Kirándulás Budapest közelében: 5 úti cél téli barangolásokhoz

Rövidebb túraútvonalakat ajánlunk hangulatos téli kirándulásokhoz, melyeken megcsodálhatjátok a természet fagyos csodáit. Higgyétek el, megéri ilyenkor is útnak indulni, de meleg öltözet és forró tea legyen azért nálatok!

Nagy-Szénás, Nagykovácsi

A Budai-hegység legszebb panorámájáról híres, 550 méter magasan található Nagy-Szénás nemcsak kerek dolomitkúpjaival, hanem 1965 óta Európa Diplomával is büszkélkedhet, ami annyit jelent, hogy a természeti értékekben különösen gazdag területek közé sorolják. Ezeket a természeti kincseket mutatja be a Nagykovácsiból induló, csupán 2 kilométeres tanösvény. A hegytető többnyire kopár, emiatt gyakran fúj erős szél, így érdemes figyelni a réteges ruházatra, de minden bizonnyal a csúcson elénk táruló elképesztő kilátás mindezért kárpótol bennünket. Visszafelé érdemes útba ejteni a hegy oldalában megbújó két kis barlangot, a Nagyszénási-barlangot és a Nagyszénási-sziklaüreget is.

Jági tanösvény, Pilisszentiván

Pilisszentiván határában, a Duna-Ipoly Nemzeti Park területén található a Jági tanösvény, ami könnyű, mégis változatos útvonalat kínál, akár kezdő túrázók számára is. A tanösvény teljes hossza mindössze 3,5 kilométer, a szintemelkedés pedig minimális, így akár két óra alatt bejárható, könnyedsége miatt pedig kiváló célpont lehet kisgyermekes családok, babakocsisok és idősek számára is. A túra a Vadász-réti-patak völgyéből indul, és érinti a különösen szép látványt nyújtó Jági-tavat, valamint egy kis út menti kilátót is, utolsó szakasza pedig a közeli falu mesebeli házai mellett vezet vissza a kiindulási ponthoz.

Tündér-szikla, Budapest

Ha némi nyugalom és meghittség reményében eltávolodnátok a város zajától, egy közös hétvégi kirándulás keretében számtalan lehetőségetek adódik. A Libegő zugligeti, a Gyermekvasút, valamint a 22, 22A, 222-es busz Szépjuhászné megállójától és a Normafa felől is megközelíthető Tündér-szikla minden lépést és minden erőfeszítést megér. A 383 méter magas dolomitsziklánál érdemes időzni egy keveset: gyönyörködhettek a panorámában, míg kipihenitek a kirándulás fáradalmait.

Árpád-kilátó, Budapest

Az Országos Kéktúra vonalát érintő Árpád-kilátót több központi helyszínről is meg lehet közelíteni egy könnyed félórás túrával, a néhol meredekebb szakaszért pedig az elképesztő látvány kárpótol. Az 1929-ben emelt, székely stílusú kilátóból gyakorlatilag az egész város elénk tárul: többek között tökéletesen látszik a hidakkal tarkított Duna, a Parlament épülete és a Gellért-hegy is. A 360 méter magasan álló tornyos kőkilátó körül tűzrakóhelyek, padok és asztalok is rendelkezésre állnak.

Rezső-kilátó, Dobogókő

Tirts Rezső egykori erdőtanácsos a hazai turistamozgalom igencsak tevékeny alakja volt, nagy szerepet játszott a Pilisi Parkerdő feltérképezésében, illetve ő készítette Dobogókő első turistajelzését. A róla elnevezett, Dobogókő melletti kilátó méltán őrzi emlékét, hisz innen nyílik a legszélesebb, s talán az egyik legszebb panoráma a festői Dunakanyarra. A széles kilátóteraszon állva a Prédikálószék gerince, valamint a Mátra, a Visegrádi-hegység, a Börzsöny és a Selmeci-hegység hegyeinek vonulatai hullámoznak.

A Budai-hegység tartogat még felfedezésre váró ösvényeket: