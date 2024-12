5 szépséges hely az országban, ahol téli mesevilág vár rátok

Több olyan pontja is van az országnak, ami hófehér téli ruháját magára öltve még mesésebb látványt nyújt. Szemezgessetek kedvetekre ezekből a megelevenedett téli mesevilágokból!

Tapolcai Malom-tó

A Balatontól egy karnyújtásnyira fekvő Tapolca télen-nyáron remek úti cél. Igaz ez a település szívében található Malom-tóra is, melyet télvíz idején is legalább annyira érdemes felkeresni. A szépséges tó és az azt körbeölelő mesés környezet télen sem okoz tehát csalódást, a múltidéző épületek, a hívogató vendéglátóhelyek és a tó körül tett séta bármely téli napot bearanyozza. A Malom-tóról emellett tudni érdemes, hogy vizét 18 fokon feltörő forrásvíz táplálja, a vízfelület fölött télen gomolygó pára pedig egészen különleges látványt nyújt.

Zsitvay-kilátó, Visegrád

A Dunakanyar egyik gyöngyszemének számító Visegrád legalább annyira remek úti cél télen, mint nyáron. A téli ruháját magára öltő visegrádi Fellegvárból letekinteni a Duna kanyarulatára és a sűrű lombkoronával már nem takart, elő-előbukkanó vidékre egészen páratlan élmény. Havazást követően is érdemes ellátogatni ide hangulatos kikapcsolódás, téli túra alkalmával, de ugyanez igaz a Zsitvay-kilátóra is, ahonnan egy újabb mesés perspektíva, lenyűgöző panoráma és kilátás várja az ide érkezőket.

Kékestető

Az ország legmagasabb pontját talán senkinek sem kell bemutatnunk, ahol télen különleges élményben lehet részünk, legfőképp havazás után. A hófödte táj és az 1014 méteres Kékes hegycsúcsán az ég felé nyújtozkodó TV-toronyból nyíló kilátás persze felülmúlhatatlan, a hóval, zúzmarával borított fák és erdei útvonalak azonban legalább annyira mesések, mint ahogy azokról a képeslapra illő fotók is tanúskodnak. Klimatikus gyógyhely lévén a regenerálódni vágyóknak éppúgy remek úti cél, mint a téli sportok és az aktív kikapcsolódás szerelmeseinek.

Sümegi vár

A térség egyik felbecsülhetetlen gyöngyszeme a mindig lenyűgöző látványt nyújtó sümegi vár. A középkori erődön túl a Balatontól nem messze található településen macskaköves utcák, gyönyörű panorámák és történelmi emlékek garmadája várja az ide látogatókat. A vár temészetesen télen is remek élményeket kínál a kíváncsi kicsiknek és nagyoknak egyaránt, a programokon túl azonban ne feledkezzünk meg gyönyörködni az ég felé magasodó vár téli látványában.

Öreg-kő, Bajót

A Gerecsében tett kirándulás alkalmával télen is érdemes felkeresni akár egy rövid túra alkalmával is az Öreg-kő nyújtotta látnivalókat. A Bajót és Mogyorósbánya közt magasodó, 375 méteres magaslatról igéző panoráma nyílik a zúzmarás, hó alatt pihenő völgyekre és magaslatokra, az azt meg-megszakító erdőségekre és a távolban húzódó tájra. A természetvédelmi terület azonban nemcsak lenyűgöző téli panorámával kecsegtet, itt található ugyanis a látványos, beszakadt kupolájú Jankovich-barlang is, amit ugyancsak érdemes felkeresni.

