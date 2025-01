5 különleges eldugott tó hazánkban, amit télen is érdemes felfedezni

Fedezzétek fel Magyarország téli csodáit! Bemutatunk nektek öt különleges, eldugott tavat, amelyek a hideg hónapokban is lenyűgözőek. Csendes ösvények, zúzmarás tájak és jéggel borított víztükrök várnak, tökéletes helyszínt kínálva kiránduláshoz vagy egy kis nyugodt elvonuláshoz.

Sástó, Mátra

Hazánk legmagasabban fekvő tava a mátrai Sástó. A mesterséges tó közepén található szigetre fapilléreken álló híd vezet be, melynek pallóiról legeltethetjük szemünket a környező táj szépségein. A Farkas-kút forrásáig vezető, 1,7 kilométer hosszú Béka tanösvényen megismerhetjük Sástó madár- és növényvilágát, valamint megfigyelhetjük a víz felszínén lebegő tavirózsákat és különleges orchideafajokat. A kirándulás során felkapaszkodhatunk az egykori olajfúrótoronyból kialakított, 53 méter magas kilátóba is, ahonnan tiszta időben a Tiszáig és a budai hegyekig is ellátni!

Határ-réti tó, Pilisszántó

A pilisszántói Határ-réti tó a Pilis egyik rejtett gyöngyszeme, amit a Határ-réti árok duzzasztásával hoztak létre. Ez a nyugodt kis tó a falu határában található, és varázslatos hangulatát a környező erdők és a nádasok adják, amelynek még a téli időszakban is különleges atmoszférát teremtenek a környéken. A helyet nemcsak a túrázók, hanem a madármegfigyelők is kedvelik, hiszen a tó partján rendszeresen megfordulnak szürke gémek és vadkacsák.

Hubertlaki-tó

Kevesen tudják, hogy nem feltétlenül kell Erdélyig utaznunk ahhoz, hogy az egyszerre vadregényes és sejtelmes Gyilkos-tó különleges látványában lehessen részünk. A Bakonybél közelében található ugyanis a helyiek által csak bakonyi Gyilkos-tóként emlegetett Hubertlaki-tó, amely szinte tökéletes mása erdélyi társának. Az 1980-as évek közepén mesterségesen felduzzasztott tavat a területen élő vadak itatására hozták létre, sima víztükrét pedig több helyen is megtörik a kivágott fák csonkjai. A tó helyén ugyanis korábban égerliget terült el, ennek nyomait láthatjuk egészen a mai napig.

Gébárti-tó, Zalaegerszeg

A zalaegerszegi Gébárti-tó a város legnagyobb mesterséges tava, amely a helyiek és a turisták körében is kedvelt kikapcsolódási helyszín. A tó partját sétautak és gondosan kialakított pihenőhelyek szegélyezik, így ideális választás egy kellemes kiránduláshoz. Télen egészen más arcát mutatja: a part menti fák zúzmarával borított ágai és a tó felszínét díszítő jég egyedi, varázslatos hangulatot kölcsönöznek a tájnak. A Gébárti-tó a nyugalom és az aktív pihenés tökéletes egyensúlyát kínálja minden évszakban.

Dombay-tó, Pécsvárad

A Dombay-tó a Mecsek lábánál, festői környezetben terül el, és a környék egyik legkedveltebb kirándulóhelye. A mesterségesen kialakított tó nemcsak a horgászok paradicsoma, hanem a természetkedvelők és túrázók számára is ideális úti cél. Télen a tó környéke egészen elvarázsol: a környező dombok fehér hótakaróval borított lankái, a jéggel fedett víztükör, és a zúzmarás fák látványa olyan, mintha egy mesebeli világba csöppennénk. A tó partján vezető ösvényeken sétálva élvezhetjük a csendet, amit csak a hó ropogása és a távoli madárcsivitelés tör meg.

