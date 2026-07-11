7 lebilincselő vezetett séta a nyári vakáció idejére Budapesten

A nyár derekán, egy-egy frissítő csobbanás között se feledkezzetek meg a várost felderítő vezetett sétákról. Ezúttal is csupa izgalmas programot gyűjtöttünk nektek egy csokorba!

Backstage Budapest: az A38 – hajóséta kulisszatitkokkal

Július 11-én és augusztus 23-án, óránként induló vezetett séta keretében ismerhetitek meg a főváros ikonikus koncerthajójának titkait. Az A38 közös pont Budapesten: koncertek, nyáresti beszélgetések, rendhagyó kulturális programok helyszíne immár több mint húsz éve. A hajósétán megismerhetitek az A38 működését, a kaotikus nyitás történetét, de kiderül majd, miért van szükség az állóhajón matrózra. A sétát egy zenekarok által inspirált ebéddel is megkoronázhatjátok.

A séta időpontjai: 2026. július 11., augusztus 23. | Tovább az eseményre >>

Mezítláb az erdőben

Július 12-én egy kíméletes sétán átélhetitek újra – vagy épp első alkalommal -, milyen jó mezítláb az erdőt járni. A GreenWalks Budapest sétáján megtapasztalhatjátok ezt a meglepően kellemes érzést és annak szervezetre gyakorolt jótékony, pozitív hatását. A Csillebérci-erdőben 1,5 órásra tervezett, 2,5 km hosszú sétán a 14 év alattiak ráadásul ingyenesen vehetnek részt. A túraszandált és a nordic walking botot otthon ne hagyjátok!

A séta időpontja: 2026. július 12. | Tovább az eseményre >>

Városi kódfejtés

Júliusban és augusztusban egy-egy alkalommal az Imagine csapata kalauzolja el a résztvevőket a budapesti épületek kódjainak, titkainak útvesztőjében. Ha igazi városi detektívnek tartod magad, ez a séta neked szól, hiszen 2,5 órányi színtiszta nyomozásba ugorhatsz fejest. A város egyik legelegánsabb útján sétálva fény derül majd arra, hogy a némaságra ítélt kőszobrok, a gazdag díszítőfestések, mind-mind az egykori úri világról mesélnek.

A séta időpontjai: 2026. július 19., augusztus 9., 23. | Tovább az eseményre >>

A képzelet tere – séta a Tea útján

Július 22-én és augusztus 5-én a Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeumban megrendezésre kerülő vezetett sétán vehettek részt. Egy csésze teakülönlegességgel a kezetekben indulhattok japánkert-szakértő vezetésével felfedezőútra, méghozzá Hopp Ferenc hajdani teakunyhójától indulva. A teakertek hagyományait megismerve a séta az emeleten található autentikus japán teaszertartás szobában ér véget. Jegyet elővételben, online tudtok vásárolni.

A séta időpontjai: 2026. július 22., augusztus 5. | Tovább az eseményre >>

Rabbik és iskolapadok

Augusztus 2-án páratlan sétán ismerhetitek meg Európa legrégebb, folyamatosan működő rabbitanodáját. A séta keretében szélesre nyílnak az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem kapui, hogy aztán az épület lépésről lépésre feltárja minden zegét-zugát. A vöröstéglás ház sokat megélt tereiben járva ízelítőt kaphattok az egykori rabbiképzős diákok mindennapjaiból, a héber betűvetés különleges világából, továbbá az intézet történetének legsötétebb hónapjairól.

A séta időpontja: 2026. augusztus 2. | Tovább az eseményre >>

Dívák, cselédek, hősnők

Augusztusban két alkalommal női sorsok útvesztőiben kalauzolja az érdeklődőket a Pestbudai Séták csapata. A sétán résztvevők ezalkalommal hősnők lábnyomaiba lépnek: cselédek, politikusnők, művésznők és lázadók történetein keresztül ismerhetik meg hogyan alakult a mai nő képe. A sétán feltárul a női lét sokszínűsége: a szolgálat, a ragyogás, a küzdelem és a szabadságkeresés egy olyan világban, ahol nőnek lenni valódi bátorságot kívánt.

A séta időpontjai: 2026. augusztus 2., 29. | Tovább az eseményre >>

Vigyázz, kész, sport!

Augusztus 15-én Csapó Csaba vezetésével merülhettek el a főváros sportéletének fejlődésében a századfordulótól napjainkig. A sport ugyanis nemcsak az egészségmegőrzést szolgálta, hanem a társasági élet egyik központi színtere is lett az 1870-es évektől kezdődően. A Horthy-korszakban aztán a sport egyre inkább politikai befolyás, a II. világháború után pedig pártirányítás alá került. De hogyan alakult ezután? A séta többek között ezt is megválaszolja.

A séta időpontja: 2026. augusztus 15. | Tovább az eseményre >>

Ha éjszaka fedeznétek fel a várost: