Újdonságok Budapesten: 10 újonnan nyílt hely, amit érdemes felfedezni októberben

Az igazi ősz beköszönte számtalan újdonságot is hozott a fővárosba. Legyen szó olasz ízekről, csokoládémennyországról vagy autentikus magyar konyháról, mindenre találtok opciót!

Óbuda Bay

Szeptember 27-én nyitott meg az Óbuda Bay, Magyarország első és egyetlen kizárólag nappali rendezvényhelyszíne, amely világszínvonalú otthont biztosít a daytime eseményeknek, legyen az buli vagy céges rendezvény. Az Óbuda Bay 1500 m²-es komplexuma világszínvonalú fellépőkkel, hamisítatlan fesztiválhangulattal, látványos LED-fallal és a legújabb L’Acoustics hangrendszerrel kezd új fejezetet a daytime clubbing műfajában, de a tervek szerint divatbemutatóknak, konferenciáknak és koncerteknek is otthont ad majd a későbbiekben.

1033 Budapest, Óbudai-sziget | Facebook

Ha kíváncsiak vagytok, milyen színvonalas bulik várnak rátok >>

Tutto Budapest

A Tutto csapata a New York-i Little Italy ízeit és pezsgését hozza a pesti Broadwayre, az egyre népszerűbb sharing koncepció jegyében. Az olasz-amerikai konyha olyan nagyágyúi várnak itt, mint a maffiafilmekből ismerős húsgombócos spagetti, a parmezános csirke, de a szarvasgombás arancini, a minestrone és marha carpaccio is kihagyhatatlanok. Zárásként kérjük ki az XXL tiramisut, majd koronázzuk meg azt egy spéci koktéllal a teljes Tutto-élményért!

1065 Budapest, Nagymező utca 38. | Instagram

Whale Restaurant

Budapest legújabb svédasztalos étterme az ázsiai, olasz és magyar gasztronómia klasszikusaival invitál sokfogásos kalandozásra az ízek tengerén. A korlátlan étel- és italfogyasztást kínáló Whale Restaurant palettáján tökéletesen megférnek egymás mellett a wokban készült ételek, a sushi, a magyaros fogások, akárcsak a tenger gyümölcseitől roskadozó tányérok! Az ételek mellé ráadásul látványos teppanyaki show és elegáns, távol-keleti hangulatú környezet dukál.

1105 Budapest, Vaspálya utca 25. | Weboldal

Cocoa – Bliss by Chocolate

A Nagymező utcában tárta szélesre ajtajait Budapest újdonsült csokoládémennyországa, a Cocoa – Bliss by Chocolate. A hét minden napján nyitvatartó, látványműhellyel megtoldott édességboltban minden adott, hogy hódoljatok a minőségi alapanyagokból készített pralinék, forró csokik, valamint a ceremoniális kakaó élményének. A folyamatosan bővülő kínálatban máris kóstolható egy újdonság, a sós pisztáciás latte, ami hamar tekintélyes rajongótáborra tett szert.

1065 Budapest, Nagymező utca 34. | Facebook

Kádár Étkezde

A Klauzál tér kultikus vendéglátóhelye végre-valahára ismét megnyitotta kapuit, hogy magyaros fogásaival, kockás terítőivel és semmihez sem hasonlítható miliőjével teljes fokozatra kapcsolja a retró-mániát. A Kádár Étkezde fogásai idén ősztől igazi nosztalgiautazásra hívnak, hiszen itt a tányérokról kizárólag a magyar konyha kedvencei köszönnek vissza: jó nagy adag székelykáposzta, töltött paprika elmaradhatatlan petrezselymes burgonyával, tökfőzelék fasírozottal, és persze sólet minden földi jóval.

1072 Budapest, Klauzál tér 9. | Weboldal

Ginger & Paris

Ha szerintetek sincs stílusosabb módja a napindításnak egy hosszúra nyújtott, pezsgős reggelinél, akkor a Ginger & Paris-ban a helyetek! Az étlapon croissant-ból vagy kovászos kenyérből készült szendvicsek, tojásos reggelik és francia bundás kenyér sorakoznak, csak arra várva, hogy egy pohár gyöngyözőborral vagy pezsgővel öblítsük le őket. A felhozatalt smoothie-k, koktélok és belga sörök teszik teljessé, de a szezonális ajánlatot is érdemes csekkolni!

1053 Budapest, Papnövelde utca 8. | Weboldal

Heavy Budapest

Három budai kerület metszéspontjában, a Széll Kálmán téri Easy Art Space helyén nyitotta meg kapuit a multifunkciós kikapcsolódásban utazó Heavy Budapest. A közösségi térként, galériaként és szórakozóhelyként működő bár hangulatos terasszal, privát belső kerttel és izgalmas italszortimenttel szolgálja a környék underground művészetekre és minőségi DJ-szettekre szomjas közönségét. Kultúra, zene, jó társaság, mindez egy vibráló helyszínen!

1024 Budapest, Széll Kálmán tér 8. | Instagram

HIDE Budapest

A speakeasy bárok virágzása az amerikai szesztilalom idejére tehető, amikor is a szórakozni vágyók jelszavakkal és rejtett bejáratokkal óvták magukat a hatóságoktól. Legális utódaik ugyanezt a rejtélyes bájt idézik, exkluzív atmoszférával és prémium italokkal megtoldva. A FELIX alatt megbúvó HIDE is ilyen: egy elegáns, intim hely, ahol ínyenc barfood-kínálat, signature koktélok és lágy dallamok teremtenek különleges hátteret egy felejthetetlen estéhez.

1013 Budapest, Ybl Miklós tér 9. | Facebook

Pizziozo Dough Dealers

Csúcstechnikás Morello kemencével, pazar választékkal és olasz üdítőkkel nyílt meg Budapest legújabb nápolyi stílusú pizzázója, a Pizziozo. Könnyű, levegős tésztájú pizzáik között a klasszikus Margheritától a gorgonzolakrémes-körtés Frenchie-n át az ‘ndujás-pisztáciás Laci’s-ig mindenki talál fogára való korongot. Aki pedig már alig várja a közelgő pumpkin spice seasont: a pikáns sütőtökkrémmel és morzsolt amaretti keksszel érkező zucca maga az ősz!

1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 27. | Instagram

Szegyház Gasztroterasz

A Római-part mellett, a fákkal körülölelt Nánási udvarban kapott helyet a nyári kerti grillezések hangulatát egész évben szállító Szegyház Gasztroterasz, ahol a 70-es évek rockslágerei keverednek a smokerben készült BBQ-fogások füstös illatával. A vendégek asztalára omlós marhaszegy, zamatos pulled pork szendvics és márványos steakek kerülnek, frissítő koktélok és első osztályú kiszolgálás kíséretében. Egy falat Amerika, a belvárostól mindössze fél órányira!

1031 Budapest, Nánási út 47-49. | TikTok

Ha vadonatúj mexikói ízekre vágytok: