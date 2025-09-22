Nemzetközi sztárokkal nyílik meg Budapest legmodernebb nappali rendezvényhelyszíne szeptemberben

Új fejezet nyílik Budapest kulturális és party-életében: szeptember utolsó napjaiban megnyitja kapuit az Óbuda Bay, Magyarország első és egyetlen kizárólag nappali rendezvényhelyszíne, amely világszínvonalú otthont biztosít a daytime eseményeknek.

Fontos hiányt pótol a város egyébiránt pezsgő fesztivál- és klubkultúrájában a hamarosan nyitó Óbuda Bay, amely kifejezetten arra épít, hogy a nappali órákban – még a villanyoltás előtt – kínáljon világszínvonalú élményeket.

Multifunkcionális tér profi technikával

Az 1500 négyzetméteres terület minden részletében a prémium szórakoztatás és a sokoldalú rendezvényszervezés igényeihez igazodik. A fedett tánctér, a zárható oldalfalak és a modern technikai felszereltség biztosítják, hogy az időjárás sose szóljon közbe, legyen szó buliról, divatbemutatóról vagy akár konferenciáról – a multifunkcionális helyszín ugyanis a tervek szerint ilyen jellegű rendezvényeket is befogad.

Az Óbudai-sziget déli részén kialakított hely célja, hogy minden téren új energiákat vigyen a város közösségi és üzleti eseményeibe. Az Óbuda Bay otthont ad majd többek között céges rendezvényeknek, workshopoknak, vagy akár termékbemutatóknak is.

És persze zenei eseményeknek, amelyekhez az óbudai komplexum nem akármilyen környezetet teremt: a vendégek kényelmét a Backstage VIP-részleg és az asztalszerviz-szolgáltatás emeli magasabb szintre, míg a kristálytiszta hangzást a legmodernebb L’Acoustics hangrendszer garantálja.

A látványvilág is extrának ígérkezik: egy impozáns, 120 négyzetméteres LED-fal és több mint 150 fénytechnikai egység teremti meg a felejthetetlen atmoszférát.

Szeptemberben Óbuda Bay nyitóbuli

A szeptember 27-i grand opening kétségtelenül az ősz egyik legjobban várt bulija: a Cinematiné és a House Piknik közös szervezésében nemzetközi sztárok és a hazai elektronikus zenei élet meghatározó alakjai indítják be a helyszínt, ahová az ősz folyamán világszínvonalú DJ-k érkeznek.

A nyitóesemény fellépősora igazi különlegességeket tartogat: a nemzetközi színtér élvonalából érkezik Franky Rizardo, a MusicOn formáció meghatározó alakja, Marco Faraone, az ibizai Amnesia klub rezidense, valamint Joey Daniel, az underground világ egyik legizgalmasabb figurája.

A magyar elektronikus zene képviseletében James Cole & Matu, Jaffa Surfa, Andras Garay és a House Piknik csapata gondoskodik arról, hogy már az első napon emlékezetes élményekkel távozzunk.

Ez a nap nemcsak a nappali bulik új otthonának születését ünnepli, hanem a városi közönség számára is mérföldkő: mostantól Budapest térképén immár egy olyan hely is szerepel, ahol a nappali programok is fesztiválhangulatban telhetnek.

További információkat ITT, a nyitóbuli Facebook-eseményénél találunk.

Persze nem csak nappal pezseg Budapest zenei élete: