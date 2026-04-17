Különleges hajójáraton fedezhetjük fel a Kis-Duna rejtett kincseit Budapesttől egy karnyújtásnyira

Az igazán napsütéses idő beköszöntével végre a vizeket is meghódíthatjátok a főváros közvetlen közelében, hiszen hamarosan ismét feltárulnak a Duna élővilágának titkai egy különleges sétahajózás keretében.

Szuper hírünk van a vizek szerelmeseinek, idén ugyanis hét alkalommal rendezik meg az előző években is nagy népszerűségnek örvendő sétahajózást a Kis-Dunán. Leghamarabb május 3-án tudtok a fedélzetre lépni, de egészen szeptember közepéig válogathattok az időpontok közül – ahogyan az azonban a szervezők tájékoztatásából is kiderül, az indulások időpontjai módosulhatnak az esetleges zsilip-karbantartások, valamint a vízállás függvényében.

A másfél órás program a szigetszentmiklósi kikötőtől indul naponta három alkalommal, és egészen a szigethalmi holtágakig csodálhatjátok meg a Kis-Duna élővilágát és úszólápjait. A hajó vezetőjétől a Duna-ág változatos állat- és növényvilágáról is megtudhattok számos érdekességet, így a vízi kirándulás mindenre kíváncsi kisgyerekekkel is kifejezetten jó móka lesz.

A programon való észvételeteket érdemes minél előbb bebiztosítani, hiszen az 5000 forintos ár csupán előzetes jelentkezés esetén érvényes. A nagy érdeklődésre való tekintettel az előzetes jelentkezés minden esetben szükséges, melyet az eseménynél megadott e-mail címeken tudtok megtenni.

A hajó minimum 27 fő jelentkezése esetén indul, 10 fő felett pedig csoportosan is foglalhattok, így a program nagyszerű választás lehet kisebb csapatépítők vagy baráti társaságok számára is.

