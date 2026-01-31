15+ fantasztikus téli fesztivál Budapesten, ami felpezsdíti a februárt

Amennyire rövid a február, annyi remek fesztivált kínál: fantasztikus programsorozatok részesei lehettek a fővárosban, akár gasztronómiai, akár kulturális élményekre vágytok.

Mangalica Fesztivál // Time Out Market Budapest (2026. február 1-ig)

Január 26-tól kezdve egy teljes héten át tesztelhetitek a Time Out Market mangalicából készült különlegességeit. A Mangalica Fesztiválon a kulturális- és gasztronómiai piac tíz étterme – többek között a Szaletly, az Anyukám mondta és a M’EAT by Rácz Jenő – tíz különböző ízvilággal csábít, melyek között a hagyományos ízek és a forradalmi újdonságok egyaránt megtalálhatók. A gasztroprogramok minden nap 11:30 és 22:00 között várnak, ám a bárok egészen 23:30-ig állnak nyitva előttetek.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Tex-Mex Fesztivál // Tereza (2026. február 1-ig)

Bár a január elteltével végre egyre hosszabbak a nappalok, azért nem árt, ha valami átmelengeti a lelkünket a hidegben. A Tereza Tex-Mex Fesztiválján meleg, fűszeres ételek közül válogathattok, amik egészen biztosan élénkséget visznek a mindennapjaitokba. Január 30-án ráadásul egy különleges, élő zenével kísért lakmározáson is részt vehettek, ami a fantasztikus ízekkel párosítva garantáltan forró hangulatot kínál. Az érkezésetek előtt a várhatóan nagy érdeklődés miatt nem árt időben asztalt foglalni, ezt legkönnyebben online tudjátok megtenni.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Harmadik Budai Disznótor // Fény utcai piac (2026. február 1.)

Február első napján egy jó hangulatú, hagyományos disznótoron vehettek részt a Fény utcai piacon, ahol a finom falatok mellett zenés-táncos programokból sem lesz hiány. A Party Café Zenekar és a Rom Art már biztosan ott lesznek a fellépők sorában, de az eseményig még további bejelentésekkel készülnek a szervezők. Ha szeretnétek kivenni a részeteket az egészséges versengésből, jelentkezzetek a kolbásztöltő versenyre, amihez minden eszközt biztosítanak a helyszínen. A rendezvény az utóbbi program kivételével ingyenes – erre azonban ne felejtsetek el időben regisztrálni, ha megmérettetnétek magatokat!

Tovább a Facebook-eseményre >>

Magyar Filmszemle // Corvin Mozi (2026. február 2-8.)

Február 2. és 8. között a Corvin Mozi ad otthon a 45. Magyar Filmszemlének, ami kihagyhatatlan program minden filmrajongónak. Idén 10 műfajban nézhettek meg összesen 150 alkotást, többek között játékfilmeket, animációs filmeket, dokumentumfilmeket és tudományos ismeretterjesztő filmeket, de a kísérleti film, a televíziós sorozatok és a zenei videoklipek szerelmesei sem maradnak mozgókép nélkül. A Filmszemlét az előző évekhez hasonlóan elemző beszélgetések, valamint szakmai rendezvények egészítik ki a közelben található Inga Kultúrkávézóban.

Tovább a weboldalra >>

Dome Reload // Magyar Zene Háza (2026. február 3-8.)

Február 3-tól majdnem egy héten keresztül, egészen február 8-ig vár a Magyar Zene Háza egyedülálló, immerzív moziélménye, a Dome Reload. A Hangdómban megrendezett fesztiválon az exkluzív közönségtalálkozóval egybekötött újra-bemutatók mellett két új film premierjét is megnézhetitek. Természetesen zenei élményekből sem lesz hiány: a Csontváry – Levante című film vetítése közben Meybahar fellépését évezhetitek, valamint két korábbi itt megrendezett koncert – a Makrohang és a Vad Fruttik – felvételeit is megtekinthetitek a 360°-os kupolára kivetítve.

Tovább a weboldalra >>

Indoor Sörfesztivál // New York Palace Budapest Hotel (2026. február 6-7.)

Ki mondta, hogy egy finom sör csak nyáron eshet jól? Február 6. és 7. között fergeteges beltéri sörfesztiválon vehettek részt nem máshol, mint a New York Palace Budapest Hotelben. Budapest egyik legimpozánsabb épületében több mint százféle csapolt sör vár csak arra, hogy megkóstoljátok – a kínálat magyar, cseh, német, angol és belga kézműves söröket egyaránt felvonultat, amiket a belépőjegy birtokában korlátlanul kipróbálhattok. Az italokhoz persze remek ételek is dukálnak: esténként a sörgasztronómia titkaiba éppúgy beleáshatjátok magatokat.

Tovább a jegyvásárláshoz >>

Kínai Újévi Fesztivál // Chinatown (2026. február 7-8.)

Február 7. és 8. között rendezik meg a kínai újév ünnepét a budapesti Chinatownban, ahol frenetikus kulturális- és gasztroutazásban lehet részetek. A Tűz Ló évében a szecsuáni ízek mellett a mochit és az édes levest is megkóstolhatjátok. Ezen kívül látványos előadások és workshopok szórakoztatnak, és még a hanfu öltözéket is felpróbálhatjátok! A részvétel – néhány program kivételével – ingyenes, a szervezők az eseményig további újdonságokat ígérnek. Ha szeretnétek megélni az igazi kínai kulturális pezsgés átható élményét, akkor a Kínai Újévi Fesztiválon a helyetek!

Tovább a Facebook-eseményre >>

I. Lőrinci Disznótoros Fesztivál // Havanna piac (2026. február 8.)

Remélhetőleg egy szuper gasztronómiai hagyomány elindulásának lehettek szemtanúi, ha február 8-án ellátogattok a Havanna piacra: ekkor debütál ugyanis a pestszentlőrinci disznótoros fesztivál. Az eseményt többek között Kovácsovics Fruzsina koncertje és kolbásztöltő verseny teszi izgalmasabbá. Az utóbbit követő kóstoló ráadásul 18. kerületi lakosok számára, Városkártya felmutatása esetén ingyenes. Az eseményt a hetente megrendezett vásár, kézműves foglalkozások, körhinta, lufihajtogató bohóc, illetve arcfestés teszi teljessé, így az egész család jól fogja érezni magát.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Budapest Central European Fashion Week // több helyszínen (2026. február 9-15.)

Idén február 9. és 15. között kerül megrendezésre az év legjobban várt közép-európai divateseménye, a Budapest Central European Fashion Week. Február 13-án az Apollo Gallery, 14-én és 15-én pedig a Szépművészeti Múzeum vár titeket divatbemutatóval – utóbbi helyszínen ráadásul izgalmas workshopokon és divatipari kerekasztal-beszélgetéseken is részt vehettek. A bemutatón a kollekciók mellett magyar és régiós tervezőkkel is megismerkedhettek, ezen kívül pedig számtalan kísérőesemény vár titeket. Mondanunk sem kell, hogy divatrajongóknak kötelező program!

Tovább a Facebook-eseményre >>

Galaxy Fesztivál // Ferencvárosi Művelődési Központ (2026. február 15.)

Sci-fi rajongók, figyelem! Február 15-én megnyílik előttetek a Galaxis – legalábbis a Ferencvárosi Művelődési Központban. Az egész napos eseményen többek között a Star Wars, a Star Trek, az Avatar, az Alien, a Predator, a Rick és Morty, a Dragon Ball és A galaxis őrzői-szériában mélyülhettek el. A helyszínen interaktív programok, gamer zóna, valamint tematikus előadások várnak, ahol YouTuberekkel és szinkronszínészekkel is találkozhattok. A programon a jelmez nem kötelező, de ajánlott – ha igazán profik vagytok, még a cosplayversenyen is megmérettethetitek magatokat.

Tovább a weboldalra >>

Kurtág100 // több helyszínen (2026. február 15-28.)

Ha kultúráról van szó, a 2026-os év természetesen nem szólhat másról, mint az idén 100. születésnapját betöltő Kurtág György ünnepléséről. A Kurtág100 fesztiválon február 15. és 28. között olyan helyszínek várnak titeket tematikus zenei rendezvényekkel, mint a Zeneakadémia, a Magyar Zene Háza, a Művészetek Palotája és a Budapest Music Center. A számtalan csodálatos koncert mellett még egy lebilincselő életrajzi filmet is megnézhettek a világhírű magyar művész legendás zenei örökségéről. A teljes programért nézzétek át az esemény honlapját!

Tovább a weboldalra >>

Magyar-Afrika Hét // több helyszínen (2026. február 16-22.)

Idén február 16. és 22. között rendezik meg a Magyar-Afrika Hét eseményét, melynek fókuszában az egészségügy áll. Az Afrikáért Alapítvány rendezvényén emellett lebilincselő üzleti, gazdasági, oktatási és kulturális témájú előadásokat is meghallgathattok, és még egy izgalmas céglátogatáson is részt vehettek. A harmadik alkalommal megrendezett eseménynek két helyszín, a Rákóczi úti Danubius Hotel és a Hungexpo A pavilonja ad otthont. Arra figyeljetek, hogy a program előzetes regisztrációhoz és belépőjegy vásárlásához kötött, melyet a weboldalon tudtok könnyedén elintézni.

Tovább a weboldalra >>

KYŌSŌ Japán Zenei Fesztivál // Magyar Zene Háza (2026. február 22.)

KYŌSŌ, azaz „együtt rezonálni”. Február 22-én ennek szellemében elevenedik meg a japán tradíció, a kortárs zenei gondolkodás, a kalligráfia, illetve a taiko dob és az improvizáció ereje egy különleges est keretein belül. Az esemény első felében a zene és a vizuális művészet közös kibontakozásának lehettek tanúi, ezt követően a tradicionális ritmusvilág modern, improvizatív zenei formában folytatódik. A fesztivál új, határokat átlépő hangzásvilágot teremtve hív zenei utazásra – hol máshol, mint a Fujimoto által tervezett Magyar Zene Házában!

Tovább a weboldalra >>

Világ Állatai Lampion Fesztivál // Fővárosi Állat- és Növénykert (2026. február 22-ig)

Szenzációs világ körüli utazásra invitál a kínai hagyományokon alapuló Lampion Fesztivál: a Zigong városából érkező mesterek óriási, színes textillel borított LED-lampionokkal keltik életre Európa, Ázsia, a Közel-Kelet, Afrika, Dél-Amerika, Észak-Amerika, valamint Óceánia veszélyeztetett állatait, melyeket egytől-egyig az adott régióra jellemző, szimbolikus motívumok díszítenek. A Fővárosi Állatkertben kialakított látványos installációt egészen február 22-ig tudjátok látogatni, péntektől vasárnapig, záróra után. A belépés jegyvásárláshoz kötött.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Kőbánya Underground // Kőbányai Pincerendszer (2026. február 24. – március 1.)

Február 24-től egészen március 1-ig vehettek részt a Kőbányai Pincerendszer Fény- Hang- és Térfesztiválján, ami a Kőbánya Underground sorozat legújabb részeként debütál. A rendezvényen a kiállítás mellett izgalmas vezetett túrák, térspecifikus installációk, szenzációs performanszok, tematikus estek és külföldi művészek töltik meg a kerület nevét is adó, ezeréves helyszínt. Az eseményre az early bird jegyeket már elkapkodták, szóval nem árt sietnetek a jegyvásárlással, ha biztosan nem akartok lemaradni erről az egyedülláló lehetőségről!

Tovább a Facebook-eseményre >>

Furmint Február // Hagyományok Háza (2026. február 26.)

A február 26-i furmint nagykóstolón több mint harminc borászat kétszáz-féle bora közül válogathatnak a fajta kedvelői. A Hagyományok Házában a kiállító borászokkal is lehetőség lesz beszélgetni, akik szívesen mesélnek majd a fajtáról és az őket ért szakmai kihívásokról. Az idei rendezvény fókuszába a dűlőszelektált tételek kerülnek, így igazi ritkaságokat is kóstolhattok. Bár az esemény napján a helyszínen is tudtok jegyet vásárolni, érdemes hamarabb gondolni erre, hiszen így jóval kedvezőbben tudtok belépőhöz jutni. A programon korlátlan kóstolás vár rátok – azért csak óvatosan!

Tovább a weboldalra >>

Borkarnevál // Otthonka (2026. február 27.)

Az Otthonka farsangi borkarneválján a jelmez nem kötelező, a jókedv viszont annál inkább – ezt pedig a belépővel járó korlátlan borfogyasztás és a hajnalig tartó tánc biztosítja. A február 27-i esemény ugyan 22 óráig van meghirdetve, de a záróra után kezdődik csak az igazi buli, hiszen a rendezvényig még zenei bejelentéssel készülnek a szervezők. Amennyiben alkoholmentesen oldalátok meg az estét, és csak a jó zene miatt jönnétek, sétálójeggyel arra is lehetőségetek van. Ha nem akartok lemaradni az eseményről, biztosítsátok be minél hamarabb a helyeteket!

Tovább a Facebook-eseményre >>

Farsangi programokból sem lesz hiány: