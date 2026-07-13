3 rendkívüli étterem és szálláshely Budapesten a legszebb nevezetességek mellett

Budapest valóságos kincsesbányája a történelmi, a kulturális és az építészeti remekműveknek: az alábbi 3 helyen pedig csodás nevezetességek mellett, a főváros legismertebb látnivalóitól karnyújtásnyira töltődhettek fel. (x)

Carlton Hotel Buda Castle****

A budai Vár lábánál fekvő Carlton Hotel Buda Castle**** Budapest egyik legkülönlegesebb elhelyezkedésű szállodája. A hotel közvetlenül a Várhegy alatt található, néhány perc sétára a város legismertebb történelmi emlékeitől. A Várnegyed és a Duna-part 1987 óta az UNESCO világörökség része, így a vendégek gyakorlatilag egy szabadtéri történelmi múzeumban szállnak meg. A hotel ráadásul a Clark Ádám tér közelében, egy olyan helyszínen épült, amely évszázadok óta Budapest egyik legfontosabb közlekedési csomópontja. Innen néhány perc alatt elérhető a Várnegyed, a Lánchíd és a Duna-part – tökéletes kiindulópont Budapest történelmi felfedezéséhez!

A környék legismertebb látnivalója a Budavári Palota, amely évszázadokon át magyar királyok rezidenciája volt, ma pedig múzeumoknak és kulturális intézményeknek ad otthont. A közeli Halászbástya hét tornya a honfoglaló magyar törzseket idézi, míg a szomszédos Mátyás-templom több mint 700 éve meghatározó helyszíne a magyar történelemnek. A hoteltől néhány lépésre található a Széchenyi lánchíd, valamint a Budai Váralagút, ami 1857 óta vezet át a Várhegy alatt. Érdemes felkeresni a Várkert Bazár épületegyüttesét is, amely Ybl Miklós tervei alapján készült, illetve a budavári labirintus föld alatti járatait!

1011 Budapest, Apor Péter utca 3. | Weboldal

Gundel

A Gundel Magyarország leghíresebb és legnagyobb múlttal rendelkező étterme, amely több mint 130 éve képezi szerves részét Budapest kulturális és gasztronómiai életének. A Városliget szívében található étteremben a tradíció, az időtlen elegancia és a legendás magyar vendégszeretet találkozik, és eredményez egy meleg, figyelmes, szerethető helyet.

A felújított, mégis finoman megőrzött történelmi enteriőr egyszerre idézi meg a régi Gundel eleganciáját és a mai kor kifinomult kényelmét. A palotahangulat, az élő zene, a legendás magyar fogások és a modern vendéglátás együtt hozzák össze a múltat a jelennel. A Gundel gasztronómiai öröksége ma is élő hagyomány, és több mint 140 eredeti Gundel-recept szellemiségéből dolgozik: olyan ikonikus fogásokkal őrzi a magyar konyha esszenciáját, mint a palócleves, a paprikás csirke vagy a világhírű Gundel-palacsinta. A történelmi étteremben felcsendülő élő zene, a zongora és a hegedű finom dallamai pedig szinte észrevétlenül simulnak a beszélgetésekhez. A magyar vendéglátás egyik legismertebb szimbólumaként ma is azt az időtlen atmoszférát képviseli, amely generációk óta különlegessé teszi!

1146 Budapest, Gundel Károly út 4. | Weboldal

Séf Asztala

A belvárosi teraszok közül kevés büszkélkedhet olyan pazar lokációval, mint a Séf Asztala, mely a Kossuth térnél, a Parlament közvetlen közelében lelt otthonra. A teraszról nyíló panoráma miatt nemcsak egy gyors kávéra vagy ebédre érdemes kiülni, hanem akkor is, ha szeretnénk egy kicsit lelassulni a város közepén.

A hely egyik nagy előnye, hogy egyszerre praktikus és élvezetes: könnyű útba ejteni, gyors a kiszolgálás, ugyanakkor megvan az a hangulata, ami miatt jóval több, mint egy „átmeneti megálló”. A kínálat jól illeszkedik a teraszélményhez: kávé, péksütemények, könnyebb fogások és laktatóbb „comfort food” ételek is megtalálhatók náluk, így a reggelitől kezdve az ebéden át egy délutáni kávéig bármikor jó választás. A Séf Asztala terasza egyszerre központi, látványos, mégis élhető és laza – egy olyan hely, ahol a Parlament szomszédságában lehet részetek tökéletes gasztroélményekben.

1055 Budapest, Kossuth tér 6. | Weboldal

Nyáron még a folyópart is életre kel: