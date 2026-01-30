12 fergeteges télűző gasztroprogram Budapesten és környékén, amit nem érdemes kihagyni

Budapest és az agglomeráció városai egyaránt emlékezetes ízekkel és programokkal várnak a késő téli, kora tavaszi hónapokban. Ezekből válogattunk most nektek pontosan egy tucatnyit.

Gasztrofesztiválok Budapesten

Mangalica Fesztivál // Time Out Market Budapest (2026. február 1-ig)

Január 26-tól kezdve egy teljes héten át tesztelhetitek a Time Out Market mangalicából készült különlegességeit. A Mangalica Fesztiválon a kulturális- és gasztronómiai piac tíz étterme – többek között a Szaletly, az Anyukám mondta és a M’EAT by Rácz Jenő – tíz különböző ízvilággal csábít, melyek között a hagyományos ízek és a forradalmi újdonságok egyaránt megtalálhatók. A gasztroprogramok minden nap 11:30 és 22:00 között várnak, ám a bárok egészen 23:30-ig állnak nyitva előttetek.

Tex-Mex Fesztivál // Tereza (2026. február 1-ig)

Bár a január elteltével végre egyre hosszabbak a nappalok, azért nem árt, ha valami átmelengeti a lelkünket a hidegben. A Tereza Tex-Mex Fesztiválján meleg, fűszeres ételek közül válogathattok, amik egészen biztosan élénkséget visznek a mindennapjaitokba. Január 30-án ráadásul egy különleges, élő zenével kísért lakmározáson is részt vehettek, ami a fantasztikus ízekkel párosítva garantáltan forró hangulatot kínál. Az érkezésetek előtt a várhatóan nagy érdeklődés miatt nem árt időben asztalt foglalni, ezt legkönnyebben online tudjátok megtenni.

Harmadik Budai Disznótor // Fény utcai piac (2026. február 1.)

Február első napján egy jó hangulatú, hagyományos disznótoron vehettek részt a Fény utcai piacon, ahol a finom falatok mellett zenés-táncos programokból sem lesz hiány. A Party Café Zenekar és a Rom Art már biztosan ott lesznek a fellépők sorában, de az eseményig még további bejelentésekkel készülnek a szervezők. Ha szeretnétek kivenni a részeteket az egészséges versengésből, jelentkezzetek a kolbásztöltő versenyre, amihez minden eszközt biztosítanak a helyszínen. A rendezvény az utóbbi program kivételével ingyenes – erre azonban ne felejtsetek el időben regisztrálni, ha megmérettetnétek magatokat!

I. Lőrinci Disznótoros Fesztivál // Havanna piac (2026. február 8.)

Remélhetőleg egy szuper gasztronómiai hagyomány elindulásának lehettek szemtanúi, ha február 8-án ellátogattok a Havanna piacra: ekkor debütál ugyanis a pestszentlőrinci disznótoros fesztivál. Az eseményt többek között Kovácsovics Fruzsina koncertje és kolbásztöltő verseny teszi izgalmasabbá. Az utóbbit követő kóstoló ráadásul 18. kerületi lakosok számára, Városkártya felmutatása esetén ingyenes. Az eseményt a hetente megrendezett vásár, kézműves foglalkozások, körhinta, lufihajtogató bohóc, illetve arcfestés teszi teljessé, így az egész család jól fogja érezni magát.

Furmint Február // Hagyományok Háza (2026. február 26.)

A február 26-i furmint nagykóstolón több mint harminc borászat kétszáz-féle bora közül válogathatnak a fajta kedvelői. A Hagyományok Házában a kiállító borászokkal is lehetőség lesz beszélgetni, akik szívesen mesélnek majd a fajtáról és az őket ért szakmai kihívásokról. Az idei rendezvény fókuszába a dűlőszelektált tételek kerülnek, így igazi ritkaságokat is kóstolhattok. Bár az esemény napján a helyszínen is tudtok jegyet vásárolni, érdemes hamarabb gondolni erre, hiszen így jóval kedvezőbben tudtok belépőhöz jutni. A programon korlátlan kóstolás vár rátok – azért csak óvatosan!

Borkarnevál // Otthonka (2026. február 27.)

Az Otthonka farsangi borkarneválján a jelmez nem kötelező, a jókedv viszont annál inkább – ezt pedig a belépővel járó korlátlan borfogyasztás és a hajnalig tartó tánc biztosítja. A február 27-i esemény ugyan 22 óráig van meghirdetve, de a záróra után kezdődik csak az igazi buli, hiszen a rendezvényig még zenei bejelentéssel készülnek a szervezők. Amennyiben alkoholmentesen oldanátok meg az estét, és csak a jó zene miatt jönnétek, sétálójeggyel arra is lehetőségetek nyílik. Ha nem akartok lemaradni az eseményről, biztosítsátok be minél hamarabb a helyeteket!

Gasztrofesztiválok az agglomerációban

Téltemetés a busókkal // Martonvásár (2026. február 7.)

Február 7-én hagyományőrző programra invitál Martonvásár, ahol a Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ rendezvényudvarán közösen űzhetjük el a telet. A nap folyamán megismerhetjük a néphagyományokat, kezdve a busójárástól egészen a kiszebáb égetésig. Martonvásár főterén zenés, táncos mulatságon vehetünk részt a busókkal együtt, az egyedülálló hangulatról pedig a tököli KOLO zenekar, valamint a Tököli Délszláv Táncegyüttes gondoskodik. Az ingyenesen látogatható rendezvényen egyedi portékákat kínáló kézműves vásárral és ízletes étel- és italkínálattal várják az érdeklődőket.

Falánk Fánkfalók Találkozója // Monor (2026. február 8.)

Február 8-án Monoron találkoznak a falánk fánkfalók, hogy irigylésre méltó hobbijukat másokkal is megosszák. A Monor Hegyessy Lions Club szervezésében megvalósuló eseményen természetesen a jótékonyság is fontos szerepet kap: a finomságokból befolyt összegből idén is rászoruló családokat támogatnak. A KultPincébe már 13 órától lehet érkezni, ahol a hagyományos lekváros, csokis és vaníliapudingos fánkok mellett isteni forralt bor, tea, fröccs, zsíros kenyér és persze szuper hangulat vár. Tehát ha a jóllakottságoddal szeretnél másokon segíteni, ne hezitálj: február második vasárnapján irány Monor!

HÍVOGATÓ – Tavaszváró forgatag // Biatorbágy (2026. február 14.)

Téli hagyományaink kelnek életre február 14-én a Budapesttől kevesebb, mint fél órára lévő Biatorbágyon. Az egész napos tavaszváró forgatagon helyi civil közösségek gondoskodnak a disznótorosok hangulatát idéző finomságokról és a vásári kavalkád semmihez sem fogható élményéről, miközben a Juhász Ferenc Művelődési Központban változatos kulturális programok várnak titeket. A szervezők a tradíciók ápolásán túl a társasági élet meghatározó alkalmának tartják az eseményt, ahol a közös pillanatok és lakmározások mellett akár még új barátságok is születhetnek.

Hájastészta- és fánksütőverseny // Csömör (2026. február 21.)

Idén 27. alkalommal rendezik meg Csömörön a már hagyománynak számító hájastészta- és fánksütőversenyt, ahol a versenyző csoportok süteményeiből a helyszínen megvásárolható kóstolójeggyel lakmározhattok február 21-én. A puha tésztákhoz persze egy jó adag gyümölcslekvár is dukál, amit szintén egy verseny kereteiben fog elbírálni a sokat kóstolt, szakértő zsűri. Ha a kóstolás helyett inkább a főző- és sütőtehetségetekkel kápráztatnátok el mindenkit, siessetek, hiszen nevezni csupán február 6-ig lehet. Az elkészült finomságokat a rendezvény napján 11 és 13 óra között adhatjátok le a helyszínen.

Szentendre és csokoládé // Szentendre (2026. március 20.)

Ezt még Gombóc Artúr is megirigyelné: a szentendrei Édeni Édességek Boltja mennyei csokikóstolóval vár titeket március 20-án. Az eseményen Mélyi Márta, a bolt munkatársa fog titeket vezetni a 11 tételből álló kóstolón, melyek a városhoz köthető ízeket vonultatják fel – köztük a levendulát, a rózsát, a fahéjat, a rozmaringot és az egrest. A kóstolóra csupán 11 fő jelentkezését tudják fogadni, így ha nem akartok lemaradni, foglaljatok időben! A rendezvény este hétkor kezdődik, időtartama kb. egy óra – azért ne siessetek annyira, hiszen a festői szépségű város az esti órákban is megér egy sétát!

Taste of Transylvania // Szentendre (2026. március 27-29.)

Szintén Szentendre ad otthont a legnagyobb erdélyi tematikájú gasztrorendezvénynek, a Taste of Transylvaniának. Március 27. és 29. között a Skanzenben tudjátok megkóstolni Erdély és Románia ízeit: az Örömfőzdében tapasztalt erdélyi háziasszonyok és profi szakácsok mérhetik össze tudásukat, és oszthatják meg egymással a tapasztalataikat. Az egész hétvégét lefedő programsorozatot húsvéti vásár, valamint könyvbemutatók és filmvetítések színesítik, sőt, még a Bagossy Brothers Company és az Alma együttes is fellép. A szórakozás – és persze a jóllakott has – tehát kicsiknek és nagyoknak is garantált!

