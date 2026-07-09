7 fergeteges családi program Budapesten, amivel élménydús lesz a nyári vakáció

Budapesten biztosan nem fog eseménytelenül eltelni a vakáció, hiszen a főváros valóságos programdömpinggel készül a nyári szünetre. Mutatunk is hét programot, ami a gyerekeknek és a felnőtteknek is maradandó élmény lesz.

Mélytengeri kalandok a Csopában

Egészen a nyári szünet végéig várja a gyerekeket a Csodák Palotája mélytengeri kalandtere – ehhez azonban még fürdőruhára sem lesz szükség! Horgásszatok halakat, etessétek meg a cápát, mentsétek ki a bajba jutott játékúszókat, kutassatok kagylók és elsüllyedt kincsek után, majd építsetek saját korallzátonyt! Az állomások között óriás memóriajáték, röntgenkártyák, földgömbasztalok és egy vagány fotópont is vár titeket. Itt mindenki a saját tempójában célozhat, kereshet, építhet és fedezheti fel az élményeket, így szuper közös program lehet egy családi naphoz vagy egy vidám tábori kiruccanáshoz.

1039 Budapest, Mátyás király út 24. | Weboldal

Kürtőskalács made with KitKat // Édes Mackó

Tartsatok édes szünetet, és koronázzátok meg a budapesti kalandozást a nyár kedvenc ízével! A Városligetben található Édes Mackó kürtőskalács-cukrászda kötelező megálló, ami most ráadásul egy különleges újítással vár titeket, amiben a tradíció és a roppanós KitKat kap főszerepet. Engedjetek hát a kísértésnek, és teszteljétek a KitKat-szórással megbolondított Crunchy kürtőskalácsot, a KitKat-krémmel készített Kürtősbont, vagy mártogassatok egy Kürtős Fondüt KitKat-krémbe és szórásba! A séta mellé tökéletes frissítőtök lesz a Crunchy Latte, ami szintén KitKat-tel alkot tökéletes párost.

1146 Budapest, Állatkerti körút 14-16. | Facebook

PixelRun

Ha a kánikulában izgalmas benti program után néznétek, jó szívvel ajánljuk nektek a belváros sűrűjében található PixelRunt, aminek interaktív LED-padlóján a család apraja-nagyja kifáraszthatja magát. A helyszínen többféle mód kipróbálására is lehetőségetek nyílik, így többek között az ügyességi játékban, a párbajban, a színkeresőben vagy a memóriajátékban is tesztelhetitek magatokat. A helyet nem csak a családdal érdemes bevenni, hiszen felnőtt társaságok szintén felejthetetlen élményeket szerezhetnek szülinapok vagy csapatépítők során. Indulásnál ne felejtsetek el tiszta cipőt vagy zoknit pakolni!

1065 Budapest, Nagymező utca 68. | Weboldal

Kocka Kiállítás a Lurdy Házban

Sokak örömére júniusban visszatért a Lurdy Házba a Kocka Kiállítás, ahol szeptember 13-ig nézhetitek meg a 10 milliónál is több LEGO-elem felhasználásával készült sok száz modellt. Idén ráadásul nem egy, hanem öt kiemelt darab – többek között egy két méter magas dinó, az Empire State Building négy méteres makettje, a világ legnagyobb LEGO-kockákból épített korallzátonya és egy Fiat autó rekonstrukciója – is helyet kapott. Ezen kívül bejárhatjátok a Star Wars termet, a Mesék világát és a Filmek zónáját, ahol híres filmszereplők elevenednek meg. Az élményt a játékzóna teszi teljessé.

1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14. | Weboldal

Magic Rooms szabadulószobák

Ha igazán felejthetetlenné tennétek a budapesti vakációt, a Magic Rooms 11 lenyűgöző, tematikus szabadulószobája tökéletes választás lehet minden korosztály számára, hiszen a kínálatban Jumanji dzsungelétől a Varázslóiskolán át a Karib-tengeri kalandokig mindenki megtalálja majd a kedvére való élményt. A VR-szoba még ennél is hihetetlenebb programot kínál, hiszen itt a virtuális valóságban élhetitek át a legizgalmasabb akciókat, méghozzá 2-4 fős csapatokban. Legyen szó logikáról, csapatmunkáról vagy tiszta kalandvágyról, az biztos, hogy a Magic Roomsban töltött kaland összehoz titeket!

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Cinema Mystica

A Párisi Udvar szívében található Cinema Mystica Magyarország egyik legkülönlegesebb immerzív művészeti tere, ahol minden korosztály egyedülálló és inspiráló élménnyel gazdagodhat. A több mint 1200 négyzetméteres kiállítóteret interaktív installációkon, monumentális vetítéseken és audiovizuális alkotásokon keresztül fedezhetitek fel, így nem csupán szemlélői, hanem részesei is lehettek a műveknek. A Form in Flux – Patterns of Consciousness című tárlat a valóság, az AI és az univerzum rejtett mintázatait vizsgálja különböző művészeti és technológiai megközelítéseken keresztül.

1053 Budapest, Ferenciek tere 10. | Weboldal

Time Heist

A Time Heist nyáron is várja a vendégeket, idén pedig a már megszokott és nagy sikernek örvendő filmes és sorozatos tematikájú szabadulószobák mellett számtalan újdonsággal is készülnek. Amennyiben elegetek van a tikkasztó hőségből, tökéletes választás a klimatizált és hűtött szobák egyike, ahol különböző, izgalmasabbnál izgalmasabb küldetéseken vehettek részt a baráti körrel. Ha azonban a nyári melegben mégiscsak kültéri szórakozásra vágytok, több vadonatúj szabadtéri logikai játék közül választhattok, amelyeken keresztül jobban megismerhetitek Budapestet, a Városligettől a Parlamenten át a Várnegyedig. Abban az esetben pedig, ha otthon, a négy fal között vagy egy kerti party keretein belül szeretnétek eltölteni egy szórakoztató egy-másfél órát szeretteitekkel, szuper opciót kínálnak a Time Heist kincskeresős, logikai társasjátékai, amikkel garantáltan fergeteges élményben lesz részetek.

1094 Budapest, Liliom utca 5. | Weboldal

Ha a Balatonnál kerestek gyerekbarát programokat: