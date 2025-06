Hajózz, és nyerj! – Nyereményjátékkal és felejthetetlen élményekkel indul a nyár a Balatonnál 

A nyár a Balatonnál nem teljes hajózás nélkül – ezt ma már a legtöbben így gondolják. És ha már hajózás, akkor BAHART! Idén nyáron azonban még egy különleges meglepetéssel is készül a Balatoni Hajózási Zrt. és a Mastercard, akik közösen újra elindítják népszerű nyereményjátékukat, amelynek keretében az utasok nemcsak felejthetetlen élményekkel, de értékes nyereményekkel is gazdagodhatnak.

Indul a játék – csak pár kattintás, és máris a nyeremények felé hajózhatsz!

A „Hajózz, és nyerj!” szlogennel induló kampány 2025. június 15. és augusztus 31. között zajlik, így szinte egész nyáron részt vehetsz benne. A részvételhez nincs más dolgod, mint:

Vásárolj jegyet online a jegy.bahart.hu oldalon!

Használd a MASTERCARD NYÁR kuponkódot!

Fizess Mastercard® bankkártyával!

És már részt is veszel a sorsoláson! Ha ezek a feltételek teljesülnek, automatikusan bekerülsz a sorsolásba, ahol minden héten értékes nyeremények találnak gazdára.

Értékes nyeremények hétről hétre

A heti nyeremények között 2 db páros ajándékutalványt sorsolnak ki minden hajótípusra a menetrend szerinti hajójáratokra, valamint egyedi, stílusos „Áthajózhatnánk” feliratú pólókat, amelyek remek emlékei lehetnek a balatoni utazásnak.

A játék végén pedig egy különleges főnyeremény is gazdára talál, mégpedig egy 2 éjszakás családi wellness hétvége a siófoki Hotel Azúr****-ban. A nyertes és családja (2 felnőtt + 2 gyermek) igazi pihenésre számíthat a Balaton egyik legkedveltebb szállodájában – panorámás kilátással, wellnessrészleggel és persze rengeteg élménnyel.

Az online jegyváltás előnyei

Az online jegyváltásnak számos előnye van, csak néhány, hogy miért érdemes ilyen módon jegyet váltanod:

Gyors és kényelmes – nincs több sorban állás a pénztáraknál.

Biztos helyed lesz a hajókon – biztosan nem maradsz le, ha előre vásárolsz jegyet.

Bárhonnan elérhető – akár otthonról, akár már útközben a Balaton felé.

A BAHART idén nyáron is változatos hajózási lehetőségekkel várja az utasokat: menetrendi járatokkal, sétahajókkal, bulihajókkal, chillhajókkal és gyerekhajókkal is találkozhatunk a Balaton 16 kikötőjében. Legyen szó romantikus naplementéről, családi kirándulásról vagy aktív kikapcsolódásról – minden korosztály megtalálja a számára legjobb lehetőséget a fedélzeten.

A most futó kampány nemcsak a hajózás élményét, hanem a digitális fejlődést is ünnepli: azt a kényelmet és gyorsaságot, amit ma már természetesnek veszünk, de amit érdemes újra felfedeznünk a BAHART-tal együtt. Foglalj jegyet még ma, és tedd még emlékezetesebbé a nyarad egy balatoni hajóúttal – most akár egy családi wellness hétvége is a tiéd lehet!

Hajózz a BAHART-tal, és köss ki a nyereményeknél!

További információk, részvételi szabályzat és online jegyvásárlás: bahart.hu

Programok sokasága várja a család apraja-nagyját a Balatonál nyáron: