolódás szívből és szabadon.

Villásek Tibor kiállítása // Művészterem Árkádia (2025. június 13-20.)

A természet palettája címmel nyílik meg június 13-án Villásek Tibor önálló kiállítása a Magyar utcai Művészterem Árkádia kiállítóterében. A művész hűen ápolja a Kárpátaljai Festőiskola hagyományait, a plein air festészet híve. Főként tájképeket fest realista és posztimpresszionista stílusban, követve felmenői nyomdokait.

További ingyenes programok Budapesten:

BeThrifty Vintage Kilo Sale (2025. június 14., 15.)

Június 14-én és 15-én beveszi a fővárost a BeThrifty kilóra mért vintageruha-paradicsoma. A kétnapos eseménynek ezúttal is a Kazinczy utcai Tesla Loft ad otthont, ahol mindkét nap 10:30 és 18 óra között vadászhatjátok majd a legmenőbb vintage kincseket.

Kispesti Városünnep // Templom tér (2025. június 14-15.)

2025-ben ismét megrendezik Kispest legnagyobb szabadtéri rendezvényét, a Kispesti Városünnepet, a már megszokott helyen, a gyönyörű Templom téren. Június 14-én szombaton és 15-én vasárnap remek hangulatú családi programok, sztárfellépők egész hada, kirakodóvásár és gasztronómiai finomságok várják az érdeklődőket.

Budapest Comic Con 2025 // Hungexpo (2025. június 14-15.)

Ha imádjátok a képregényeket, a filmeket, a sorozatokat, szívesen bújtok jelmezbe vagy a gamingben is otthon mozogtok, akkor június 14-15-án az év legnagyobb filmes, képregényes és cosplayer eseményén a helyetek, a Hungexpón megrendezésre kerülő 4. Budapest Comic Con-on.

HEY, June! // MÜPA (2025. június 7-13.)

Huszadik évfordulóját ünnepli idén a MÜPA házi minifesztiválja, a HEY, June!. Június 7. és 13. között ismét igazi különlegességekre számíthattok az újhullámos hiphoptól a népzenével átitatott popon át a dinamikus és improvizatív pszichedelikus artrockig. A megismételhetetlen és egyszeri előadások idén sem maradnak el, a program pedig nagyszerű előadókat sorakoztat fel: Co Lee, a Konyha zenekar, Boggie és Petruska közös produkciója, az ék, valamint Mehringer Marci és feltörekvő csapata.

Duna Karnevál // több helyszínen (2025. június 6-14.)

Idén június 6. és 14. között Budapest ismét pezsgő kulturális olvasztótégellyé válik a Duna Karnevál Nemzetközi Kulturális Fesztiválnak köszönhetően. A több mint negyed évszázados múltra visszatekintő esemény a magyar néptánc és zenei hagyományok mellett a világ számos folklór tradícióját is bemutatja. A fesztivál csúcspontja a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon megrendezett gála, ahol a Duna Művészegyüttes és a Magyar Állami Népi Együttes közös produkciója, az „Aranyidők” is látható lesz.

TILOS MARATON 2025 // Dürer Kert (2025. június 6-14.)

A Dürer Kertben 9 napon át maratoni adománygyűjtő fesztiválon várnak titeket. Minden nap más a tematika, a szerdai reggae, és csütörtöki bringás nap után a péntek az eklektika jegyében zajlik, a szombaton pedig egy rendhagyó Tilos Party Nappal zárnak.

Budapesti programok szerdán (2025. június 11.)

Bódis Krisztián, Soós Bertalan: Budapest könyvbemutató és kiállítás // Főfoto

A szerzőpáros több mint 15 éve fotózza Budapestet, ez a kiadvány az elmúlt 15 évet öleli fel a város folyamatosan változó életéből és építészetéből. A helyszínen kiállítás, dedikálás és egy kötetlen beszélgetés vár rátok.

Premecz Organ Trio // Opus Jazz Club

Premecz Mátyás neve a hazai közönség számára két dologgal forrt össze: lendületes zenekarokkal – közéjük tartozik a Kéknyúl, Fábián Juli és a Zoohacker, Little G Weevil és a Barabás Lőrinc Kvartett, de ő kísérte Jackie Orszáczkyt is is utolsó hazai turnéján –, és egy óriási Hammond-orgonával. Triójával túlnyomórészt saját szerzeményeit játsszák, stílusuk egészséges keveréke a jazznek, a bluesnak és a funknak. A zenekar első lemeze 2024 végén jelent meg Chicken Pressure címmel, amelynek anyaga most hallható először az Opusban.

Kat von D // A38

Június 11-én először Magyarországon az A38 Hajón ad koncertet, az egykori LA Ink sorozatból is ismert tetoválóművész, zenész Kat Von D, akit férje zenekara, a PRAYERS kísér egész európai turnéján.

Santana: Oneness Tour 2025 // MVM Dome

Június 11-én visszatér Budapestre a többszörös GRAMMY-díjas Carlos Santana. Oneness nevű turnéjának budapesti helyszíne az MVM Dome színpada lesz, ahol öt évtizedes pályafutásának energikus, szenvedéllyel teli dalai és természetesen a rajongók kedvencei hangzanak majd el. Santana eddig tíz GRAMMY-díjat és három Latin GRAMMY-díjat nyert, megkapta a Billboard Century Award-ot, bekerült a Rock and Roll Hírességek Csarnokába, és megkapta a Billboard Latin Music életműdíját is.

Budapesti programok csütörtökön (2025. június 12.)

Esti séta az Állatkertben

Június 12-én 18:30-tól ismét esti sétára indulhattok a Fővárosi Állat- és Növénykertben. Az esti séta alkalmával a kulisszák mögé leshettek be, a séta pedig ezúttal a pálmaházat, a szavannaházat és a takarmánykonyhát mutatja be részletesen az érdeklődőknek.

Tovább az eseményre >>

Kacsakő Irodalmi Színpad: Bob Dylan és mások // Szentendre

Mester Csabi és barátai koncertje a Duna-parton sok Bob Dylan szerzeménnyel, fordítással.

Ripoff Raskolnikov Band // Barlang, Szentendre

A Ripoff Raskolnikov Band az americana stílus egyik legkiemelkedőbb hazai képviselője, amely a blues, folk és singer-songwriter műfajokat egyedi módon ötvözi. Raskolnikov közel 30 éve él Magyarországon, és elismert dalszerző, aki anyanyelvi szinten beszéli az angolt, zenekara pedig a műfaj legkiválóbb zenészeiből áll.

Pénteki programok Budapesten (2025. június 13.)

Cucli – vendég: Epres Attila // Apertúra

Hogy mi a Cucli? Az Apertúra társulat éppen kapható írói/rendezői fogják magukat és egész nap híreket olvasnak, hogy a megfelelőt kiválasztva, egyetlen éjszaka alatt darabot írjanak belőle. Másnap reggel 10-kor olvasópróba, aztán jön a fény-hang-jelmez-díszlet (már ha van rá idő) és este 18:45-kor premier, először és utoljára. Nem tud nem aktuális lenni. De nem vicces sem. Mindenesetre játékos, mindenki számára.

Mozgás Éjszakája 2025 // Hősök tere

Ki tudna ellenállni egy éjszakába nyúló pörgős zumbának, egy izzasztó fitnesszórának vagy egy forró latin táncnak a díszkivilágított Hősök terén? Ha még ettől is többre vágysz, akkor sárkányhajózz vagy SUP-ozz a Városligeti-tavon, ragadj tollasütőt és játssz hajnalig, mászd meg az óriási boulder falat vagy próbáld ki magad az akadálypályán, végül lazulj el a Városliget hűs fái alatt egy jógaórán!

Bővebb infó >>

Mozgás Éjszakája 2025 // Dunakeszi

Maradj lendületben és mozogd át az éjszakát a nyár legbulisabb ingyenes sportfesztiválján.

OIEE // Kaleidoszkóp Ház, Esztergom

Kocsis Bence szólóprojektjének egyedülálló hangzásában instrumentális elemek, tropical és nem-tropical house, break, techno, nudisco trance elemekkel, modern soul jellegű vokál és táncolható melódiák egyesülnek.

FILO // PONTOON

FILO ezúttal akusztikus formában, új hangszerelésben, új hangulattal hozza el jól ismert dalait a pesti Duna-partra.

Szombati programok Budapesten és környékén (2025. június 14.)

Schaumarkt x Flohmarkt // Solymár

Június 14-én visszatér Solymárra a Schaumarkt x Flohmarkt. A termelői finomságok mellett ezen a napon régi tárgyak, könyvek, kincsek és kedves meglepetések között válogathattok nagyszerű hangulatban.

Nyár eleji Bucka-tavi zsibvásár // Szigetszentmiklós

A szigetszentmiklósi Bucka-tó partjára invitál június 14-én egy különleges zsibvásár. Ha neked is van olyan holmid, amire már nincs szükséged, add el ezen a vásáron, hátha másnak hasznos kincs lehet.

Gazdagréti Zsibvásár

A nyári szünet előtti utolsó zsibvásárt tartják június 14-én a gazdagréti Regős utcában. És hogy mire számíthattok? Ruhákra minden korosztálynak, játékokra, könyvekre, lakberendezési tárgyakra és még ennél is több kincsre és új otthonra váró kacatra.

Nyárindító bolhapiac Zuglóban

Nyárindító bolhapiacra invitál június 14-én szombaton a Zuglói Civil Ház. Ha szerettek kincsekre vadászni, keresni, találni és alkudozni, akkor ezt a programot 9 és 13 óra között ne hagyjátok ki!

Budafoki Pincejárat // Budafok-Tétény

Június 14-én Budafok ismét fesztiválhangulattal várja a látogatókat, a soron következő Pincejárat, valamint a Kerület Napja alkalmából. A nap zenével veszi kezdetét a Budafoki Piactéren és délután fél négytől egészen este hétig dübörög majd a Pincejárat Zenei Tehetségkutatójának döntője. Hat feltörekvő zenekar – a Red Bug, Ronai, Küszöb Zenei Egység, Mészáros Tamás, Midnight Millers és a The Grommets – száll ringbe, hogy elnyerje a Budafoki Pezsgő- és Borfesztiválon való fellépés lehetőségét. Ezen a napon természetesen a különleges pincelátogatások, borkóstolók és a vezetett séták sem maradnak majd el.

Kétarcú Krisztina: Modernizmus és hagyomány Budán

Június 14-én Buda egyik különleges városrésze, Krisztinaváros két különböző hangulatából kaphattok ízelítőt. A Sétaműhely csapatával kalandozhattok a fővárosban ezen a délelőttön a Vérmezőtől egészen a Horváth-kertig. Ezen a szombaton közelebbről is megismerhetitek a fogalommá vált városrészt, mely művészeti és közéleti központja is volt a budai polgároknak, ahova írók, költők, színészek látogattak el rendszeresen inspirálódni.

Mesék Éjszakája 2025 // Gellérthegy

Akárcsak a mesékben, hetedik alkalommal kerül megrendezésre a Mesék Éjszakája. A Gellérthegyen található Mesék tisztásán ezúttal is mesemondók és mesét hallgatni vágyó kicsik és nagyok gyűlnek össze és indulnak külső és belső utazásra a meséknek köszönhetően.

Újzenekar & Botox // Kabin

Ez az a nap amikor nem kell sminkelni, mert arcodba fecskendezi a sört este 7-től a Botox, hogy utána kitáncold magadból újra és újra és Újzenekarra.

Vasárnapi programok Budapesten és környékén (2025. június 15 .)

