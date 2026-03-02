5 fergeteges gasztrofesztivál Budapesten és környékén, ami megízesíti a márciust

A jó idő beköszöntével már a hónap elejétől kezdve fantasztikus gasztroeseményeken vehettek részt, akár beltéren, akár a szabad ég alatt szereznétek felejthetetlen ízélményeket.

Mangalica és Kocsonya Fesztivál // World Mall (2026. március 6-8.)

Ha ti is kedvelitek a hamisítatlan magyar konyhát, akkor március 6. és 8. között a Mangalica és Kocsonya Fesztiválon a helyetek, amelynek a World Mall melletti rendezvényterület ad otthont. Három napon át élvezhetitek a különböző csülkös fogásokat és a mangalicás finomságokat, de természetesen a kocsonya sem maradhat ki a gasztronómiai kínálatból. A helyszínen megnézhetitek élőben, hogy hogyan kell kolbászt tölteni, emellett végigjárhatjátok a hazai alkotók termékeit felsorakoztató kézműves vásárt. A szervezők pedig a legkisebbek szórakozásáról is gondoskodnak.

Sramli Bál // Kis Tirol Fogadó (2026. március 7.)

Fergeteges hangulatú tavasznyitó mulatsággal rúgja be a március ajtaját a rákosszentmihályi Kis Tirol Fogadó, ahol a hely szenzációs Oktoberfest-menüjét tudjátok megkóstolni. Az evés utáni fáradtságot akár tánccal is lemozoghatjátok a helyszínen, hiszen a Sramli Bálon bizony a 15 éves Takser Spatzen fellépése adja a talp alá valót egészen este 11 óráig. Az eseményre külön belépőjegyet nem kell váltanotok, viszont 3000 forint értékben előleget fognak kérni tőletek, mely szerencsére teljes mértékben lefogyasztható a rendezvény során – valljuk be, ezt nem túl nehéz teljesíteni ennyi remek bajor fogás között!

IX. BBQ forradalom a Füstölgőben // Zebegény (2026. március 14.)

Március 15. forradalmi hangulata szabadtéri grillparti formájában ölt testet a Dunakanyar szívében lévő Zebegény főterén, ahol a marhaszegyes burger mellett négysajtos mac&cheese is kerül az asztalokra, melyet kétféle barbecue szósz és egy isteni, kemencében sült zöldségekből és marhapofából készült szaftos ragu kísér. Az már egészen biztos, hogyha ide ellátogattok, hamisítatlan grillezős életérzésben és még annál is jobb falatokban lehet részetek – ne habozzatok hát mielőbb jelezni a részvételi szándékotokat a Füstölgőnek írt Facebook-üzenetben!

Taste of Transylvania // Szentendrei Skanzen (2026. március 27-29.)

Szentendre ad otthont a legnagyobb erdélyi tematikájú gasztrorendezvénynek, a Taste of Transylvaniának. Március 27. és 29. között a Skanzenben tudjátok megkóstolni Erdély és Románia ízeit: az Örömfőzdében tapasztalt erdélyi háziasszonyok és profi szakácsok mérhetik össze tudásukat, és oszthatják meg egymással a tapasztalataikat. Az egész hétvégét lefedő programsorozatot húsvéti vásár, valamint könyvbemutatók és filmvetítések színesítik, sőt, még a Bagossy Brothers Company és az Alma együttes is fellép. A szórakozás – és persze a jóllakott has – tehát kicsiknek és nagyoknak is garantált!

16. Kávé Bár Bazár // Groupama Aréna (2026. március 28-29.)

Két teljes napon keresztül, március 28-án és 29-én új helyszínen rendezik meg a kávérajongók legnagyobb ünnepét: a Groupama Aréna modern rendezvényközpontja több mint 2000 négyzetméteren várja a koffein szerelmeseit. Az eseményen rengeteg kiállító, kávéújdonság, baristabajnokság és korlátlan kóstoló is várja a látogatókat, ahol természetesen vásárlásra is lesz lehetőségetek. Elővételes, kedvezményes árú jegyek egészen a megnyitó előtti napig elérhetőek, azonban abból ítélve, hogy milyen hamar elkapkodták az early bird jegyeket, valószínű nem árt sietnetek a vásárlással.

