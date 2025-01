7 nagyszerű vezetett séta Budapesten februárra, a tél utolsó hónapjára

Kellemes és egyben hasznos időtöltésben lehet ezúttal is részetek, ha a tél utolsó hónapjában vezetett séta keretében fedezitek fel a főváros kulisszatitkait. Öltözzetek jó melegen és barangoljatok egy jót a történetekkel teli utcákon!

Mesélő Óbuda

Február 8-án Óbuda kulturális központjának szervezésében ismerhetitek meg közelebbről e történelmi városrész lebilincselő titkait. A szombaton 13 órakor, Óbuda Fő teréről induló vezetett séta titkok, mesék és múltbéli kalandok mentén kalauzolja majd az érdeklődőket. Ha nem akartok lemaradni Óbuda macskaköves utcáinak és épületeinek meséiről, váltsátok meg időben sétajegyeteket az Esernyős helytörténeti barangolására!

A séta időpontja: 2025. február 8. | Tovább az eseményre >>

Szépjuhászné séta

Február 11-én a GreenWalks Budapest kalauzolja majd az érdeklődőket egy könnyű, erdei séta és számos izgalmas kérdés mentén. Ha mindig is kíváncsiak voltatok, hogy ki is volt pontosan Szépjuhászné, milyen hírességek fordultak meg a Szépjuhászné vendégfogadóban, miből épült eredetileg a Kis-Hárshegyen a Makovecz-kilátó, és hogy miért került be az úttörővasút a Guiness-rekordok közé, ezen a programon kiderül!

A séta időpontja: 2025. február 11. | Tovább az eseményre >>

A várban lakni világnézet

Február 15-én a Korzózz Velünk! vezetett sétáján ezúttal a budavári arisztokrácia életéről és végnapjairól hull le a lepel. A szombaton 14 órakor induló sétán terítékre kerülnek pletykák, botrányok és érdekes történetek politikán innen és túl. Az izgalmasnak ígérkező eseményen természetesen az épületek falai mögött rejtőző titkok is feltárulnak és azok a korántsem hétköznapi életek, melyek szigorú viselkedési szabályok, etikett és elrendezett házasságok mögé kényszerültek.

A séta időpontja: 2025. február 15. | Tovább az eseményre >>

Így laktak ők

Híres otthonok híres lakóinak sorsa elevenedik meg február 16-án a Pestbudai Séták kultúrtörténeti sétáján. Ezen a vasárnap délelőttön fény derül majd olyan kérdésekre, mint hogy hol írta Szerb Antal az Utas és holdvilágot, vajon miért mászkált Déry Tibor az utcán pizsamában, és hogy melyik az a bizonyos ajtó, melyet Szabó Magda regényéből ismerhetünk. Izgalmas két óra vár rátok, ahol vidám és bús történetek egyaránt fűszerezik majd a sétát.

A séta időpontja: 2025. február 16. | Tovább az eseményre >>

Szecessziós pompa a pesti villanegyedben

Február 16-án, vasárnap sem maradunk nagyszerű, télvégi program nélkül, a Korzózz Velünk! csapata ezúttal a pesti villanegyedben kalauzolja majd a kíváncsi érdeklődőket. A 10 órakor kezdődő vezetett sétán a szecesszió rejtelmeiben merülhettek el és tehettek sétát Budapest csillogó aranykorában. A villák mentén tett sétán Ráth György egykori otthona is megmutatja majd titkait, az Iparművészeti Múzeum szecessziós gyűjteményével együtt.

A séta időpontja: 2025. február 16. | Tovább az eseményre >>

Szkénéző séta

A kívül-belül impozáns Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem épületegyüttese nem akármilyen történeteket és legendákat őriz. Február 23-án a Szkéné Színház szervezésében pillanthattok be ezúttal a kulisszák mögé, de nem maradnak majd el a családi anekdoták és ereklyék sem. Az épületegyüttes kapcsán természetesen a Szent Gellért tér régmúltjáról is lesz szó, akárcsak az épület falai közt megbújó, több mint 50 éves Szkéné Színház történetéről.

A séta időpontja: 2025. február 23. | Tovább az eseményre >>

Egy törökfürdő meséje

Február 24-én egy nem mindennapi épület, az évek óta zárva tartó Király Fürdő nyitja meg kapuit az Imagine sétáján résztvevők előtt. A másfélórás épületbejárás alkalmával a felújítás előtt álló épület egy merőben másik arcát ismerhetitek meg, ahol egykor életek és sorsok találkoztak össze. Azok számára, akik mindig is érdeklődtek Buda híres törökfürdőinek története iránt és élnek-halnak az urbex élményekért, nem érdemes kihagyni!

A séta időpontja: 2025. február 24. | Tovább az eseményre >>

