Budapest belvárosában bukkant fel Kolodko Mihály legújabb miniszobra

Budapest belvárosa ismét egy apró miniszoborral gazdagodott, Kolodko Mihály munkásságának köszönhetően.

Sokatmondó alkotással bővült Budapest köztéri miniszobor-gyűjteménye: Kolodko Mihály legfrissebb munkája ezúttal a Magyar Nemzeti Bank közelében lelt otthonra. A munkaruhát öltött bronzfigura, kezében egy lombfúvót tart – első pillantásra játékos jelenetnek tűnik, de a háttérben izgalmas történelmi utalás húzódik meg. A miniszobor ugyanis az idén 80 éves forint előtt tiszteleg.

A II. világháborút követő hiperinfláció után, a forint 1946-os bevezetésekor a teljesen elértéktelenedett pengő az utcákra került. A korabeli visszaemlékezések szerint a főváros utcáin sokan seprűvel takarították össze az eldobált, használhatatlanná váló bankjegyeket. A legújabb miniszobor tehát nemcsak egy újabb izgalmas állomás a budapesti miniszobortérképen, hanem egy apró emlékeztető, hogy a legkisebb szobrok mesélik a legemlékezetesebb történeteket.

Az új miniszobor már most nagy rajongótábornak örvend, érdemes tehát felkeresni, ha a Szabadság tér környékén jártok. Bővebb információt Kolodko Mihály munkáiról ezen a linken, az alkotó Facebook-oldalán találtok.

A legutóbbi alkotásról ebben a cikkünkben olvashattok: