Világszínvonalú bulik pezsdítik fel Óbudát idén ősszel

Szeptember végén nyitja meg kapuit az Óbuda Bay, Budapest és Magyarország első kizárólag nappali rendezvényhelyszíne, ahol az ősz folyamán máris őrületes bulikra van kilátás. Mutatjuk a line upot!

2025 őszén új fejezet nyílik a főváros közösségi életében és bulikultúrájában – az Óbuda Bay kizárólag nappali nyitvatartással működő rendezvényhelyszínként azt tűzi ki célul, hogy világszínvonalú otthont biztosítson a változatos jellegű daytime eseményeknek. Az idei zenei programot végigböngészve nem kérdés, hogy van ok a lelkesedésre.

A szezon szeptember 27-én indul a Cinematiné és a House Piknik nappali bulijával, ahol Franky Rizardo, Marco Faraone és Joey Daniel hozzák a house-ban gazdag világsztár vibe-okat, a hazai szcénát pedig James Cole & Matu, Jaffa Surfa, Andras Garay és a House Piknik csapata képviseli – ez lesz a „grand opening”, amelynek Facebook-eseményét ITT találjuk.

Aztán október 10-én igazi történelmi pillanat jön el: 16 év után újra együtt lép színpadra Budapesten a legendás Sasha & John Digweed páros, Chriss Ronson kíséretében, egy exkluzív, négyórás szettel.

Október 23-án az olasz testvérduó, a Mathame szállítja a melodikus technót Brina Knauss és Script társaságában, majd november 22-én Guy J mutatja be a Global Underground vadonatúj albumát, szintén egy hosszú, négyórás fellépés keretében.

A szezont november 29-én a brit trance-ikon, Above & Beyond zárja, aki a Bigger Than All Of Us című világ körüli turné alkalmából érkezik Budapestre.

A helyszínről bővebb információt és a részletes programbontást ide kattintva találjuk.

Az Óbuda Bay több, mint egyszerű bulihelyszín: