Római-parti gasztrotúra: 5+1 bohém kerthelyiség balzsamos nyárestékre

Már itt toporog a küszöbön a soha véget nem érő napfényes nappalok, langyos nyári esték időszaka, amikor minden egy kicsit szebb, ízesebb, örömtelibb. Az egyszer élünk életérzést megidéző nyári hónapokban pedig a Római-part is felébred téli álmából: mutatjuk a kihagyhatatlan gasztrohelyeket az idei szezonra.

Evezős Sörkert

A jó öreg Evezős egy igazi veterán, amely a korral együtt haladva a Római-part egyik meghatározó közösségi helye volt mindig is. Már több mint 40 éve, hogy tárt karokkal várja a kicsiket, nagyokat, négylábúakat, fiatalokat és családokat egyaránt, hogy megfűszerezze a Római-parti lelassulást néhány csepp izgalommal. A feszélyezett légkörtől itt sem kell tartanunk, a bőség zavarától már annál inkább, ugyanis az étteremben a vízparti fogásokra, a street food ételekre, valamint a magyaros kedvencekre egyaránt lecsaphatunk. Hetente egyszer pedig élő koncertek mellett hódolhatunk a kulináris élvezeteknek.

1031 Budapest, Római part 34. | Facebook

Lido Beach

2024 nyarán újabb gyöngyszemmel bővült a Duna legkedveltebb partszakasza: a Lido Beach gazdag programkavalkádjával, mennyei ízeivel együtt berobbant a Római-partra. Természetesen magával hozta a balzsamos nyáresték hűsítő italait, így hát limonádék, sörök, valamint koktélok legjavával örvendeztettek meg mindenkit. Ez pedig idén nyáron sem lesz másképp, és mint tavaly is, a szürcsölnivalók mellett grilltálakkal, csipegetnivalókkal is várnak minket, miközben mesés pizzáikkal hozzák el az igazi dolce vita életérzést a Római-partra.

1031 Budapest, Római part 33. | Facebook

Horizont Római Sörkert

Szintén a tavalyi nyár újdonsága a Horizont Római Sörkert, amely kézműves sörökkel és sörkoktélokkal teremti meg a kraft sörök paradicsomát a Római-parton. A Horizont 15-féle folyékony kenyere között igazi kuriózumok is rejlenek, hisz egyszeri főzetekkel, díjnyertes darabokkal is találkozhatunk ittjártunkkor. Ám a gasztronómiai utazás nem lenne teljes a harapnivalók nélkül. Így hát elképesztő street food kínálatra, fish’n’chips variációkra, burgerekre, salmon-dogra is lelhetünk a négylábúakat is meleg szívvel fogadó, illetve kisgyermekes családoknak is kedvező Horizontban.

1039 Budapest, Losonc utca 13. | Facebook

Fellini Római Kultúrbisztró

A Fellini kavicsos vízpartjával és színes napágyaival idézi meg a tengerparti hangulatot a Duna-parton, ahol csupán az égszínkék víz hiánya árulhatja el, hogy nem a Földközi-tenger mellett szürcsölgetjük a gin-tonicunkat. A színes ülőhelyeken, asztalokon túl a koncertek és a különböző kulturális programok festik még vibrálóbbá a Felliniben szerzett emlékeinket. A kellemes hangulat, illetve a hűsítő italok mellől pedig nem hiányozhatnak a korgó gyomrok legjobb barátai sem: hamburgerek, mártogatósok, grill- és vegetáriánus ételek fokozzák tovább a Fellini-élményt.

1039 Budapest, Kossuth Lajos üdülőpart 5. | Facebook

Két Rombusz

A Két Rombuszban nincsen kristálypohár, fényes csillár és fine dining ételsor sem, viszont cserébe egész lelkünket feltöltő szabadságra lelhetünk a kerthelyiségben. A romkocsmában mindent megtalálhatunk, ami egy búfelejtő nyáresti kikapcsolódáshoz kell: jó hangulat, étel-ital, sütögető helyek, bogrács, hosszú asztalok, elnyúláshoz tökéletes lounge boxok és vadregényes környezet. Ha csak beugranánk néhány gyors falatra, akkor a széles italválaszték mellett lángosokkal, hamburgerekkel és palacsintával várnak ránk. Ám, ha tovább élveznénk az egyszerre bohém és vagány hely hangulatát, akkor – előzetes foglalást követően – bográcsozhatunk, grillezhetünk is itt. Csak az alapanyagokat ne felejtsétek otthon!

1031 Budapest, Római part 43. | Facebook

+1 Halterasz

Bár a Halterasz a Római-parttól már egy kissé távolabb esik, mégis vétek lett volna lehagyni a listánkról, hiszen a Pünkösdfürdőn található helyet a halkedvelők törzshelygyanús oázisaként is aposztrofálhatnánk. A halpalettáról ugyanis nem hiányozhat a hekk, a keszeg, a pisztráng és a süllő sem. De ha valaki nem szívleli az uszonyosokat, akkor többek között szárnyasokra is lecsaphat a Halteraszban, ahol grillételekből sincs hiány.

1039 Budapest, Kossuth Lajos üdülőpart | Weboldal | Facebook

