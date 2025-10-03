A legfinomabb kürtőskalácsok édesítik meg az őszt Budapesten idén októberben

Októberben immár 12. alkalommal kerül megrendezésre az ínyencek és édesszájúak legjobban várt őszi gasztroeseménye, a Kürtőskalács Fesztivál.

Az őszi Kürtőskalács Fesztivál keretében október 10. és 12. között nem kevesebb, mint 10 stand kínálja majd a legfinomabb, hagyományosan készített, faszénparázson sült, frissen gőzölgő kürtőskalácsokat, melyek mellől nem hiányozhatnak a töltött és mentes kürtőskalácsok, az ízlelőbimbókat kényeztető kürtősdesszertek, valamint a Kürtős Fondü sem.

A fesztivál felejthetetlen hangulatáról nem kevesebb, mint 3 színpad, 6 helyszín és temérdek program fog gondoskodni a Fővárosi Állat- és Növénykert teljes, illetve a Biodóm kijelölt területén. Mivel október a mellrák elleni küzdelem hónapja a kürtőskalácsok vásárlásával most jótékony célt is szolgálhattok.

A Pink Gasztro mellrák elleni kampány keretében a szervezők minden megvásárolt málnás kürtőskalács árának 15%-ával a Mellrákinfó Egyesület munkáját támogatják. Az eseményről minden további információt megtaláltok a Facebook-eseménynél ide kattintva.