Gyerekszínház a Ligetben // Városliget

A Hahota Gyermekszínház, a Görbetükör és a Szép Ernő Színház izgalmas és varázslatos A császár új ruhája c. családi meseelőadással várja a 3-10 éves korosztályt június 15-én a Városligeti Nagyjátszótér szomszédságába. A színes díszletek között zajló mesejátékokat könnyen érthető, verses formátumban adja elő a 3-4 fős társulat, s közben játékosan bevonják a résztvevő gyermekeket is a produkcióba.

Tovább az eseményre >>

Vintage Fashion Market // Klauzál téri Vásárcsarnok

Június 15-én a Klauzál téri Vásárcsarnokban a Vintage Fashion Marketé lesz a főszerep. A főváros egyik legizgalmasabb vintage gardrób ruhavásárán új, fenntartható darabokkal frissíthetitek fel nyári ruhatáratokat. Az már csak hab a tortán, hogy mindezt pénztárcabarát és megfizethető áron.

We Love Vintage // Kult7 Erzsébetváros

A június 15-én megrendezésre kerülő We Love Vintage jóval több, mint vásár. Az eseménynek az erzsébetvárosi Kult7 ad otthont, ahol a vásár kiegészül egész napos fenntarthatósági fókuszú programokkal, workshopokkal, kerekasztal-beszélgetésekkel, divatbemutatókkal és nyereményjátékkal is.

Antik- és bolhapiac Szentendrén

Minden hónap harmadik vasárnapján, júniusban 15-én ismét tárt karokkal és fantasztikus portékákkal vár benneteket Budapesttől nem messze, Szentendre hangulatos antik- és bolhapiaca. A Bükkös-patak partján ezúttal is kereshetitek és kutathatjátok a régóta vágyott kincseket, alkudozhattok és térhettek haza a megérdemelt vásárfiával.

Gardrób Közösségi Vásár // Zsiráf Pest

Június 15-én a már sokak által ismert Gardrób Közösségi Vásárnak a Zsiráf Pest ad otthont. A 12 és 16 óra között megrendezésre kerülő vásáron ezúttal szabadtéren válogathattok a jobbnál jobb ruhák, cipők, táskák, ékszerek és kiegészítők között.

Makers’ Market // Fény utcai piac

Június 15-én újra Makers’ Market a Fény utcai Piacon! Ezúttal több mint nyolcvan hazai alkotó rengeteg gyönyörű tárgyával, a legfinomabb kávékkal, péksütikkel, édességekkel és egyéb finomságokkal várja a design és a gasztronümia iránt elkötelezetteket.

BÁRKA Újbudai Nemzetiségek Fesztiválja // Feneketlen-tó

Harmadik éve hagyja el a kikötőt a Bárka, Újbuda 13 nemzetiségével a fedélzeten. A Bárka Fesztivál egy olyan ünnep, amin a város dzsungelében különböző kultúrák folklórjában merülhetünk el. Megünnepelhetjük a bennünk és velünk élő sokszínűséget, a bolgár, cigány, görög, horvát, örmény, lengyel, német, román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén és ukrán élő kultúrát. A tavalyi fesztiválhoz hasonlóan délelőttől gyerek-gasztro-zenei-kézműves-irodalmi programokkal várnak egészen este 10-ig.

MFÖEK Nyári Örökbefogadó Nap

Találkozzatok gazdikeresőinkkel, nézzétek meg a támogatói cuccokat és kérdezzetek bátran az ideiglenes befogadásról, örökbefogadásról.

Szecessziós kincsvadászat Terézvárosban

Június 15-én, vasárnap délután az elmúlt idők szenvedélyes építészetének nyomába eredhettek a Korzózz Velünk! vezetett sétáján. A séta a Zeneakadémia egyedülállóan díszített épülete mellől indul hullámzó falfelületek, kígyózó vonalak, mitológiai utalások és titkos jelentést hordozó alakok mentén. A néhány órás séta ízelítőt ad majd a szecesszió ezer arcából, Terézvárosban fellelhető megannyi kincséből, melyek megfejtésre várnak.

Tovább az eseményre >>