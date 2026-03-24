Egy falat New York Budapesten: 5 gasztrohely, ahol átjár az amerikai életérzés

Budapest gasztrotérképe első pillantásra távol áll New York nyüzsgő világától, viszont ha tudjuk, hová menjünk, meglepően könnyen beleharaphatunk a Nagy Alma hangulatába. Összegyűjtöttük azokat a budapesti helyeket, ahol, ha csak egy ízutazás erejéig is, de New Yorkba repülhettek.

Kihagyhatatlan lyukas zsemle: Budapest Bagel

Ha egy amerikai reggeliket is megszégyenítő igazán jó bagelre vágytok, néha tényleg az egyszerűség a kulcs és ezt a Budapest Bagel kínálata is tökéletesen bizonyítja. A Kálvin tér közelében és a Margit körúton megbújó helyen a klasszikus krémsajt–uborka páros éppúgy működik, mint a kicsit izgalmasabb kombinációk: a tojáskrémes-avokádós vagy a kacsamájkrémes-körtés verziók mind azt hozzák, amit egy jól eltalált, New York-i ihletésű bageltől várnánk.

1027 Budapest, Margit körút 62. | 1088 Budapest, Baross utca 4. | Facebook

Kötelező desszert: Donuterie

Ha az amerikai típusú, színes-mázas fánkok világába merülnétek el, a fővárosi Donuterie üzletei garantáltan nem okoznak csalódást: a pultban sorakozó darabok látványa már önmagában is olyan, mintha egy édességekkel teli New York-i pékségbe csöppennél. A klasszikus szalagos fánkok helyett itt a töltött, gazdagon dekorált változatoké a főszerep, ráadásul olyan ízekben, amelyek a jól ismert desszerteket és csokoládékat idézik meg a tiramisutól a Kinder Buenón át egészen az Oreóig vagy a Raffaellóig.

1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 56. | 1119 Budapest, Hadak útja 1. (Etele Plaza) | 1062 Budapest, Váci út 1-3. (Westend) | Weboldal

Pillekönnyű sajttorta: Cheesecake by Cookie Beacon

Ha a klasszikus, krémes New York-i sajttortára vágysz, nem kell repülőre ülnöd, hiszen a belvárosban működő Cheesecake by Cookie Beacon pultjában egymást érik a selymes, lágy textúrájú változatok, a klasszikustól a pisztáciásig vagy a vörös bársonyig. A hely kifejezetten a gazdag, olvadós állagú, részben baszk inspirációjú sajttortákra specializálódott, ahol többféle íz közül lehet választani, akár egy gyors desszertmegállóra is a Bazilika közelében.

1051 Budapest, Arany János utca 27. | Facebook

Hamisítatlan burgerek és steak: i55 Bar & Restaurant

Ha egy igazi amerikai vacsorára vágytok, ahol a steak és a burger mellé a hangulat is jár, az i55 American Bar & Restaurant jó eséllyel az egyik legközelebb visz New Yorkhoz. Az enteriőr és a koncepció egy amerikai országúti utazást idéz meg, miközben a tányérokon a klasszikusok sorakoznak: szaftos burgerek, USDA-minősítésű marhából készült steakek, BBQ-fogások és akár New York-i stílusú pizzák is.

1054 Budapest, Alkotmány utca 20. | Weboldal

Egy szelet pizza: Crudo Pizza

Ha egy igazi, vékony tésztás, hajtogatható New York-i pizzaszelet után ácsingóztok, a belvárosi Crudo Pizza pont azt az élményt hozza, amit a filmekből ismerünk. A ropogós, mégis rugalmas tészta, a klasszikus feltétek és a szeletben is kérhető pizzák mind a laza, Nagy Almára emlékeztető utcai hangulatot idézik. A kínálatban a jól ismert alapok például pepperoni vagy margherita mellett izgalmasabb variációk is megjelennek, miközben minden egyes falat azt sugallja, hogy ez tényleg egy szelet New York a belváros közepén.

1052 Budapest, Fehér Hajó utca 2-6. | Facebook

