Kultúra kicsiknek: 10 klassz családi program Budapesten a tél utolsó hónapjára

A tél utolsó hónapja is ezer és egy feltöltő, izgalmas és szívet melengető kulturális programot kínál a kisgyermekes családoknak Budapesten. Ha minőségi időtöltést kerestek, szemezgessetek bátran az alábbi programcsokorból!

Diafilmvetítés a Mesemúzeumban (2025. február 8.)

Február 8-án 11 órától ismét várják a család minden tagját némi nosztalgiát idéző diafilmvetítésre. Ha a Mesemúzeumot sikerült közösen felfedeznetek, érdemes egy-egy ismert, de annál kedvesebb mese által megpihenni, melyet kicsik és nagyok is ugyanúgy élveznek majd. Műsoron ezen a napon A didergő király, az Árgyélus és Tündér Ilona, a Békakirályfi és a Borsószem hercegkisasszony lesznek. A programon múzeumi belépővel tudtok részt venni.

Tovább az eseményre >>

Farsangi mulatság Róthéknál | Róth Miksa Emlékház (2025. február 8.)

Február 8-án ingyenes családi délelőttre és farsangi mulatságra várják a kíváncsiakat a Róth Miksa Emlékház és Gyűjteménybe. A 10:30-tól kezdődő programon kicsik és nagyok részvételére egyaránt számítanak, hogy vidámsággal és énekkel telhessen meg Róth Miksa egykori otthona. A játékos télbúcsúztató eseményen kreatív feladatokra, mozgásra, alkotásra és jókedvre éppúgy számíthattok. A program regisztrációhoz kötött.

Tovább az eseményre >>

Hangösvény a színfalak mögött | Magyar Zene Háza (2025. február 15.)

Február 15-én családi kincskeresésre várják a kicsiket és nagyokat a Magyar Zene Házába. A zenepedagógus által kísért kincskeresés alkalmával a Magyar Zene Háza legkülönlegesebb, a nagyközönség elől elzárt terei és termei nyílnak meg, ahol egy-egy zenei feladat megoldása vár majd rátok. A program semmilyen zenei előképzettséget nem igényel, cserébe azonban számtalan zenei örömmel átitatott élményben lesz részetek.

Tovább az eseményre >>

Liszt-kukacok Akadémiája | Zeneakadémia (2025. február 16.)

Február 16-án virtuóz áriák és meseszép dalok csendülnek fel a Zeneakadémia Solti termében, a Liszt-kukacok Akadémiája soron következő, lebilincselő matinéján. Az ezúttal a 10-15 éves korosztályt megszólító előadáson a hangszálak kerülnek a főszerepbe, a hangképzés technikái és az énekhang határai, melyet fiatal operaénekesek csengő-bongó, semmihez sem fogható hangja és egy zongora tolmácsolásában ismerhettek meg.

Tovább az eseményre >>

Kalandra Fül Fesztivál | Budapest Music Center (2025. február 22.)

Az idén ötödik évfordulójához közeledő Kalandra Fül Fesztivál február 22-én ismét egy kicsit közelebb hozza a klasszikus zenét a családokhoz. Az ország egyetlen gyerekeknek és kisgyermekes családoknak szóló klasszikus zenei fesztiválja ezúttal is egy teljes napon át interaktív, játékos és szórakoztató koncertekkel nyűgözi le a legkisebbeket. A fesztiválnak a Budapest Music Center ad otthont, az esemény házigazdája pedig a Danubia Zenekar.

Tovább az eseményre >>

TÜTÜ – Színházlátogatás balerinákkal | Operaház (több időpontban)

A Magyar Nemzeti Balett kulisszái 2025 februárjában is megnyílnak a legkisebbek előtt. Ebben a hónapban hat alkalommal nyílik lehetőség, hogy az óvodás csoportok és általános iskolai osztályok hivatásos balerinák vezetésével pillanthassanak be a felújított Operaház termeibe. A színházjáró túrát követően természetesen nem marad majd el a jelmezpróba és a táncosok által nagy becsben tartott spicc-cipő-próba sem.

Tovább az eseményre >>

„Játék a városban” kiállítás | Óbudai Múzeum (állandó kiállítás)

Az Óbudai Múzeum Játék a városban címet viselő állandó kiállítása remek kikapcsolódást nyújt a téli hónapokban is a család apraja-nagyjának. A felnőttek és idősebbek jóleső időutazást tehetnek az ország 1990 előtt emblematikus játékai, a korabeli babák és kisautók, társas- és lemezjátékok mentén. Az interaktív kiállításon természetesen a kicsik sem fognak unatkozni: ők is gazdag ismereteket szerezhetnek a városi installációba illesztett játékokról.

További tudnivalók >>

Bábelőadások a Budapest Bábszínházban (több időpontban)

Az idén 75 éves, kivétel nélkül minden korosztályt és generációt elvarázsoló Budapest Bábszínház ezúttal is bravúros gyerek- és ifjúsági előadásokkal nyűgözi le kikapcsolódásra vágyó közönségét. Februárban is érdemes lesz tehát átböngészni a bábszínház repertoárját, ahol a gyerekek legkedvesebb karakterei Boribon és Annipanni, Pettson és Findusz, Babaróka, Nyúl Péter, de még Hamupipőke meséje is megelevenedik majd.

Tovább a februári műsorra >>

Színezd újra! – múzeumi műhely gyerekeknek | Magyar Nemzeti Galéria (szerdánként)

Februárban minden szerdán lesz lehetőség csatlakozni a Magyar Nemzeti Galéria hónapról hónapra új tematikával jelentkező, 6-12 éveseknek szóló, Színezd újra! című múzeumi műhelyének izgalmas foglalkozásaihoz. A 90 percet felölelő program alkalmával a gyerekek jobban elmélyülhetnek a képek és festmények legizgalmasabb történeteiben, melyeket a foglalkozás résztvevői találnak ki és játszhatnak el saját készítésű bábjaikkal.

Tovább az eseményre >>

Ringató | Budapesten és országszerte (több időpontban)

Az immár országszerte és határon túl is ismert Ringató foglalkozások a kisgyermekes családoknak nyújtanak feltöltő, énekléssel és közös zenéléssel, játékkal teli örömteli pillanatokat. A méltán nagy népszerűségnek örvendő programok eddig családok sokaságával ismertették már meg a zene örömét. Téli hónapok alkalmával is tökéletes program tehát egy Ringató, ahova a néhány hónapos babákkal és 3 éves apróságokkal érkezőket egyaránt nagy-nagy örömmel várják.

További tudnivalók >>

Többnapos téli fesztiválok várnak rátok a fővárosban: