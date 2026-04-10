Ingyenes programokkal és vízparti hangulattal csalogatja a nyarat a Római-part kedvenc találkozópontja

Duna-part, hekkillat, madárcsicsergés és napsugarak – a Római-parton már meg is kezdődött a vakáció, és akár már ma belekóstolhatunk a nyár ízébe, hála a környék első számú találkozópontjának.

A szél színpompás napvitorlákkal jár táncot, a levegő frissensültektől illatozik, minket pedig egyszerre csap meg a nosztalgia és a várakozás izgalma: az Evezős Sörkertnél járunk, a panorámás kerthelyiség láttán pedig azonnal tátva marad a szánk.

Találkozóhely a város legzöldebb pontján

Az öreg fák árnyékában megbújó, teraszos gasztroparadicsom idén áprilisban 41. alkalommal is megnyitotta kapuit, hogy pazar falatokkal, jó hangulattal, és még annál is jobb programkínálatával robbantsa be a nyarat. Már alig várjuk, hogy szemügyre vegyük az új étlapot, ám előtte még gyorsan lehuppanunk a bejárat melletti „csónakkanapéra”, hogy magunkba szívjuk a hamisítatlan vízparti hangulatot.

Az étterem előtti sétányon babakocsit toló anyukák, kutyát sétáltató baráti társaságok, lelkes kocogók, na meg romantikusan andalgó párok váltják egymást – és milyen jól is teszik, hiszen ez az érintetlen partszakasz bármilyen szabadidős tevékenységhez alkalmas. A természetközeli élmény, melyet a Római-part ad, egészen 4,2 kilométeren át tart, közben pedig egyedülálló ökoszisztéma és a hullámzó Duna veszi le lábukról a fővárosiakat.

Mint megtudjuk, ilyet máshol keresve sem találni – ebben a környezetben lelt otthonra 1983-ban az Evezős Sörkert, melyet már csak úgy emlegetnek, mint a környék kedvenc találkozópontja.

A pléhbodegából lett sörkertlegenda immár az Eventrend Group tagja: a cégcsoport 2017 óta a hagyományok mentén, a csapat oszlopos tagjaival kéz a kézben egyengeti az Evezős útját. A több mint három évtizedes tapasztalat, melyre az Eventrend a gasztronómiai egységek üzemeltetésében tett szert, garantálja, hogy közös munka napról napra gyümölcsözőbb lehessen. Kőrössy Zoltán, alapító-tulajdonos azt is elárulta, az Evezős az Eventrend nyári favoritja.

Nem csoda, hiszen a nagyváros nyüzsgéséből ide egy hang sem jut el: cserébe az ételeket madárcsicsergés közepette fogyaszthatjuk el.

Hétvégente délután élő zene csendül fel, melynek nyáron még az este sem szab gátat –az apróságokat közben pedig gyereksarok várja. De ne szaladjunk ennyire előre!

Halak, street food és nyári hangulat a Rómain

Sikerül kiválasztanunk a több mint háromszáz fős terasz egyik legjobb asztalát: falatozás közben majd kedvünkre gyönyörködhetünk a folyó tükrén megcsillanó napsugarak látványában, miközben a társasági élet ütőerén is rajta tartjuk ujjainkat.

A beszélgetés akarva-akaratlanul is a nyári tervekre terelődik – ilyen környezetben szinte már a naptár is előreugrik -, az asztalon pedig étvágygerjesztő fogások sorakoznak fel. Az Evezős Sörkertnél minden visszajelzés értő fülekre talált: visszatértek a legnagyobb kedvencek, de megannyi újdonsággal is bővült a kínálat, melyek egytől egyig a vendégek ízlése mentén kerültek kialakításra.

Úgy is mondhatnánk klasszikus, ismerős ízek köszönnek vissza, csak egy kicsit még jobban összerakva: ha vízpartról van szó, a hekk, a süllő, a fish&chips adja magát, de a garnéla, halászlé, a calamari is az étlap sztárja. Csak kapkodjuk a fejünket az újhullámos harapnivalók láttán – a szaftos smash burger édesburgonya-hasábbal, na meg coleslaw-val az igazi, de egy rántott ételben sem fogunk csalódni, pláne, ha még kovászos uborkát is rendelünk hozzá.

A színpompás saláták közt vegák és vegánok is megtalálják a nekik tetszőt, a könnyed fogást kereső húsimádók pedig egy Cézárral sose lőhetnek mellé. A magyaros street food vonalat erősítendő, a desszertek közt jókora palacsinták is helyt kaptak – a vízparti élményt már-már kötelező néhány tekerccsel megkoronázni. Ám azok sem maradnak édes zárszó nélkül, akik inkább a gombócra szavaznak: ők mogyorókrémes és epres verzióval egyaránt megjutalmazhatják magukat.

A magyaros ízvilág az Eventrend Group életében is kiemelt szerepet kapott. A cégcsoport rendkívül fontosnak tartja, hogy a hazai vendégkört is megszólítsa: míg a többi egységüket főképp turisták látogatják, az Evezős Sörkert egy olyan gyöngyszem, mely kifejezetten a magyar közönséget célozza meg. Nagy Gábor alapító-tulajdonos úgy fogalmazott, az Eventrend küldetése, hogy megértse a belföldi közönség gondolkodását – minden jel arra mutat, hogy sikerrel jártak.

Ami pedig a programokat illeti, az Evezős Sörkertnél egyszerűen mindig történik valami. Nem véletlenül hívják a Római-part társasági kikötőjének: spontán fröccsözések, zongoraestek, koncertek, táncos estek, és sok-sok nevetés rázza fel a vízparti kerthelyiséget. A programok nagy része ráadásul ingyenes – ha arra bicikliztek, sétáltok, vagy csak kapcsolódnátok, mindenképpen térjetek be hozzájuk!

Ha pedig kutyussal érkeztek, jó hírünk van: itt még a négylábúakra is gondoltak, ők kutyafagyival hűsíthetik magukat.

Az Evezős Sörkert krédója rendkívül egyszerű: továbbra is ők viselnék a Római-part családbarát, kutyabarát, emberbarát találkozópontja címet. Nem akarnak többnek látszani, mint amik – abban viszont szeretnének nagyon jók lenni.

Evezős Sörkert 1031 Budapest, Római-part 34.

Törzshelygyanús éttermek a város szívében: